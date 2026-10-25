KPSS branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? KPSS branş bazında sıralamalar için gözler ÖSYM'de!

Aylar süren hazırlık maratonunun ardından KPSS Lisans sınavını geride bırakan adaylar, şimdi memuriyet yolundaki sıralamalarına odaklandı. Aldıkları puanlarla kendi alanlarındaki diğer adayları karşılaştırmak isteyen lisans mezunları, branş sıralamalarının erişime açılacağı tarih için ÖSYM'den gelecek açıklama bekleniyor.

2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamalar henüz açıklanmadı. Memuriyet hedefiyle sınava giren lisans mezunları, kendi branşlarındaki başarı durumlarını görebilmek için ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde yayımlanacak sıralama ekranını bekliyor.

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ÖSYM, 2026 KPSS Lisans branş sıralamalarının açıklanacağı kesin tarihi henüz ilan etmedi. Geçmiş sınav dönemlerinde sıralamalar, sonuçların duyurulmasından sonraki haftalarda adaylarla paylaşılmıştı.

Bu yıl da ekim ayı içerisinde açıklama yapılabileceğine yönelik beklentiler bulunuyor. Ancak kurumdan resmi bir tarih gelmediği için branş sıralamalarının hangi gün erişime açılacağı henüz bilinmiyor.