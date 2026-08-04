Goldman Sachs’tan Türkiye için dikkat çeken faiz raporu

Goldman Sachs, Türkiye'de eşel mobil uygulamasının ekim ayına kadar tamamen kaldırılacak olması ve Orta Doğu'daki çatışmaların enerji fiyatları üzerindeki etkisini gerekçe göstererek faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceği uyarısında bulundu.

Türkiye ekonomisine ilişkin yayımladığı değerlendirme notunda, enflasyondaki gerilemeye rağmen enerji fiyatlarındaki belirsizlik ve kurdaki riskler nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkı para politikasını daha uzun süre sürdürmek zorunda kalabileceğini bildien Goldman Sachs, enflasyondaki yavaşlamanın beklentilerden biraz daha güçlü gerçekleştiğini ancak mevcut risklerin devam ettiğini değerlendirdi.

"FAİZLER DAHA UZUN SÜRE YÜKSEK KALABİLİR"

Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil, yayımladıkları analizde yıl sonu için öngördükleri yüzde 29 enflasyon tahmini üzerinde yukarı yönlü riskler oluştuğunu belirtti.

Ekonomistler, "Yüksek enerji fiyatları ve Türk lirasındaki daha hızlı değer kaybından kaynaklanan riskler, faiz oranlarının daha uzun süre yüksek seviyelerde kalmasını gerektireceğine işaret ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

EŞEL MOBİLİN KALDIRILMASI DA ETKİLİ OLACAK

Raporda, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında uygulanan eşel mobil sisteminin ekim ayına kadar tamamen kaldırılmasının da enflasyon görünümü açısından önemli risklerden biri olduğu belirtildi.

Buna ek olarak Orta Doğu'da İran savaşı nedeniyle enerji fiyatlarında yaşanan oynaklığın, Merkez Bankası'nın temkinli duruşunu güçlendirebileceği ifade edildi.

ÇEKİRDEK ENFLASYONDA OLUMLU SİNYAL

Goldman Sachs ekonomistleri, temmuz ayında hizmet enflasyonunda bozulma görülmesine rağmen çekirdek enflasyon göstergelerinde iyileşmenin sürdüğüne dikkat çekti.

Ekonomistler, "Tüm çekirdek enflasyon göstergelerimiz temmuz ayında temel enflasyonda genel bir iyileşmeye işaret etti ve böylece üç aylık hareketli ortalama bazında çekirdek enflasyon ivmesi ilk çeyrekteki seviyelere geri döndü" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör