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  • Katil İsrail askerini reklam yüzü yapmışlardı: Adidas'tan skandalı örtbas çabası! 'Özür' açıklamasını bile gizlemeye çalıştılar

Katil İsrail askerini reklam yüzü yapmışlardı: Adidas'tan skandalı örtbas çabası! 'Özür' açıklamasını bile gizlemeye çalıştılar

Alman spor ürünleri üreticisi Adidas, 2021 yılında Gazze’ye yönelik saldırılara katılan ve İsrail ordusunda görev yaptığı sırada bacağını kaybeden bir askeri reklam yüzü olarak kullanmasının ardından gelen boykot çağrılarına ilişkin açıklama yaptı. Ancak Adidas’ın söz konusu skandalı örtbas etmeye çalıştığı ve sözde özrünü dahi kamuoyundan gizlemeyi tercih ettiği görüldü. Adidas, konuya ilişkin genel bir açıklama yapmak yerine bölgesel hesabı AdidasArabia üzerinden paylaşımda bulundu. Şirketin sözde özür mesajını normal bir gönderi olarak yayımlamak yerine yalnızca “hikâye” (story) olarak paylaşması da dikkat çekti.

Katil İsrail askerini reklam yüzü yapmışlardı: Adidas’tan skandalı örtbas çabası! ’Özür’ açıklamasını bile gizlemeye çalıştılar
https://isbh.tmgrup.com.tr/sbh/site/v3/i/sabah-dummy.jpg SABAH İNTERNET https://isbh.tmgrup.com.tr/sbh/site/v3/i/sabah-dummy.jpg AA

Alman spor ürünleri üreticisi Adidas, 2021'de Gazze'ye yönelik saldırılara katılan ve İsrail ordusunda görev yaparken bacağını kaybeden askeri reklam yüzü yapmasının ardından gelen boykot çağrıları üzerine, genel bir açıklama yerine bölgesel hesabından paylaşımda bulunarak özür diledi.

DİLEDİKLERİ ÖZRÜ BİLE GİZLEMEYE ÇALIŞTILAR!

Markanın İsrailli eski askeri reklam kampanyasında oynatmasının ardından dünya çapında yükselen tepkiler üzerine Adidas'ın bölgesel hesabından özür paylaşımı yapıldı.

Adidas Arabia'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yerel ekibin yakın zamanda düzenlediği bir etkinlikte kullanılan bir görselin endişelere ve güçlü tepkilere yol açtığının farkındayız. Kimseyi gücendirmek gibi bir amacımız hiçbir zaman olmadı. Etkilenen herkesten özür dileriz." ifadeleri yer aldı.

Katil İsrail askerini reklam yüzü yapmışlardı: Adidas’tan skandalı örtbas çabası! ’Özür’ açıklamasını bile gizlemeye çalıştılar

Markanın "dile getirilen endişeleri kabul ettiği ve geri bildirimleri ciddiye aldığı" aktarılan paylaşımda, "Orta Doğu genelinde hizmet verdiğimiz topluluklara yönelik uzun soluklu bir bağlılığımız bulunuyor. Bölge genelinde sporcular, takımlar ve spor topluluklarıyla birlikte çalışmanın yanı sıra ürün bağışları yoluyla ihtiyaç sahibi kişi ve toplulukları destekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca şirketin benimsediği kapsayıcı değerleri eylemlerine yansıtmak için dinlemeye, öğrenmeye ve çalışmaya devam edeceği kaydedildi.

Katil İsrail askerini reklam yüzü yapmışlardı: Adidas’tan skandalı örtbas çabası! ’Özür’ açıklamasını bile gizlemeye çalıştılar

ŞİRKETİN ANA SAYFA HESABINDA DA YER VERMEDİLER!

Adidas, Times of Israel'e özel açıklamasında da benzer ifadeleri kullanmıştı. Ancak bu açıklamanın, şirketin ana sayfasında ve ana hesabında yer almadığı görülmüştü.

Katil İsrail askerini reklam yüzü yapmışlardı: Adidas’tan skandalı örtbas çabası! ’Özür’ açıklamasını bile gizlemeye çalıştılar

Firma, Anadolu Ajansının (AA) konuya ilişkin sorularını ise yanıtsız bıraktı.

Spor ürünleri üreticisi Adidas, 2021'de Gazze'ye yönelik saldırılara katılan ve İsrail ordusunda görev yaparken bacağını kaybeden askeri, şirketin "tek ayakkabı hizmeti (single shoe service)" için reklam yüzü yapmıştı.

