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  • KPSS branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? KPSS branş bazında sıralamalar için gözler ÖSYM'de!

KPSS branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? KPSS branş bazında sıralamalar için gözler ÖSYM'de!

Memuriyet yolunda KPSS'de ter döken lisans mezunları, şimdi kendi branşlarında kaçıncı sırada yer aldıklarını öğrenmek istiyor. Puanların açıklanmasının ardından branş bazında sıralamalar için bekleyiş sürerken adayların dikkati ÖSYM'den gelecek duyuruya yöneldi. Peki, KPSS branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak?

KPSS branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? KPSS branş bazında sıralamalar için gözler ÖSYM’de!

Aylar süren hazırlık maratonunun ardından KPSS Lisans sınavını geride bırakan adaylar, şimdi memuriyet yolundaki sıralamalarına odaklandı. Aldıkları puanlarla kendi alanlarındaki diğer adayları karşılaştırmak isteyen lisans mezunları, branş sıralamalarının erişime açılacağı tarih için ÖSYM'den gelecek açıklama bekleniyor.

KPSS branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? KPSS branş bazında sıralamalar için gözler ÖSYM’de!

KPSS BRANŞ SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamalar henüz açıklanmadı. Memuriyet hedefiyle sınava giren lisans mezunları, kendi branşlarındaki başarı durumlarını görebilmek için ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde yayımlanacak sıralama ekranını bekliyor.

KPSS branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? KPSS branş bazında sıralamalar için gözler ÖSYM’de!

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ÖSYM, 2026 KPSS Lisans branş sıralamalarının açıklanacağı kesin tarihi henüz ilan etmedi. Geçmiş sınav dönemlerinde sıralamalar, sonuçların duyurulmasından sonraki haftalarda adaylarla paylaşılmıştı.

Bu yıl da ekim ayı içerisinde açıklama yapılabileceğine yönelik beklentiler bulunuyor. Ancak kurumdan resmi bir tarih gelmediği için branş sıralamalarının hangi gün erişime açılacağı henüz bilinmiyor.

KPSS branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? KPSS branş bazında sıralamalar için gözler ÖSYM’de!

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

Branş sıralamaları yayımlandığında lisans mezunları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden kendi alanlarına ilişkin bilgileri görüntüleyebilecek.

Sorgulama işlemi için şu adımlar izlenebilecek:

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapılacak.

T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle oturum açılacak.

KPSS branş bazında sıralama ekranına ulaşılacak.

İlgili sınav yılına ait sıralama bilgileri kontrol edilecek.

KPSS branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? KPSS branş bazında sıralamalar için gözler ÖSYM’de!

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

KPSS branş bazında sıralamalar hazırlanırken adayların sınav puanlarıyla birlikte ÖSYM sisteminde kayıtlı eğitim bilgileri esas alınıyor. Mezuniyet alanları belirlenirken Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden alınan kayıtlar kullanılıyor.

Sistemde aktif eğitim bilgisi bulunmayan adayların ise sınav başvurusu sırasında beyan ettikleri bilgiler dikkate alınıyor. Böylece lisans mezunlarının kendi alanlarındaki diğer adaylarla karşılaştırmalı başarı durumları oluşturuluyor.

KPSS branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? KPSS branş bazında sıralamalar için gözler ÖSYM’de!

GEÇMİŞ YILLARDA KPSS BRANŞ SIRALAMALARI NE ZAMAN AÇIKLANMIŞTI?

ÖSYM, 2024 KPSS Lisans branş bazında sıralamalarını 10 Eylül 2024 tarihinde adaylarla paylaşmıştı. 2026 yılı için kesin açıklanma tarihi ancak kurumun yayımlayacağı yeni duyuruyla belli olacak.

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