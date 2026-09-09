Yunan Bakan provokatif ifadelerle gerilimi tırmandırdı: Türkiye’ye sahada karşılık veririz! İsrail ile savunma ortaklığına dikkat çekti
Yunan Bakan provokatif ifadelerle gerilimi tırmandırdı: Türkiye’ye sahada karşılık veririz! İsrail ile savunma ortaklığına dikkat çekti
Türkiye ile gerilimi körükleyen Atina'dan skandal açıklamalar geldi. Yunan Bakan Gerapetritis, provokatif sözlerle Ankara'yı hedef alırken "sahada karşılık veririz" ifadelerini kullandı. Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin karşı çıktığı 12 mil meselesini yeniden gündeme taşırken, İsrail'le yapılan savunma ortaklığını da öne çıkardı.
Giriş Tarihi: 09 Eylül 2026 12:47Son Güncelleme: 09 Eylül 2026 12:49