Adidas'tan gündemi sarsan kampanya: Reklam yüzü seçimi Gazze'nin gölgesinde kaldı! | Video

Gazze Şeridi'nde binlerce Filistinlinin uzuvlarını kaybetmesine neden olan İsrail ordusundan emekli Shalev Biton'u "tek ayakkabı hizmeti" için reklam yüzü olarak tercih etmesi markaya karşı tepkileri ve boykot çağrılarını artırmıştı.

Katil İsrail askerini reklam yüzü yapmışlardı: Adidas’tan skandalı örtbas çabası! ’Özür’ açıklamasını bile gizlemeye çalıştılar

REKLAM YÜZÜ DEĞİL SOYKIRIMIN YÜZÜ

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılar sonucu binlerce kişinin bacağını ve kolunu kaybetmesini görmezden gelen reklam filmi, yıllardır zulme uğrayan Filistinlileri bir kez daha üzdü. Konya'da yaşayan ve tedavi süreçleri devam eden ampute Filistinliler duygularını SABAH'a anlattı.

'HAYATIMIZIN ÖNEMİ YOKMUŞ'

İsrail'in saldırılarında bacağını kaybeden ve bugüne kadar 20 ameliyat geçiren 15 yaşındaki Ramadan Basal, "Bu firma için bir İsrail askeri, hayatları altüst olan binlerce çocuktan daha mı önemli? Peki ya suçsuz günahsız öldürülen bebekler ne olacak?

Tek suçu Gazzeli olmak olan, saldırılarda kolunu, bacağını kaybeden çocuklar ne olacak? Uzuvlarını kaybeden çocukların hayali ne olacak? Bizim bacaksız yaşamamamızın, nasıl hayatta kaldığımızın onlar için hiçbir önemi yok, ben bu reklamdan bunu anladım. Bir kez daha nasıl yok sayılıyoruz görmüş olduk" dedi.

Katil İsrail askerini reklam yüzü yapmışlardı: Adidas’tan skandalı örtbas çabası! ’Özür’ açıklamasını bile gizlemeye çalıştılar

'KEŞKE ÇOCUKLARI GÖSTERSELERDİ'

Katil İsrail askerlerinin 12 saat boyunca yaralı bacağıyla diz çöktürmesi nedeniyle kangren olan bacağı ampute edilen 26 yaşındaki Samah Abuovda ise, "Bu reklam filmi, öldürülen çocukların, bebeklerin, kolunu, bacağını kaybeden Filistinlilerin onların gözünde hiçbir öneminin olmadığını bir kez daha tüm dünyaya gösterdi.

Keşke bacağını kaybeden İsrail askeri yerine bacağını kaybeden 2 yaşındaki Gazzeli bir çocuğu çekselerdi de dünyaya öyle mesaj verselerdi. Demek ki onların gözünde bizim bir değerimiz yok. Bu markayı boykot etmeye çağıranlara da minnettarız" şeklinde konuştu.

AMPUTE OLANLARIN 5'TE 1'İ ÇOCUK

UNICEF raporuna göre, siyonist İsrail rejimin Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği soykırım saldırılarında 42 bin Filistinli sakat kaldı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana 5 binden fazla uzuv amputasyonu gerçekleştirilirken, bunun yüzde 20'sini çocuklar oluşturuyor.

Katil İsrail askerini reklam yüzü yapmışlardı: Adidas’tan skandalı örtbas çabası! ’Özür’ açıklamasını bile gizlemeye çalıştılar

'MARKALAR SUÇLULARI SEÇERSE İNSANLAR DA DİRENİŞİ SEÇER'

Gazze, dünyada kişi başına en fazla ampute çocuğun bulunduğu yer haline gelmişken spor ürünleri devi Adidas'ın Gazze'deki katliamlara katılan ampute İsrail askerini reklam yüzü yapmasına tepkiler çığ gibi büyüyor.

Boykot çağrısı yapan İtalyan aktivist Vincenzo Fullone "Markalar suçluları seçtiğinde insanlar da direnişi seçer" ifadesi tepkilerin en net ifadesi oldu. Filistinlilerin dramına gözünü kapayan Batı basınının her zamanki gibi bu olaya da duyarsız kalması dikkat çekti.

YAHUDİ DESTEKÇİSİ NİKE'A DARBE

Yahudileri eleştiren sporcularla işbirliklerini kesen, Gazze'deki soykırımına ses çıkarmayan, İsrail'e desteğiyle bilinen Nike, duvara tosladı.

Piyasa değeri 220 milyar dolar gerileyen şirketin hisseleri son bir yılda yüzde 48'den fazla değer kaybetti. ABD'nin önde gelen 100 büyük şirketini kapsayan S&P 100'den çıkarılmasında Nike'ın sert gelir kaybı etkili oldu.

#GAZZE #İSRAİL ORDUSU #İSRAİL

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