Hayvancılıkta küpe sistemi baştan sona değişiyor! Bakan Yumaklı dijital kimlik dönemini duyurdu
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvancılıkta dijital dönüşümün önemli adımlarından Güvenli Elektronik Küpe İzleme Sistemi'nin (GEKİS) Kars'ta uygulamaya alındığını açıkladı. Yumaklı, sistemle büyükbaş hayvanların doğumundan aşılarına, sağlık kayıtlarından satış ve kesim süreçlerine kadar tüm hareketlerinin elektronik ortamda takip edileceğini söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvancılıkta dijital dönüşümün önemli adımlarından biri olan Güvenli Elektronik Küpe İzleme Sistemi'ni (GEKİS) Kars'ta tanıttı. Sistemle büyükbaş hayvanların fiziksel küpe takibinden elektronik kimliklendirmeye geçileceğini belirten Yumaklı, hayvanların yaşam döngüsünün baştan sona dijital ortamda izlenebileceğini söyledi.
Kars'taki bir hayvan işletmesinde düzenlenen programda konuşan Yumaklı, yeni sistemin hayvancılığın geleceği açısından önemli bir dönüşüm olduğunu ifade etti.
Bakan Yumaklı, "Uzun süredir üzerinde çalıştığımız Güvenli Elektronik Küpe İzleme Sistemi'ni Kars'tan tüm Türkiye'ye tanıtıyoruz. Hayvancılıkta dijital dönüşümün en önemli adımlardan birinin başlangıcına imza atıyoruz." dedi.
HER HAYVANIN DİJİTAL KİMLİĞİ OLACAK
Bugüne kadar büyükbaş hayvanların plastik kulak küpeleriyle kayıt altına alındığını hatırlatan Yumaklı, eski sistemin önemli bir ihtiyacı karşıladığını ancak küpe kayıpları, veri girişindeki hatalar ve takip süreçlerinde bazı sorunlar yaşandığını belirtti.
GEKİS ile bu sorunların geride bırakılacağını ifade eden Yumaklı, sistemin Savunma Sanayii Başkanlığı ile işbirliği içerisinde geliştirildiğini söyledi.
Bakan Yumaklı, "Savunma Sanayii Başkanlığımızla iş birliği içinde geliştirdiğimiz Güvenli Elektronik Küpe İzleme Sistemi sayesinde, her hayvanın dijital bir kimliği olacak. Doğumundan başlayıp; aşıları, sağlık kayıtları, hareketleri, satış ve kesim süreçleri artık güvenli bir şekilde elektronik ortamda takip edilecek." diye konuştu.
HASTALIKLARA DAHA HIZLI MÜDAHALE EDİLECEK
GEKİS'in yalnızca elektronik bir küpe uygulaması olmadığını vurgulayan Yumaklı, sistemin hayvan hastalıklarıyla mücadelede de önemli katkı sağlayacağını söyledi.
Yumaklı, "Sistemin basit bir küpenin ötesinde; güvenli kayıt, güçlü takip ve sağlıklı üretimin adı olacağını" ifade etti.
Bakan Yumaklı, sistem sayesinde hastalıklara daha hızlı müdahale edilebileceğini belirterek, "Böylece hayvan hastalıklarına çok daha hızlı müdahale edebileceğiz. Salgın risklerini daha etkin yöneteceğiz." dedi.
Sahte ve kayıp küpe sorunlarının da büyük ölçüde ortadan kalkacağını belirten Yumaklı, "Üreticimizin işini kolaylaştıran, devletimizin denetim gücünü artıran ve tüketicimize daha güvenilir gıda sunan yeni bir dönemi Kars'ta başlatmış olduk." diye konuştu.