Şanlıurfa merkezli 4 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu: İçişleri Bakanlığı duyurdu: 3.9 milyar TL’lik hesap hareketi, 37 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa merkezli 4 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 37 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyon kapsamında incelenen hesaplarda toplam 3 milyar 915 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi...

Şanlıurfa merkezli 4 ilde "Yasa Dışı Bahis" suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 milyar 915 milyon TL hesap hareketi bulunan 37 şüpheli yakalandı. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet, Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik Şanlıurfa merkezli Antalya, Balıkesir ve Hatay'da operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucunda yakalanan şüphelilerin; -Yasa dışı bahis oynattıkları ve -Yasa dışı bahisten elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri tespit edildi. Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için siber suçlara yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğümüzü, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığımızı, MASAK'ımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.