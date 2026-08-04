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  • Yunan general alçak ifadelerle Türkiye’yi hedef aldı! “Topraklarımıza giren herkesi yakacağız”

Yunan general alçak ifadelerle Türkiye’yi hedef aldı! “Topraklarımıza giren herkesi yakacağız”

Yunanistan merkezli Proto Thema'ya göre, Yunan eski Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Türkiye'yi hedef alan provokatif açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesinin önünde ciddi engeller bulunduğunu öne süren Floros, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı caydırıcılığını güçlendirmesi gerektiğini savundu. Daha önce kullandığı "Yunan topraklarına ayak basan herkesi önce yakacağız, sonra kim olduğunu soracağız" sözlerinin arkasında olduğunu belirten Floros, olası bir çatışmanın Evros'tan Kastelorizo'ya kadar tüm cepheye yayılması gerektiğini iddia etti.

01 Yunan general alçak ifadelerle Türkiye’yi hedef aldı! Topraklarımıza giren herkesi yakacağız
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Proto Thema'ya göre, Konstantinos Floros, katıldığı "THEMA" programında Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın savunma kapasitesi, F-35 savaş uçakları ve Türkiye ile olası bir çatışma senaryosuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Floros, Ankara'ya yönelik alçak ifadeler kullandı.

02 Yunan general alçak ifadelerle Türkiye’yi hedef aldı! Topraklarımıza giren herkesi yakacağız

F-35 PROGRAMI ÜZERİNDEN TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

Habere göre, Floros, Türkiye'nin yeniden F-35 programına dahil edilmesi ihtimaline ilişkin de açıklamalarda bulundu. Floros, ABD'nin Türkiye'yi yeniden F-35 programına almayı ciddi şekilde değerlendirebilmesi için aşılması gereken çok sayıda önemli engel bulunduğunu savundu. Bu engellerin yalnızca Türkiye'nin envanterindeki S-400 hava savunma sistemleriyle sınırlı olmadığını öne süren Floros, her durumda Yunanistan'ın önceliğinin kendi savunma kapasitesini güçlendirmek olması gerektiğini ifade etti.

03 Yunan general alçak ifadelerle Türkiye’yi hedef aldı! Topraklarımıza giren herkesi yakacağız

Floros, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı caydırıcılığını artırmasının önemine dikkat çekerek, olası bir saldırının Ankara açısından "çok pahalı" ve "düşünülemez derecede yüksek maliyetli" hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

04 Yunan general alçak ifadelerle Türkiye’yi hedef aldı! Topraklarımıza giren herkesi yakacağız

"ÖNCE YAKACAĞIZ, SONRA KİM OLDUĞUNU SORACAĞIZ"

Proto Thema'ya göre, program sırasında sunucu, Floros'a daha önce dile getirdiği "Yunan topraklarına ayak basan herkesi önce yakacağız, sonra da kim olduğunu soracağız" sözünün halen geçerli olup olmadığını sordu. Floros ise bu ifadelerinin arkasında olduğunu belirterek, "Bu hâlâ geçerli." yanıtını verdi.

05 Yunan general alçak ifadelerle Türkiye’yi hedef aldı! Topraklarımıza giren herkesi yakacağız

"ÇATIŞMA TÜM CEPHEYE YAYILMALI" İDDİASI

Floros, Türkiye ile olası bir çatışmaya ilişkin değerlendirmesinde de dikkat çeken ifadeler kullandı. Türklerle en zayıf noktada savaşılmaması gerektiğini savunan Floros, Türkiye'nin olası bir saldırısı durumunda operasyonların Evros'taki Ormenio'dan Kastelorizo'ya kadar uzanan tüm cepheye yayılacağından emin olması gerektiğini ileri sürdü. Floros ayrıca, böyle bir senaryoda herkesin kendi sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#YUNANİSTAN #TÜRKİYE

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