Milli Takım maç tarihleri belli oldu! 2026 Dünya Kupası maçları ne zaman,saat kaçta,hangi kanalda?
Türkiye Millî Futbol Takımı’nın 2026 Dünya Kupası elemelerindeki maç takvimi futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Özellikle Avustralya karşılaşmasının oynanacağı tarih merak edilirken, milli takımın eleme sürecindeki programı da yakından takip ediliyor. Ay-yıldızlı ekibin rakipleri, maç tarihleri ve karşılaşmalara ilişkin detaylar taraftarların en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken milli takımın fikstürü büyük ilgi görüyor.
Şampiyonlar Ligi ve yerel liglerin sona yaklaşmasıyla birlikte dikkatler Dünya Kupası sürecine yöneldi. Turnuva hazırlıklarını sürdüren millî takımın ilk karşılaşma tarihi de netleşti. 2026 Dünya Kupası'nın başlangıç tarihi ise futbolseverler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.
A MİİLİ TAKIM DÜNYA KUPASI MAÇLARI
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasındaki maç programı şu şekilde:
14 Haziran 2026: Avustralya – Türkiye (07.00 TSİ)
20 Haziran 2026: Türkiye – Paraguay (06.00 TSİ)
2026 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
FIFA tarafından açıklanan resmi takvime göre, 2026 Dünya Kupası Haziran ayının ikinci haftasında başlayacak.
Açılış Maçı: 11 Haziran 2026
Final Maçı: 19 Temmuz 2026
ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 104 maç yapılacak. Turnuvanın açılış maçı, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda oynanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın final maçı, 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadyumu'nda yapılacak.