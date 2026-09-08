SON DAKİKA| Yunan basınından dikkat çeken senaryo! Savaşın ilk cephesi Suriye

YUNANİSTAN'IN EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ STRATEJİK İKİLEMİ

Militaire'ye göre senaryonun en dikkat çekici boyutu Yunanistan'ın karşı karşıya kalacağı tercih olacak. Haberde, Atina'nın NATO içinde Türkiye'nin müttefiki olduğu, buna karşın son yıllarda İsrail ile savunma ve güvenlik alanındaki stratejik ortaklığını da önemli ölçüde derinleştirdiği belirtildi. Yaklaşık 3 milyar avro değerindeki ve 31 Ağustos 2026'da imzalandığı belirtilen Aşil Kalkanı Anlaşması, bu yakın askeri iş birliğinin en somut örneklerinden biri olarak gösterildi.