SON DAKİKA| Yunan basını kritik senaryonun detaylarını yazdı! Olası savaşta Türkiye’nin stratejik üstünlüğü

Hava gücünde Türkiye'nin toplam 1.101 uçağa sahip olduğu, İsrail'in ise 597 uçakla görev yaptığı belirtildi. Kara kuvvetlerinde Türkiye'nin 2 bin 284 tanka karşılık İsrail'in yaklaşık 1.300 tankı bulunduğu ifade edildi. Deniz kuvvetlerinde ise Türkiye'nin 192 savaş gemisi ve 14 denizaltıya sahip olduğu, İsrail'in ise 82 gemi ve 6 denizaltıyla faaliyet gösterdiği kaydedildi. Savunma harcamalarında Türkiye'nin yaklaşık 51,4 milyar dolar, İsrail'in ise 34,6 milyar dolar seviyesinde bütçeye sahip olduğu aktarıldı.