Yunan basınında alarm zilleri çalıyor! “Mekke Paktı bölgede dengeleri değiştiriyor”

Haberde sadece silah sistemlerinin geliştirilmesi değil, zorunlu askerlik süresinin uzatılması, kadınların askere alınması ve yedek kuvvetlerin sürekli yeniden eğitilmesi gibi ek uygulamaların da gündeme gelmesi gerektiği ifade edildi. Gazete, modern teçhizatın gerekli olduğunu ancak tek başına yeterli olmayacağını; güçlü bir insan kaynağı ve sürekli hazır tutulan bir savunma sisteminin de zorunlu görüldüğünü belirtti.