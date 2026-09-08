Katil İsrail askerini reklam yüzü yapmışlardı: Adidas'tan skandalı örtbas çabası! 'Özür' açıklamasını bile gizlemeye çalıştılar
Alman spor ürünleri üreticisi Adidas, 2021 yılında Gazze’ye yönelik saldırılara katılan ve İsrail ordusunda görev yaptığı sırada bacağını kaybeden bir askeri reklam yüzü olarak kullanmasının ardından gelen boykot çağrılarına ilişkin açıklama yaptı. Ancak Adidas’ın söz konusu skandalı örtbas etmeye çalıştığı ve sözde özrünü dahi kamuoyundan gizlemeyi tercih ettiği görüldü. Adidas, konuya ilişkin genel bir açıklama yapmak yerine bölgesel hesabı AdidasArabia üzerinden paylaşımda bulundu. Şirketin sözde özür mesajını normal bir gönderi olarak yayımlamak yerine yalnızca “hikâye” (story) olarak paylaşması da dikkat çekti.
Alman spor ürünleri üreticisi Adidas, 2021'de Gazze'ye yönelik saldırılara katılan ve İsrail ordusunda görev yaparken bacağını kaybeden askeri reklam yüzü yapmasının ardından gelen boykot çağrıları üzerine, genel bir açıklama yerine bölgesel hesabından paylaşımda bulunarak özür diledi.
DİLEDİKLERİ ÖZRÜ BİLE GİZLEMEYE ÇALIŞTILAR!
Markanın İsrailli eski askeri reklam kampanyasında oynatmasının ardından dünya çapında yükselen tepkiler üzerine Adidas'ın bölgesel hesabından özür paylaşımı yapıldı.
Adidas Arabia'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yerel ekibin yakın zamanda düzenlediği bir etkinlikte kullanılan bir görselin endişelere ve güçlü tepkilere yol açtığının farkındayız. Kimseyi gücendirmek gibi bir amacımız hiçbir zaman olmadı. Etkilenen herkesten özür dileriz." ifadeleri yer aldı.
Markanın "dile getirilen endişeleri kabul ettiği ve geri bildirimleri ciddiye aldığı" aktarılan paylaşımda, "Orta Doğu genelinde hizmet verdiğimiz topluluklara yönelik uzun soluklu bir bağlılığımız bulunuyor. Bölge genelinde sporcular, takımlar ve spor topluluklarıyla birlikte çalışmanın yanı sıra ürün bağışları yoluyla ihtiyaç sahibi kişi ve toplulukları destekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda ayrıca şirketin benimsediği kapsayıcı değerleri eylemlerine yansıtmak için dinlemeye, öğrenmeye ve çalışmaya devam edeceği kaydedildi.
ŞİRKETİN ANA SAYFA HESABINDA DA YER VERMEDİLER!
Adidas, Times of Israel'e özel açıklamasında da benzer ifadeleri kullanmıştı. Ancak bu açıklamanın, şirketin ana sayfasında ve ana hesabında yer almadığı görülmüştü.