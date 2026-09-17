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  • SON DAKİKA| Yunanistan’da Türk komandosu korkusu! Ege’de 2 binlik Türkiye kalkanı

SON DAKİKA| Yunanistan’da Türk komandosu korkusu! Ege’de 2 binlik Türkiye kalkanı

Son Dakika: Yunan basını Türkiye'nin komando hamlesini manşetine taşıdı. Haberde, Türkiye'nin 51. Komando Tugayı'nı Tunceli'nin Hozat ilçesinden Sisam Adası'nın karşısındaki Aydın'ın Söke ilçesine taşımasının, Ege Ordusu'nun hızlı müdahale ve komando kapasitesini güçlendiren önemli bir konuşlanma değişikliği olduğu belirtildi. Haberde, bu adımın Batı Türkiye'deki askeri güç yoğunluğunu artırdığı ifade edildi.

01 SON DAKİKA| Yunanistan’da Türk komandosu korkusu! Ege’de 2 binlik Türkiye kalkanı
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Yunanistan merkezli Onalert'e göre, Türkiye'nin 51. Komando Tugayı'nı Tunceli'nin Hozat ilçesinden Aydın'ın Söke ilçesine taşıma kararı, Ege Ordusu'nun komando kapasitesini artıran dikkat çekici bir askeri konuşlanma değişikliği olarak değerlendiriliyor.

02 SON DAKİKA| Yunanistan’da Türk komandosu korkusu! Ege’de 2 binlik Türkiye kalkanı

Onalert'e göre, 51. Komando Tugayı'nın Doğu Anadolu'dan Sisam Adası'nın tam karşısındaki Söke'ye taşınması, Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı tarafından yakından takip edilen gelişmeler arasında yer alıyor. Haberde, yaklaşık 2 bin personelden söz edilse de Milli Savunma Bakanlığının birliğin nihai personel sayısı ve yeni teşkilat yapısına ilişkin resmi açıklama yapmadığı vurgulandı.

03 SON DAKİKA| Yunanistan’da Türk komandosu korkusu! Ege’de 2 binlik Türkiye kalkanı

YUNAN BASINI: EGE ORDUSU'NUN KOMANDO GÜCÜ BÜYÜYOR

Onalert'e göre, 51. Komando Tugayı'nın Söke'ye konuşlandırılması yalnızca bir karargah değişikliği değil, Anadolu kıyılarının orta kesiminde Doğu Ege adalarına yakın bölgede daha büyük bir komando gücü yoğunlaşması anlamına geliyor. Haberde, söz konusu transferin tek başına herhangi bir taarruz hazırlığı olarak yorumlanamayacağı ancak Ege Ordusu'nun sorumluluk alanındaki mevcut komando kapasitesini ölçülebilir şekilde artırdığı ifade edildi.

04 SON DAKİKA| Yunanistan’da Türk komandosu korkusu! Ege’de 2 binlik Türkiye kalkanı

HOZAT'TAN SÖKE'YE OPERASYONEL DENEYİM TAŞIYOR

Yunanistan merkezli Onalert'e göre, 51. Komando Tugayı yeni oluşturulan bir birlik değil. Yakın zamana kadar Tunceli'nin Hozat ilçesinde konuşlu bulunan tugayın, dağlık arazilerde ve terörle mücadele operasyonlarında önemli tecrübe kazandığı belirtildi. Haberde, 2018 yılında Hozat ile Çemişgezek arasındaki Aliboğazı bölgesinde Türk Jandarmasının özel birlikleriyle ortak operasyonlarda görev alan tugayın, diğer komando birlikleri gibi gerçek operasyonel deneyime sahip personelden oluştuğu kaydedildi.

