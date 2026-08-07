Hayvancılıkta küpe sistemi baştan sona değişiyor! Bakan Yumaklı dijital kimlik dönemini duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvancılıkta dijital dönüşümün önemli adımlarından biri olan Güvenli Elektronik Küpe İzleme Sistemi'ni (GEKİS) Kars'ta tanıttı. Sistemle büyükbaş hayvanların fiziksel küpe takibinden elektronik kimliklendirmeye geçileceğini belirten Yumaklı, hayvanların yaşam döngüsünün baştan sona dijital ortamda izlenebileceğini söyledi.

Kars'taki bir hayvan işletmesinde düzenlenen programda konuşan Yumaklı, yeni sistemin hayvancılığın geleceği açısından önemli bir dönüşüm olduğunu ifade etti.

Bakan Yumaklı, "Uzun süredir üzerinde çalıştığımız Güvenli Elektronik Küpe İzleme Sistemi'ni Kars'tan tüm Türkiye'ye tanıtıyoruz. Hayvancılıkta dijital dönüşümün en önemli adımlardan birinin başlangıcına imza atıyoruz." dedi.

HER HAYVANIN DİJİTAL KİMLİĞİ OLACAK

Bugüne kadar büyükbaş hayvanların plastik kulak küpeleriyle kayıt altına alındığını hatırlatan Yumaklı, eski sistemin önemli bir ihtiyacı karşıladığını ancak küpe kayıpları, veri girişindeki hatalar ve takip süreçlerinde bazı sorunlar yaşandığını belirtti.

GEKİS ile bu sorunların geride bırakılacağını ifade eden Yumaklı, sistemin Savunma Sanayii Başkanlığı ile işbirliği içerisinde geliştirildiğini söyledi.

Bakan Yumaklı, "Savunma Sanayii Başkanlığımızla iş birliği içinde geliştirdiğimiz Güvenli Elektronik Küpe İzleme Sistemi sayesinde, her hayvanın dijital bir kimliği olacak. Doğumundan başlayıp; aşıları, sağlık kayıtları, hareketleri, satış ve kesim süreçleri artık güvenli bir şekilde elektronik ortamda takip edilecek." diye konuştu.