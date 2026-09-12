SON DAKİKA| Yunan basını kritik senaryonun detaylarını yazdı! Olası savaşta Türkiye’nin stratejik üstünlüğü

"SAVAŞ DEĞİL, KIRMIZI ÇİZGİLERİN AŞILMASI" SENARYOSU
In.gr'nin aktardığı değerlendirmeye göre, İsrail tarafı olası bir çatışmanın Ankara ile Tel Aviv arasında ilan edilmiş bir savaşla başlamasını beklemiyor. En olası senaryonun, Suriye'deki askeri faaliyetlerden birinin karşı tarafın kırmızı çizgisini aşması olduğu ifade edilirken, sınırlı bir saldırının misillemeye, misillemenin ise zincirleme biçimde daha geniş çaplı askeri tırmanışa dönüşebileceği vurgulandı. Haberde, İsrail stratejik çevrelerinde asıl endişenin bu kontrolsüz tırmanma ihtimali olduğu belirtildi.