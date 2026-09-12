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  • SON DAKİKA| Yunan basını kritik senaryonun detaylarını yazdı! Olası savaşta Türkiye’nin stratejik üstünlüğü

SON DAKİKA| Yunan basını kritik senaryonun detaylarını yazdı! Olası savaşta Türkiye’nin stratejik üstünlüğü

Son Dakika: Yunan basını, İsrail'deki stratejik çevrelerin Türkiye ile kısa vadede topyekün bir savaş beklemediğini, ancak Suriye'deki askeri yakınlığın kazara çatışma riskini artırdığını yazdı. Haberde, İsrail'in en büyük endişesinin Suriye hava sahasındaki hareket serbestisi olduğu belirtilirken, Türkiye'nin askeri kapasitesi ve savunma sanayisindeki yükselişinin Tel Aviv'de yakından takip edildiği ifade edildi.

01 SON DAKİKA| Yunan basını kritik senaryonun detaylarını yazdı! Olası savaşta Türkiye’nin stratejik üstünlüğü
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Yunanistan merkezli In.gr'ye göre, İsrail'deki stratejik çevreler Türkiye ile kısa vadede topyekün bir savaş beklemiyor. Ancak iki ülkenin Suriye'deki askeri varlığının, sınırlı bir sürtüşmeyi hızla bölgesel krize dönüştürebilecek en büyük risk olduğu değerlendiriliyor.

02 SON DAKİKA| Yunan basını kritik senaryonun detaylarını yazdı! Olası savaşta Türkiye’nin stratejik üstünlüğü

Habere göre, İsrail'deki açık kaynaklar ve stratejik analizler, Türkiye ile olası bir çatışmanın ilan edilmiş bir savaştan ziyade Suriye merkezli askeri sürtüşmenin kontrolden çıkması senaryosuna dayandığını ortaya koyuyor.

03 SON DAKİKA| Yunan basını kritik senaryonun detaylarını yazdı! Olası savaşta Türkiye’nin stratejik üstünlüğü

Haberde, Tel Aviv'deki güvenlik çevrelerinin Türkiye'yi yeni bir İran olarak görmediği, ancak Gazze, Suriye, Doğu Akdeniz ve ticaret başlıklarında iki ülke arasındaki rekabetin kalıcı bir stratejik mücadeleye dönüştüğüne inandığı ifade edildi.

04 SON DAKİKA| Yunan basını kritik senaryonun detaylarını yazdı! Olası savaşta Türkiye’nin stratejik üstünlüğü

İSRAİL'E GÖRE EN TEHLİKELİ CEPHE SURİYE

In.gr'ye göre, İsrail açısından temel güvenlik meselesi Suriye hava sahasında hareket serbestisini korumak. Haberde, Türkiye'nin Aralık 2024'te Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'deki askeri varlığını güney ve orta bölgelere doğru genişletme ihtimalinin Tel Aviv tarafından acil güvenlik sorunu olarak değerlendirildiği aktarıldı.

05 SON DAKİKA| Yunan basını kritik senaryonun detaylarını yazdı! Olası savaşta Türkiye’nin stratejik üstünlüğü

İsrail'in İran bağlantılı hedeflere yönelik hava operasyonlarında Suriye hava sahasını kullandığı belirtilirken, Türk radarları ve hava savunma sistemlerinin bu bölgede yoğunlaşmasının İsrail'in operasyon kabiliyetini sınırlayabilecek bir gelişme olarak görüldüğü kaydedildi.

06 SON DAKİKA| Yunan basını kritik senaryonun detaylarını yazdı! Olası savaşta Türkiye’nin stratejik üstünlüğü

"SAVAŞ DEĞİL, KIRMIZI ÇİZGİLERİN AŞILMASI" SENARYOSU

In.gr'nin aktardığı değerlendirmeye göre, İsrail tarafı olası bir çatışmanın Ankara ile Tel Aviv arasında ilan edilmiş bir savaşla başlamasını beklemiyor. En olası senaryonun, Suriye'deki askeri faaliyetlerden birinin karşı tarafın kırmızı çizgisini aşması olduğu ifade edilirken, sınırlı bir saldırının misillemeye, misillemenin ise zincirleme biçimde daha geniş çaplı askeri tırmanışa dönüşebileceği vurgulandı. Haberde, İsrail stratejik çevrelerinde asıl endişenin bu kontrolsüz tırmanma ihtimali olduğu belirtildi.

07 SON DAKİKA| Yunan basını kritik senaryonun detaylarını yazdı! Olası savaşta Türkiye’nin stratejik üstünlüğü

ASKERİ DENGEDE TÜRKİYE'NİN SAYISAL ÜSTÜNLÜĞÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Yunanistan merkezli In.gr'ye göre, araştırma notunda GlobalFirepower verileri üzerinden iki ülkenin askeri kapasitesi de karşılaştırıldı. Verilere göre Türkiye'nin 481 bin aktif askeri bulunurken, İsrail'in aktif personel sayısı 169 bin 500 olarak gösterildi.

08 SON DAKİKA| Yunan basını kritik senaryonun detaylarını yazdı! Olası savaşta Türkiye’nin stratejik üstünlüğü

Hava gücünde Türkiye'nin toplam 1.101 uçağa sahip olduğu, İsrail'in ise 597 uçakla görev yaptığı belirtildi. Kara kuvvetlerinde Türkiye'nin 2 bin 284 tanka karşılık İsrail'in yaklaşık 1.300 tankı bulunduğu ifade edildi. Deniz kuvvetlerinde ise Türkiye'nin 192 savaş gemisi ve 14 denizaltıya sahip olduğu, İsrail'in ise 82 gemi ve 6 denizaltıyla faaliyet gösterdiği kaydedildi. Savunma harcamalarında Türkiye'nin yaklaşık 51,4 milyar dolar, İsrail'in ise 34,6 milyar dolar seviyesinde bütçeye sahip olduğu aktarıldı.

09 SON DAKİKA| Yunan basını kritik senaryonun detaylarını yazdı! Olası savaşta Türkiye’nin stratejik üstünlüğü

İSRAİL ANALİZLERİNDE TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ VURGUSU

Habere göre, İsrail'deki bazı stratejik değerlendirmelerde Türkiye'nin yalnızca kara ve deniz kuvvetlerindeki büyüklüğü değil, aynı zamanda gelişen savunma sanayisi kapasitesi de öne çıkarılıyor. Özellikle hava savunma sistemleri, savaş uçağı projeleri ve uzun menzilli füze kabiliyetlerindeki ilerlemenin, Ankara'nın bölgesel askeri caydırıcılığını artıran temel unsurlar arasında gösterildiği ifade edildi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#İSRAİL #SURİYE #TÜRKİYE #YUNANİSTAN

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