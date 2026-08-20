Yunan basınında alarm zilleri çalıyor! “Mekke Paktı bölgede dengeleri değiştiriyor”

"İSRAİL İLE ORTAKLIK ARTIK STRATEJİK ZORUNLULUK"
Haber, Türkiye karşısında caydırıcılığın sağlanabilmesi için Yunanistan'ın İsrail ile geliştirdiği askeri ve stratejik ilişkilerin kritik önem taşıdığını ileri sürdü. Analizde, "Eğer böyle bir iş birliği olmasaydı, onu icat etmek zorunda kalırdık" ifadeleriyle İsrail ortaklığının vazgeçilmez görüldüğü aktarıldı. Gazete ayrıca, olası bir çatışmada ülkeyi savunacak olanın yine Yunan halkı olacağını belirterek, toplumun askeri hazırlık konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini savundu.