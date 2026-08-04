Yunan general alçak ifadelerle Türkiye’yi hedef aldı! “Topraklarımıza giren herkesi yakacağız”
Yunanistan merkezli Proto Thema'ya göre, Yunan eski Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Türkiye'yi hedef alan provokatif açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesinin önünde ciddi engeller bulunduğunu öne süren Floros, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı caydırıcılığını güçlendirmesi gerektiğini savundu. Daha önce kullandığı "Yunan topraklarına ayak basan herkesi önce yakacağız, sonra kim olduğunu soracağız" sözlerinin arkasında olduğunu belirten Floros, olası bir çatışmanın Evros'tan Kastelorizo'ya kadar tüm cepheye yayılması gerektiğini iddia etti.