Yunan general alçak ifadelerle Türkiye’yi hedef aldı! “Topraklarımıza giren herkesi yakacağız”

"ÇATIŞMA TÜM CEPHEYE YAYILMALI" İDDİASI

Floros, Türkiye ile olası bir çatışmaya ilişkin değerlendirmesinde de dikkat çeken ifadeler kullandı. Türklerle en zayıf noktada savaşılmaması gerektiğini savunan Floros, Türkiye'nin olası bir saldırısı durumunda operasyonların Evros'taki Ormenio'dan Kastelorizo'ya kadar uzanan tüm cepheye yayılacağından emin olması gerektiğini ileri sürdü. Floros ayrıca, böyle bir senaryoda herkesin kendi sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini ifade etti.