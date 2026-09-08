Katil İsrail askerini reklam yüzü yapmışlardı: Adidas’tan skandalı örtbas çabası! ’Özür’ açıklamasını bile gizlemeye çalıştılar

Gazze Şeridi'nde binlerce Filistinlinin uzuvlarını kaybetmesine neden olan İsrail ordusundan emekli Shalev Biton'u "tek ayakkabı hizmeti" için reklam yüzü olarak tercih etmesi markaya karşı tepkileri ve boykot çağrılarını artırmıştı.

REKLAM YÜZÜ DEĞİL SOYKIRIMIN YÜZÜ

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılar sonucu binlerce kişinin bacağını ve kolunu kaybetmesini görmezden gelen reklam filmi, yıllardır zulme uğrayan Filistinlileri bir kez daha üzdü. Konya'da yaşayan ve tedavi süreçleri devam eden ampute Filistinliler duygularını SABAH'a anlattı.

'HAYATIMIZIN ÖNEMİ YOKMUŞ'

İsrail'in saldırılarında bacağını kaybeden ve bugüne kadar 20 ameliyat geçiren 15 yaşındaki Ramadan Basal, "Bu firma için bir İsrail askeri, hayatları altüst olan binlerce çocuktan daha mı önemli? Peki ya suçsuz günahsız öldürülen bebekler ne olacak?

Tek suçu Gazzeli olmak olan, saldırılarda kolunu, bacağını kaybeden çocuklar ne olacak? Uzuvlarını kaybeden çocukların hayali ne olacak? Bizim bacaksız yaşamamamızın, nasıl hayatta kaldığımızın onlar için hiçbir önemi yok, ben bu reklamdan bunu anladım. Bir kez daha nasıl yok sayılıyoruz görmüş olduk" dedi.