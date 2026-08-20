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  • Yunan basınında alarm zilleri çalıyor! “Mekke Paktı bölgede dengeleri değiştiriyor”

Yunan basınında alarm zilleri çalıyor! “Mekke Paktı bölgede dengeleri değiştiriyor”

Yunan medyası Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan tarihi Mekke Savunma Anlaşması'nın bölgedeki güç dengelerini kökten değiştirdiğini manşetine taşıdı. Gazete, Atina'nın Türkiye ile olası bir askeri çatışma ihtimaline karşı toplumsal ve askeri hazırlığını artırması gerektiğini savundu. Gazete, İsrail ve Fransa ile stratejik ortaklığın Yunanistan için hayati önem taşıdığını belirtirken, Avrupa'nın güvenlik konusunda yeterli dayanışma gösteremeyeceğini ifade etti.

01 Yunan basınında alarm zilleri çalıyor! Mekke Paktı bölgede dengeleri değiştiriyor
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Yunanistan merkezli Liberal gazetesine göre, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında kurulan savunma iş birliği yalnızca üç ülke arasındaki askeri koordinasyonu değil, Doğu Akdeniz ve Ege'deki güvenlik dengelerini de yeniden şekillendiriyor. Gazete, kamuoyunda "İslam NATO'su" olarak anılan bu oluşumun Yunanistan açısından stratejik bir tehdit olarak değerlendirildiğini öne sürdü.

02 Yunan basınında alarm zilleri çalıyor! Mekke Paktı bölgede dengeleri değiştiriyor

Liberal'in analizinde, Suudi Arabistan'ın ekonomik gücü, Pakistan'ın nükleer kapasitesi ve Türkiye'nin askeri kabiliyetlerinin aynı çatı altında buluşmasının Ankara'nın bölgesel özgüvenini artırdığı savunuldu. Gazeteye göre bu tablonun, İsrail ile stratejik iş birliğini Atina için her zamankinden daha önemli hale getirdiğine vurgu yapıldı.

03 Yunan basınında alarm zilleri çalıyor! Mekke Paktı bölgede dengeleri değiştiriyor

"İSRAİL İLE ORTAKLIK ARTIK STRATEJİK ZORUNLULUK"

Haber, Türkiye karşısında caydırıcılığın sağlanabilmesi için Yunanistan'ın İsrail ile geliştirdiği askeri ve stratejik ilişkilerin kritik önem taşıdığını ileri sürdü. Analizde, "Eğer böyle bir iş birliği olmasaydı, onu icat etmek zorunda kalırdık" ifadeleriyle İsrail ortaklığının vazgeçilmez görüldüğü aktarıldı. Gazete ayrıca, olası bir çatışmada ülkeyi savunacak olanın yine Yunan halkı olacağını belirterek, toplumun askeri hazırlık konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini savundu.

04 Yunan basınında alarm zilleri çalıyor! Mekke Paktı bölgede dengeleri değiştiriyor

"HÜKÜMET HALKA ÇATIŞMA İHTİMALİNİ AÇIKÇA ANLATMALI"

Liberal'in değerlendirmesinde, Yunan hükümeti ve siyasi aktörlere de çağrıda bulunuldu. Gazeteye göre, Türkiye ile askeri bir çatışmaya sürüklenme ihtimali artık kamuoyundan gizlenmemesi gereken bir güvenlik meselesi haline geldi. Analizde, vatandaşların doğru şekilde hazırlanmasının ve milli savunma bilincinin güçlendirilmesinin, ülkenin güvenliği açısından en önemli unsurlardan biri olduğu ifade edildi.

05 Yunan basınında alarm zilleri çalıyor! Mekke Paktı bölgede dengeleri değiştiriyor

Haberde sadece silah sistemlerinin geliştirilmesi değil, zorunlu askerlik süresinin uzatılması, kadınların askere alınması ve yedek kuvvetlerin sürekli yeniden eğitilmesi gibi ek uygulamaların da gündeme gelmesi gerektiği ifade edildi. Gazete, modern teçhizatın gerekli olduğunu ancak tek başına yeterli olmayacağını; güçlü bir insan kaynağı ve sürekli hazır tutulan bir savunma sisteminin de zorunlu görüldüğünü belirtti.

06 Yunan basınında alarm zilleri çalıyor! Mekke Paktı bölgede dengeleri değiştiriyor

"AB SAVUNMA POLİTİKASI OLUŞTURMAKTA YETERSİZ"

Analizde, "Avrupa hala savunmasını Türkiye'ye devretmeyi tartışıyor" denilerek Avrupa Birliği'nin ortak dış ve savunma politikası oluşturmakta yetersiz kaldığı, bu nedenle Yunanistan'ın Avrupa dayanışmasına bütünüyle güvenemeyeceği görüşü dile getirildi. Gazete, bölgedeki gelişmelerin çok hızlı ilerlediğini belirterek, Doğu Akdeniz ve Ege'de yaşanan güvenlik rekabetinin giderek daha tehlikeli bir döneme girdiği, Yunanistan'ın daha ciddi hamleler yapması gerektiğini ifade etti.

07 Yunan basınında alarm zilleri çalıyor! Mekke Paktı bölgede dengeleri değiştiriyor

MEKKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI

Anlaşma, herhangi bir ülkeyi hedef almayan, külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde bölgesel ve küresel barış, istikrar ve refahın korunmasına yönelik taahhütleri güçlendirmeyi amaçlayan savunma odaklı iş birliği niteliği taşıyor.

08 Yunan basınında alarm zilleri çalıyor! Mekke Paktı bölgede dengeleri değiştiriyor

Herhangi bir saldırganlık eylemine karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlayan anlaşma, üç devletten herhangi birine yönelik herhangi bir silahlı saldırının, hepsine yönelik bir saldırı olarak kabul edileceğini öngörüyor.

09 Yunan basınında alarm zilleri çalıyor! Mekke Paktı bölgede dengeleri değiştiriyor

Anlaşmanın, üç ülkenin birbirlerinin güvenliğini destekleme taahhüdünün yanı sıra savunma sanayisi iş birliğini ve askeri birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi amaçlayan savunma odaklı bir düzenleme niteliği bulunuyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#PAKİSTAN #İSRAİL #TÜRKİYE #SUUDİ ARABİSTAN #YUNANİSTAN

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