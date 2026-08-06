MGK toplantısı sonrası 8 maddelik bildiri! "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" vurgusu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Toplantının ardından 8 maddelik bildiri yayımlandı. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtilen bildiride "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" vurgusu yapıldı.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı 2 saat 15 dakika sürdü.
Toplantının ardından 8 maddelik bildiri yayımlandı.
Bildiride yer alan maddeler şu şekilde:
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" VE "TERÖRSÜZ BÖLGE" VURGUSU
1. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunulmuştur.
2. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alınmış; ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahının teminat altına alınması istikametinde tarihî bir merhaleyi teşkil eden çalışmaların müteakip aşamalarına ilişkin istişarelerde bulunulmuştur.
MGK toplantısı sonrası 8 maddelik bildiri!
FETÖ İLE MÜCADELE DEVAM EDECEK
3. 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı gösterilen millî direnişin onuncu yıl dönümünde, FETÖ ile mücadelede gelinen son durum değerlendirilmiş; ihanet şebekesinin tamamen bertaraf edilmesine matuf tedbirlerin hassasiyetle sürdürüleceği kaydedilmiştir.
4. Ülkemizin ev sahipliğinde başarıyla gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin ittifakın geleceği açısından kritik bir eşik olduğu belirtilmiş; Türkiye'nin geliştirdiği ileri imkân ve kabiliyetleri müttefikleriyle paylaşma hususundaki yapıcı tutumu teyit edilmiştir.
İRAN VE ABD'YE "MÜZAKERELERE GERİ DÖNME" ÇAĞRISI
5. İran ve ABD arasında tekrar yaşanan çatışmaların bölge ülkelerine ve küresel ticaret güzergâhlarına sıçramasının oluşturduğu risk ve tehditlere işaret edilmiş; tüm taraflara, güç kullanmaktan kaçınma ve kalıcı barışın tesisine matuf müzakerelere geri dönme çağrısında bulunulmuştur.
6. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki stratejik sıkışmanın, Karadeniz ve Hazar Denizi başta olmak üzere mücavir bölgelerin de çatışma sahası hâline getirilmesiyle aşılamayacağı vurgulanmış; savaşan taraflar, bölgede artan gerilimi düşürmeye ve barışın tesisi için somut adımlar atmaya davet edilmiştir.