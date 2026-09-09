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  • Yunan Bakan provokatif ifadelerle gerilimi tırmandırdı: Türkiye’ye sahada karşılık veririz! İsrail ile savunma ortaklığına dikkat çekti

Yunan Bakan provokatif ifadelerle gerilimi tırmandırdı: Türkiye’ye sahada karşılık veririz! İsrail ile savunma ortaklığına dikkat çekti

Türkiye ile gerilimi körükleyen Atina'dan skandal açıklamalar geldi. Yunan Bakan Gerapetritis, provokatif sözlerle Ankara'yı hedef alırken "sahada karşılık veririz" ifadelerini kullandı. Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin karşı çıktığı 12 mil meselesini yeniden gündeme taşırken, İsrail'le yapılan savunma ortaklığını da öne çıkardı.

01 Yunan Bakan provokatif ifadelerle gerilimi tırmandırdı: Türkiye’ye sahada karşılık veririz! İsrail ile savunma ortaklığına dikkat çekti
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"Aşil Kalkanı" anlaşmasıyla İsrail ile askeri iş birliğini derinleştiren Atina'dan Türkiye karşıtı skandal açıklamalar gelmeye devam ediyor.

02 Yunan Bakan provokatif ifadelerle gerilimi tırmandırdı: Türkiye’ye sahada karşılık veririz! İsrail ile savunma ortaklığına dikkat çekti

SKAI televizyonuna röportaj veren Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, Ankara'ya karşı provokatif ifadelerle "sahada karşılık vermeye hazırız" mesajı verirken kara sularının 12 mile çıkarılması meselesini de yeniden gündeme taşıdı.

03 Yunan Bakan provokatif ifadelerle gerilimi tırmandırdı: Türkiye’ye sahada karşılık veririz! İsrail ile savunma ortaklığına dikkat çekti

YUNAN BAKANDAN SKANDAL SÖZLER: SAHADA KARŞILIK VERMEYE HAZIRIZ

Türkiye ile olası bir kriz ihtimaline ilişkin konuşan Gerapetritis, Yunanistan'ın her türlü senaryoya hazır olduğunu öne sürdü.

04 Yunan Bakan provokatif ifadelerle gerilimi tırmandırdı: Türkiye’ye sahada karşılık veririz! İsrail ile savunma ortaklığına dikkat çekti

"Her türlü gerilim ve baskı artışı için tüm senaryolarımız hazır" diyen Yunan Bakan, ardından açıkça "Elbette sahada karşılık vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

05 Yunan Bakan provokatif ifadelerle gerilimi tırmandırdı: Türkiye’ye sahada karşılık veririz! İsrail ile savunma ortaklığına dikkat çekti

Atina'nın Türkiye ile diyalog çağrısı yaparken aynı zamanda askeri karşılık mesajı vermesi, Yunanistan'ın gerilimi düşürmek yerine tırmandıran tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

06 Yunan Bakan provokatif ifadelerle gerilimi tırmandırdı: Türkiye’ye sahada karşılık veririz! İsrail ile savunma ortaklığına dikkat çekti

12 MİL İÇİN YENİ PROVOKASYON

Gerapetritis'in açıklamalarındaki bir diğer dikkat çekici başlık ise kara sularının 12 mile çıkarılması meselesi oldu.

07 Yunan Bakan provokatif ifadelerle gerilimi tırmandırdı: Türkiye’ye sahada karşılık veririz! İsrail ile savunma ortaklığına dikkat çekti

Yunan Bakan, Atina'nın 12 mil hakkından hiçbir zaman vazgeçmediğini ileri sürerek, skandal ifadelerle "Yunan devleti bunu uygun gördüğü zamanda ve uygun gördüğü şekilde uygulayacak" dedi.

08 Yunan Bakan provokatif ifadelerle gerilimi tırmandırdı: Türkiye’ye sahada karşılık veririz! İsrail ile savunma ortaklığına dikkat çekti

Gerapetritis, kara sularının 12 mile çıkarılmasının "tek taraflı bir hak" olduğunu iddia etti.

09 Yunan Bakan provokatif ifadelerle gerilimi tırmandırdı: Türkiye’ye sahada karşılık veririz! İsrail ile savunma ortaklığına dikkat çekti

KÜSTAH İFADELERLE İSRAİL İLE İŞ BİRLİĞİNİ SAVUNDU

Gerapetritis, Türkiye'nin tepkilerine rağmen Yunanistan'ın İsrail ile ilişkilerini geliştirmeyi sürdüreceğini belirtti.

10 Yunan Bakan provokatif ifadelerle gerilimi tırmandırdı: Türkiye’ye sahada karşılık veririz! İsrail ile savunma ortaklığına dikkat çekti

Küstah ifadelerle "Uluslararası ittifaklarımızı diğer ülkelerin isteklerine göre belirlemeyeceğiz" diyen Yunan Bakan, İsrail'le savunma ve teknoloji alanlarındaki iş birliğinin genişletileceğini söyledi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#TÜRKİYE #İSRAİL #YUNANİSTAN

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