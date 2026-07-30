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  • Yunanistan’da 150 bin yedek asker stratejisi, Türkiye hudutuna sevk edilecek

Yunanistan’da 150 bin yedek asker stratejisi, Türkiye hudutuna sevk edilecek

Yunanistan merkezli Kathimerini'ye göre Atina, artan bölgesel güvenlik endişeleri doğrultusunda Ege adaları ve Girit'teki askeri varlığını güçlendirme çalışmalarını hızlandırdı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'ye yakın adalara İHA karşıtı sistemler ve elektronik harp kabiliyetlerini içeren "Aşil Kalkanı" hava savunma projesini inceledi. Yunanistan ayrıca üç yeni özel operasyon yedek birimi kurarak yaklaşık 150 bin muharebeye hazır yedek asker oluşturmayı hedefliyor.

01 Yunanistan’da 150 bin yedek asker stratejisi, Türkiye hudutuna sevk edilecek
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Kathimerini'ye göre, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, artan bölgesel güvenlik endişeleri karşısında ülkenin savunma kapasitesini modernize etme çalışmaları kapsamında Orta ve Doğu Ege'deki adalar ile Girit'te bulunan askeri üsler ve deniz tesislerinde incelemelerde bulundu.

02 Yunanistan’da 150 bin yedek asker stratejisi, Türkiye hudutuna sevk edilecek

Silahlı Kuvvetler Komutanı General Dimitrios Choupis ve Donanma Komutanı Koramiral Dimitrios Kataras'ın eşlik ettiği Dendias'ın, stratejik konumdaki altı adayı ziyaret ettiği belirtildi.

03 Yunanistan’da 150 bin yedek asker stratejisi, Türkiye hudutuna sevk edilecek

Habere göre ziyaretler, Yunanistan'ın "Aşil Kalkanı" olarak adlandırdığı çok katmanlı hava savunma ağını hayata geçirme planı doğrultusunda askeri altyapının, gözetim sistemlerinin ve üs güvenliğinin güçlendirilmesine odaklanıyor. Haberde, söz konusu projenin Türkiye'ye yakın cephe adalarına insansız hava araçlarına karşı savunma sistemleri ile elektronik harp kabiliyetlerinin konuşlandırılmasını da içerdiği aktarıldı.

04 Yunanistan’da 150 bin yedek asker stratejisi, Türkiye hudutuna sevk edilecek

"GÜNDEM 2030" REFORMU

Kathimerini'ye göre Dendias, ziyaretleri sırasında ön cephe birliklerindeki personel seviyelerini de gözden geçirirken, ordunun uzun vadeli "Gündem 2030" modernizasyon programı kapsamında yürütülen reformlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

05 Yunanistan’da 150 bin yedek asker stratejisi, Türkiye hudutuna sevk edilecek

Öte yandan Dendias'ın, Yunanistan'ın yedek kuvvetlerini güçlendirmeyi hedefleyen kapsamlı yeniden yapılanma planı çerçevesinde üç yeni özel operasyon yedek biriminin kurulmasına ilişkin kararları imzaladığı bildirildi. Habere göre, bu birliklerden ikisi tamamen yedek askerlerden oluşacak ve Atina bölgesi, Orta Makedonya ile Türkiye sınırındaki Evros bölgesinde konuşlandırılacak.

06 Yunanistan’da 150 bin yedek asker stratejisi, Türkiye hudutuna sevk edilecek

HEDEF 150 BİN MUHAREBEYE HAZIR YEDEK ASKER

Habere göre Yunanistan Savunma Bakanlığı, genişletilmiş eğitim programları ve organizasyonel reformlar aracılığıyla yaklaşık 150 bin muharebeye hazır yedek askerden oluşan bir güç oluşturmayı hedefliyor.

07 Yunanistan’da 150 bin yedek asker stratejisi, Türkiye hudutuna sevk edilecek

Haberde, yeni kurulan yedek eğitim merkezlerinde insansız hava aracı operasyonları, İHA karşıtı taktikler, savaş alanı ilk yardımı ve son çatışmalardan çıkarılan dersleri yansıtan çeşitli askeri becerilere yönelik eğitimler verildiği belirtilirken, bu adımların Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nin değişen güvenlik tehditlerine uyum sağlama stratejisinin bir parçası olduğu ifade edildi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#TÜRKİYE #ATİNA #YUNANİSTAN

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