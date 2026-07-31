Haziranda ihracat tarihi rekor kırdı! Bakan Bolat: Küresel krizlere rağmen 24,9 milyar dolara ulaştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, haziran ayına ilişkin dış ticaret verilerini değerlendirdi. Bolat, ihracatın güçlü seyrini koruduğunu belirterek, haziran ayında 24 milyar 915 milyon dolarlık ihracatla tüm zamanların en yüksek haziran ayı ihracatının gerçekleştirildiğini açıkladı.

HAZİRANDA REKOR İHRACAT

Bakan Bolat, haziran ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,7 artarak 24 milyar 915 milyon dolara yükseldiğini belirterek, "Böylelikle tarihsel olarak en yüksek haziran ayı ihracat değerine ulaşıldı. Bununla birlikte haziran ayında tüm zamanların en yüksek üçüncü aylık ihracatı gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Yılın ilk altı ayında ise ihracatın yüzde 3,5 artışla 135 milyar 980 milyon dolara çıktığını kaydeden Bolat, bölgesel savaşlara ve küresel belirsizliklere rağmen ihracatın dirençli bir performans sergilediğini vurguladı.