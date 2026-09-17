SON DAKİKA| Yunanistan’da Türk komandosu korkusu! Ege’de 2 binlik Türkiye kalkanı

YUNAN BASINI: EGE ORDUSU'NUN KOMANDO GÜCÜ BÜYÜYOR

Onalert'e göre, 51. Komando Tugayı'nın Söke'ye konuşlandırılması yalnızca bir karargah değişikliği değil, Anadolu kıyılarının orta kesiminde Doğu Ege adalarına yakın bölgede daha büyük bir komando gücü yoğunlaşması anlamına geliyor. Haberde, söz konusu transferin tek başına herhangi bir taarruz hazırlığı olarak yorumlanamayacağı ancak Ege Ordusu'nun sorumluluk alanındaki mevcut komando kapasitesini ölçülebilir şekilde artırdığı ifade edildi.