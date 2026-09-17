SON DAKİKA| Yunanistan’da Türk komandosu korkusu! Ege’de 2 binlik Türkiye kalkanı

Onalert'e göre, Batı Türkiye'deki askeri planlamanın merkezinde karargahı İzmir'de bulunan Ege Ordusu yer alıyor. Haberde, Ege Ordusu'nun diğer Türk kara ordularından farklı olarak özellikle kıyı ve ada ortamına yönelik eğitim ve operasyonlara odaklandığı ileri sürüldü. Bu yaklaşımın EFES-2026 Tatbikatı'na da yansıdığı belirtilirken, tatbikatta amfibi harekat, hava savunması, tanksavar faaliyetleri, paraşüt birlikleri, topçu atışları ile tank ve zırhlı araç eğitimlerinin gerçekleştirildiği aktarıldı.