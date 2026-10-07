Pursaklar’da polis ekiplerine silahlı saldırıda bir polis şehit olmuştu! SABAH olayın detaylarına ulaştı

Olay saat 23.30 sıralarında Ankara'nın Pursaklar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 6 GBG 273 plakalı araç, Karacaören mevkiinde resmi polis ekiplerince durduruldu.

ARAÇTAN İNER İNMEZ POLİSE ATEŞ AÇTI



Araçtan inen Yusuf Eray Tekalan, polis memuru Ahmet Türkoğlu'na silahla ateş açtı. Ağır yaralanan Türkoğlu, kaldırıldığı Pursaklar Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Tekalan ise saldırının hemen ardından silahla başına ateş ederek kendisini vurdu. Hastaneye kaldırılan Tekalan, burada hayatını kaybetti.

KAÇAN ARAÇ YAKALANDI, İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA



Saldırının ardından araçta bulunan diğer şüpheliler bölgeden kaçtı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu 06 GBG 273 plakalı araç yakalandı. Araçta bulunan Yasin Aydaş ve Arif Aydaş gözaltına alındı.

İKİ ŞÜPHELİNİN DE KAYDI VAR



Yapılan incelemede Arif Aydaş'ın geçmişinde taksirle yaralama, uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma ve silah kanununa muhalefet kapsamında adli olay kayıtları bulunduğu, Yasin Aydaş'ın ise otodan hırsızlık ve silah kanununa muhalefet kapsamında kaydının olduğu belirlendi.

SALDIRGANIN SUÇ DOSYASI KABARIK



Polis memuru Ahmet Türkoğlu'nu şehit eden Yusuf Eray Tekalan'ın da geçmişinde tehdit, hakaret, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma, mala zarar verme, taksirle yaralama, kişilerin huzur ve sükununu bozma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi çok sayıda adli olay kaydı bulunduğu öğrenildi.