Zincirleme rüşvet Özgür Özel'e uzanıyor! "Nereye dokunsanız yeni bir rezalet patlıyor"

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, "Özel önce kendisinden başlamalı ve dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyerek ezber bozmalı. Şu ana kadar yaptıklarına bakarak, Özel'in böyle ezber bozan bir çıkış yapamayacağı çok açık. " ifadelerini kullandı.

İşte Mahmut Övür'ün "Yeni Parti'de bir ilk 'zincirleme rüşvet'" başlıklı yazısı:

Tek parti dönemi dâhil bugüne kadar birçok parti kuruldu. Kimi iktidara geldi, kimi iktidar ortağı oldu, kimi de tabela partisi olmaktan öteye geçmedi. Ama hiçbir partinin bagajı, "Yeni bir yol açacağız" diye yola çıkan Yeni Parti kadar yüklü olmadı.

Adı yeni ama içinde siyasetin bütün hastalıklarını barındırıyor. En başta Ekrem İmamoğlu vesayetiyle yola çıkıyor. İçinde farklı siyasi hizipler var, lobiler var, bölgecilik yapanlar var ama en önemlisi genel başkanından belediye başkanına haklarında hem "yolsuzluk, rüşvet ya da irtikâp" iddiası var hem de onlarca dava açılmış durumda.