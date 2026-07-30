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Yunanistan’da 150 bin yedek asker stratejisi, Türkiye hudutuna sevk edilecek

Yunanistan’da 150 bin yedek asker stratejisi, Türkiye hudutuna sevk edilecek

Yunanistan merkezli Kathimerini'ye göre Atina, artan bölgesel güvenlik endişeleri doğrultusunda Ege adaları ve Girit'teki askeri varlığını güçlendirme çalışmalarını hızlandırdı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'ye yakın adalara İHA karşıtı sistemler ve elektronik harp kabiliyetlerini içeren "Aşil Kalkanı" hava savunma projesini inceledi. Yunanistan ayrıca üç yeni özel operasyon yedek birimi kurarak yaklaşık 150 bin muharebeye hazır yedek asker oluşturmayı hedefliyor.