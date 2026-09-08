SON DAKİKA| Yunan basınından dikkat çeken senaryo! Savaşın ilk cephesi Suriye

NATO'DA KRİTİK SORU: 4. MADDE Mİ, 5. MADDE Mİ?
Yunanistan merkezli Militaire, çatışmanın Türkiye topraklarına yönelmesi halinde NATO'nun nasıl hareket edeceğinin en önemli belirsizliklerden biri olduğunu yazdı. Habere göre, Türkiye öncelikle güvenliğinin ve toprak bütünlüğünün tehdit altında olduğunu belirterek NATO'nun 4. maddesi kapsamında müttefiklerle istişare talebinde bulunabilir. Ancak saldırının doğrudan Türkiye'ye yönelik silahlı bir saldırıya dönüşmesi halinde Ankara'nın 5. madde kapsamındaki kolektif savunma mekanizmasını gündeme getirebileceği değerlendirildi. Analizde ayrıca, Temmuz 2026'da Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde müttefik liderlerin kolektif savunmaya yönelik "sarsılmaz bağlılıklarını" yeniden teyit ettikleri hatırlatıldı.