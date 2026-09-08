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  • SON DAKİKA| Yunan basınından dikkat çeken senaryo! Savaşın ilk cephesi Suriye

SON DAKİKA| Yunan basınından dikkat çeken senaryo! Savaşın ilk cephesi Suriye

Son Dakika: Yunan basını, İsrail ile Türkiye arasında olası bir askeri çatışmanın en muhtemel başlangıç noktasının Suriye olduğunu, krizin ise Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'a yayılabileceğini öne sürdü. Analize göre, Türkiye'nin NATO'nun 4. veya 5. maddesini gündeme getirmesi halinde, hem Ankara'nın müttefiki hem de İsrail'in stratejik ortağı olan Yunanistan ittifak tarihinin en zor güvenlik ikilemlerinden biriyle karşı karşıya kalabilir.

01 SON DAKİKA| Yunan basınından dikkat çeken senaryo! Savaşın ilk cephesi Suriye
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Yunanistan merkezli Militaire, İsrail ile Türkiye arasında tırmanan gerilimin artık yalnızca teorik bir senaryo olmadığını, olası bir askeri çatışmanın Suriye'den başlayarak Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'a kadar genişleyebileceğini öne sürdü. Analize göre, böylesi bir krizde en büyük stratejik ikilem ise hem Türkiye'nin NATO müttefiki hem de İsrail'in yakın ortağı olan Yunanistan'ın karşısına çıkacak.

02 SON DAKİKA| Yunan basınından dikkat çeken senaryo! Savaşın ilk cephesi Suriye

İLK VE EN MUHTEMEL CEPHE: SURİYE

Militaire'ye göre, iki ülke arasındaki doğrudan karşılaşmanın en olası noktası Suriye olacak. Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığını ulusal güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü belirten analizde, İsrail'in ise Suriye'de kendisine tehdit oluşturabilecek herhangi bir askeri yapılanmaya izin vermeyeceğini açıkça ortaya koyduğu ifade edildi. Haberde, tarafların resmi olarak savaş ilan etmeden de sahada karşı karşıya gelebileceği değerlendirmesi yapıldı.

03 SON DAKİKA| Yunan basınından dikkat çeken senaryo! Savaşın ilk cephesi Suriye

KRİZ DOĞU AKDENİZ VE KIBRIS'A SIÇRAYABİLİR

Militaire'ye göre, Suriye'de başlayabilecek bir çatışmanın ikinci aşaması Doğu Akdeniz olacak. Bu noktada Kıbrıs'ın kritik bir jeostratejik konuma sahip olduğu vurgulanan haberde, adadaki Türk askeri varlığının olası bir İsrail-Türkiye savaşında operasyonel önem kazanabileceği belirtildi.

04 SON DAKİKA| Yunan basınından dikkat çeken senaryo! Savaşın ilk cephesi Suriye

Analize göre, Kıbrıs'taki herhangi bir askeri tesisin İsrail'e karşı operasyonlarda kullanılması halinde, İsrail'in bu hedeflere yönelik olası bir saldırısı İsrail-Türkiye-Kıbrıs arasında son derece karmaşık bir güvenlik denklemine yol açabilir. Haberde, bu üçgenin arka planında ise Yunanistan'ın yer alacağı ifade edildi.

05 SON DAKİKA| Yunan basınından dikkat çeken senaryo! Savaşın ilk cephesi Suriye

NATO'DA KRİTİK SORU: 4. MADDE Mİ, 5. MADDE Mİ?

Yunanistan merkezli Militaire, çatışmanın Türkiye topraklarına yönelmesi halinde NATO'nun nasıl hareket edeceğinin en önemli belirsizliklerden biri olduğunu yazdı. Habere göre, Türkiye öncelikle güvenliğinin ve toprak bütünlüğünün tehdit altında olduğunu belirterek NATO'nun 4. maddesi kapsamında müttefiklerle istişare talebinde bulunabilir. Ancak saldırının doğrudan Türkiye'ye yönelik silahlı bir saldırıya dönüşmesi halinde Ankara'nın 5. madde kapsamındaki kolektif savunma mekanizmasını gündeme getirebileceği değerlendirildi. Analizde ayrıca, Temmuz 2026'da Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde müttefik liderlerin kolektif savunmaya yönelik "sarsılmaz bağlılıklarını" yeniden teyit ettikleri hatırlatıldı.

06 SON DAKİKA| Yunan basınından dikkat çeken senaryo! Savaşın ilk cephesi Suriye

YUNANİSTAN'IN EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ STRATEJİK İKİLEMİ

Militaire'ye göre senaryonun en dikkat çekici boyutu Yunanistan'ın karşı karşıya kalacağı tercih olacak. Haberde, Atina'nın NATO içinde Türkiye'nin müttefiki olduğu, buna karşın son yıllarda İsrail ile savunma ve güvenlik alanındaki stratejik ortaklığını da önemli ölçüde derinleştirdiği belirtildi. Yaklaşık 3 milyar avro değerindeki ve 31 Ağustos 2026'da imzalandığı belirtilen Aşil Kalkanı Anlaşması, bu yakın askeri iş birliğinin en somut örneklerinden biri olarak gösterildi.

07 SON DAKİKA| Yunan basınından dikkat çeken senaryo! Savaşın ilk cephesi Suriye

Analize göre, İsrail'in Türkiye'ye saldırması ve Ankara'nın NATO'nun 5. maddesini işletmesini talep etmesi halinde Atina, "ittifak yükümlülüklerini yerine getirmek ile İsrail'e karşı askeri operasyonlara dahil olmaktan kaçınmak" arasında benzeri görülmemiş bir stratejik ikilem yaşayacak.

08 SON DAKİKA| Yunan basınından dikkat çeken senaryo! Savaşın ilk cephesi Suriye

"BU ARTIK YALNIZCA TEORİK BİR SENARYO DEĞİL"

Yunanistan merkezli Militaire, bugün için en olası çatışma noktasının Suriye olduğunu savundu. Haberde, Türkiye'nin olası bir saldırıyı NATO gündemine taşıyabileceği, bunun ardından ise Yunanistan'ın İttifak tarihindeki en zor stratejik sınavlardan biriyle karşı karşıya kalabileceği değerlendirmesine yer verildi.

09 SON DAKİKA| Yunan basınından dikkat çeken senaryo! Savaşın ilk cephesi Suriye

Analiz, "Stratejik ortaklarınızdan biriyle savaşa girmeden NATO yükümlülüğünüzü nasıl yerine getirirsiniz?" sorusunun artık yalnızca teorik olmadığını ve Atina'nın bu senaryoya ilişkin hesaplamalarını şimdiden yapmış olması gerektiği görüşüne yer verdi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#DOĞU AKDENİZ #KIBRIS #YUNANİSTAN #İSRAİL #NATO #TÜRKİYE

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