ÖSYM 2026 YKS TAKVİMİ | YKS ne zaman yapılacak, tarihleri neler? Üniversite adayları dikkat!

2026 YKS süreci, üniversite adaylarının gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan bilgiler, YKS sınav tarihleri ve giriş belgesi hakkında merakla beklenen detayları netleştirdi. Böylece TYT, AYT ve YDT oturumları kapsamında yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın hazırlık sürecinin detayları ön plana çıktı.

2026 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Haziran ayının üçüncü haftasında üç oturum şeklinde uygulanacak.

TYT, AYT, YDT OTURUM TARİHLERİ

1. Oturum - TYT: 20 Haziran 2026 Cumartesi (Saat: 10:15)

2. Oturum - AYT: 21 Haziran 2026 Pazar (Sabah Oturumu, Saat: 10:15)

3. Oturum - YDT: 21 Haziran 2026 Pazar (Öğleden Sonra Oturumu, Saat: 15:45)

2026 YKS SINAVINA KAÇ GÜN KALDI?

20 Haziran 2026 tarihinde başlayacak olan zorlu maraton için zaman iyice daralıyor. Bugün itibarıyla (22 Mayıs 2026) üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT'ye tam 29 gün kaldı.

YKS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Henüz ÖSYM tarafından sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri açıklanmadı. Kurumun geleneksel sınav uygulamalarına bakıldığında, giriş belgeleri genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün-1 hafta önce adayların erişimine sunuluyor.

2026 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonlarca adayın büyük bir heyecanla bekleyeceği YKS sonuçları, 22 Temmuz 2026 tarihinde ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden kamuoyuyla paylaşılacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör