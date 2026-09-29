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  • Sakarya'da heyelan! D-100 kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor

Sakarya'da heyelan! D-100 kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde D-100 kara yolunda yağış sebebiyle toprak kayması meydana geldi. İstanbul istikametinde ulaşım tek yönden kontrollü olarak sağlanırken, bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.

Sakarya’da heyelan! D-100 kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor
https://isbh.tmgrup.com.tr/sbh/site/v3/i/sabah-dummy.jpg İHA

Sakarya'da kent genelinde etkili olan kuvvetli yağış, ulaşımda da aksamalara sebep oldu. Serdivan ilçesi Aşağıdereköy Mahallesi mevkiinde D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde yağışın etkisiyle toprak kayması yaşandı.

Sakarya’da heyelan! D-100 kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor

TOPRAK KAYMASI YAŞANDI

Toprak kayması sebebiyle yolun bir bölümünde ulaşım kontrollü hale getirilirken, jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Karayolları ekipleri, yolda oluşan olumsuzluğu gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

#SAKARYA #SERDİVAN #İSTANBUL

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