05 SON DAKİKA| Yunanistan’da Türk komandosu korkusu! Ege’de 2 binlik Türkiye kalkanı

Onalert'e göre, Batı Türkiye'deki askeri planlamanın merkezinde karargahı İzmir'de bulunan Ege Ordusu yer alıyor. Haberde, Ege Ordusu'nun diğer Türk kara ordularından farklı olarak özellikle kıyı ve ada ortamına yönelik eğitim ve operasyonlara odaklandığı ileri sürüldü. Bu yaklaşımın EFES-2026 Tatbikatı'na da yansıdığı belirtilirken, tatbikatta amfibi harekat, hava savunması, tanksavar faaliyetleri, paraşüt birlikleri, topçu atışları ile tank ve zırhlı araç eğitimlerinin gerçekleştirildiği aktarıldı.

06 SON DAKİKA| Yunanistan’da Türk komandosu korkusu! Ege’de 2 binlik Türkiye kalkanı

FOÇA, TÜRKİYE'NİN AMFİBİ HAREKAT MERKEZİ OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

Onalert'e göre, Foça Türkiye'nin Ege'deki en kritik askeri merkezlerinden biri konumunda bulunuyor. Bölgede Türk Deniz Kuvvetleri'nin ana amfibi altyapısı ile Amfibi Deniz Piyade Tugayı'nın konuşlu olduğu belirtildi. Haberde, deniz piyadelerinin kara komando tugaylarından farklı olarak çıkarma gemileriyle koordineli amfibi operasyonlar yürüttüğü, Foça'nın ise tank taşıyıcıları ve çıkarma gemilerini kapsayan geniş amfibi filo altyapısıyla entegre şekilde faaliyet gösterdiği ifade edildi.

07 SON DAKİKA| Yunanistan’da Türk komandosu korkusu! Ege’de 2 binlik Türkiye kalkanı

57. TOPÇU TUGAYI EGE ORDUSU'NUN ATEŞ GÜCÜNÜ DESTEKLİYOR

Habere göre, İzmir bölgesinde konuşlu 57. Topçu Tugayı da Ege Ordusu'nun önemli unsurlarından biri olarak değerlendiriliyor. Haberde, Türkiye'nin topçu sistemi ve çok namlulu roketatar envanterine ilişkin resmi verilerin açıklanmadığı, buna rağmen tugayın gerektiğinde başka bölgelerden takviye beklemeden ateş desteği sağlayabilecek operasyonel kapasite sunduğu belirtildi.

08 SON DAKİKA| Yunanistan’da Türk komandosu korkusu! Ege’de 2 binlik Türkiye kalkanı

SÖKE'NİN STRATEJİK KONUMU DİKKAT ÇEKİYOR

Yunanistan merkezli gazeteye göre, Söke zaten mevcut askeri altyapıya sahip bir merkez olarak öne çıkıyor. İlçenin coğrafi konumu nedeniyle Sisam'ın yanı sıra İstanköy, Kalimnos, Leros ve Oniki Adalar hattına yakınlığına dikkat çekildi.

09 SON DAKİKA| Yunanistan’da Türk komandosu korkusu! Ege’de 2 binlik Türkiye kalkanı

Haberde, 51. Komando Tugayı'nın bölgeye eklenmesinin Batı Türkiye'deki hızlı müdahale kabiliyetini güçlendirdiği, komando birliklerinin ağır motorize birliklere kıyasla daha hızlı konuşlanabildiği, zorlu arazilerde görev yapabildiği ve hava indirme dahil farklı harekat türlerine entegre olabildiği ifade edildi.

10 SON DAKİKA| Yunanistan’da Türk komandosu korkusu! Ege’de 2 binlik Türkiye kalkanı

Onalert, son olarak 51. Komando Tugayı'nın Tunceli dağlarından Ege kıyısındaki Söke'ye taşınmasının askeri olduğu kadar sembolik açıdan da Yunan Genelkurmay Başkanlığı tarafından dikkatle değerlendirilen bir gelişme olduğunu öne sürdü.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#YUNANİSTAN #TÜRKİYE

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