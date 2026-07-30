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"Şikayetim var" diyenler için yeni dönem! Cevap gelmezse olduğu gibi yayınlanacak

"Şikayetim var" diyenler için yeni dönem! Cevap gelmezse olduğu gibi yayınlanacak

Ticaret Bakanlığı, tüketici şikâyet platformlarında işleyişi hızlandıracak yeni düzenlemeyi duyurdu. 1 Ağustos 2026'da yürürlüğe girecek uygulamayla satıcı ve sağlayıcıların tüketici değerlendirmelerine cevap verme süresi 72 saatten 48 saate indirilecek. Süre zarfında cevap verilmeyen şikayetler platformlarda olduğu gibi yayınlanacak.

Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 17:05

Ticaret Bakanlığı, dijital ortamda tüketici şikâyetlerinin daha hızlı sonuçlanmasını ve tüketicilerin güncel bilgilere daha kısa sürede ulaşmasını sağlayacak yeni düzenlemeyi açıkladı. Bakanlılğın X hesabından yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz 2026 tarihli ve 33297 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

CEVAP SÜRESİ 48 SAATE İNİYOR Yeni düzenlemeyle birlikte, tüketici şikâyetlerinin yayımlanmasından önce satıcı veya sağlayıcılara tanınan açıklama yapma ya da cevap verme süresi 72 saatten 48 saate düşürülecek. Böylece tüketicilerin şikâyet ve değerlendirmelere daha kısa sürede erişmesi, dijital platformlardaki bilgi akışının hızlandırılması ve süreçlerin daha etkin işlemesi hedefleniyor.