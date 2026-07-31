Haziranda ihracat tarihi rekor kırdı! Bakan Bolat: Küresel krizlere rağmen 24,9 milyar dolara ulaştı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, haziran ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi. İhracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,7 artarak 24 milyar 915 milyon dolara ulaştığını belirten Bolat, bunun tüm zamanların en yüksek haziran ayı ihracatı olduğunu söyledi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, haziran ayına ilişkin dış ticaret verilerini değerlendirdi. Bolat, ihracatın güçlü seyrini koruduğunu belirterek, haziran ayında 24 milyar 915 milyon dolarlık ihracatla tüm zamanların en yüksek haziran ayı ihracatının gerçekleştirildiğini açıkladı.
HAZİRANDA REKOR İHRACAT
Bakan Bolat, haziran ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,7 artarak 24 milyar 915 milyon dolara yükseldiğini belirterek, "Böylelikle tarihsel olarak en yüksek haziran ayı ihracat değerine ulaşıldı. Bununla birlikte haziran ayında tüm zamanların en yüksek üçüncü aylık ihracatı gerçekleşti." ifadelerini kullandı.
Yılın ilk altı ayında ise ihracatın yüzde 3,5 artışla 135 milyar 980 milyon dolara çıktığını kaydeden Bolat, bölgesel savaşlara ve küresel belirsizliklere rağmen ihracatın dirençli bir performans sergilediğini vurguladı.
YILLIKLANDIRILMIŞ İHRACAT 278 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI
Bolat'ın paylaştığı verilere göre, son 12 aylık dönemde yıllıklandırılmış ihracat yüzde 4,1 artışla 277,9 milyar dolara yükseldi. Böylece bir yılda yaklaşık 11 milyar dolarlık artış sağlandı.
Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatı ise yılın ilk yarısında yüzde 8,4 artarak 56,2 milyar dolara ulaştı.
İTHALAT YÜZDE 23 ARTTI
Haziran ayında ithalatın da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23 artışla 35 milyar 285 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirten Bolat, son 12 aylık dönemde yıllıklandırılmış ithalatın 373,7 milyar dolara yükseldiğini ifade etti.
Haziran itibarıyla dış ticaret açığı 10 milyar 370 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 70,6 oldu.
"KÜRESEL ZORLUKLARA RAĞMEN DİRENÇLİ GÖRÜNÜM SÜRÜYOR"
Bolat, haziran ayındaki güçlü artışta takvim etkisinin de rol oynadığını belirterek, Kurban Bayramı'nın 2025'te haziran, 2026'da ise mayıs ayına denk gelmesinin aylık verileri etkilediğini ifade etti.
Küresel ekonomide jeopolitik gerilimler, korumacılık eğilimleri ve zayıf dış talebe rağmen ihracatın dirençli görünümünü koruduğunu vurgulayan Bolat, Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan 282 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.