SON DAKİKA | Maltepe’de 7 katlı bina çöktü! Binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı

Son dakika haberi: Sabah Saat 06.00 sıralarında gelen ihbar üzerine ekipler adrese sevk edildi. Olayla ilgili nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla taksirle öldürme suçu kapsamında işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında binanın yapı ruhsatı ve izin belgeleri incelenirken, müteahhit, proje sorumlusu, mimar, inşaat mühendisi ve şantiye şefi gibi sorumluların kimlikleri tespit edildi.



Yapılan çalışmada binanın mimarı Hasan B. (66) ile şantiye şefi Mevlüt O.'un (70) yakalanması sağlandı. Savcılık talimatıyla iki kişi hakkında gözaltına alınmasına karar verildi. Binanın müteahhidi olarak tespit edilen Dursun B.'nin ise 2016 yılında hayatını kaybettiği belirlendi. Soruşturma kapsamında yapı izin belgesinde imzası bulunan diğer kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve sorumluluklarının belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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