Silivri’de batan gemiyi arama çalışmaları 5. gününde! Aileler bir mucize olmasını bekliyor

Silivri açıklarında 2 Eylül gecesi "MT Alsu" tankeriyle çatışan "Tuğberk İmamoğlu" isimli geminin içindeki 10 mürettebat ile birlikte batmasının ardından başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları 5. gününde sürüyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı "TCG Akın" gemisi tarafından denizin 720 metre derinliğinde yeri tespit edilen "Tuğberk İmamoğlu" gemisi uzaktan kumandalı su altı aracıyla (ROV) görüntülenmişti. Kaza sonrasında Silivri'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından oluşturulan kriz merkezinde takip edilen çalışmalarda 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 insansız hava aracı (İHA), 1 uçak ile su altında arama yapan Deniz Kuvvetlerine ait TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi görev aldı.





"BİR MUCİZE OLMASINI BEKLİYORUZ"



Gemide bulunan 10 denizciden bir tanesi olan "Tuğberk İmamoğlu"'nun aşçısı Abdülbaki Mirzaoğlu'nun akrabası Mehmet Mirzaoğlu, "aramalar devam ediyor. Aramalarda tecrübeli kişiler görev alıyor. Bir an önce sonuç alınmasını istiyoruz. Dün çalışmaları yerinde de gördük. Her aileden birer kişiyi geminin battığı yere götürüp çalışmaları gösterdiler. Devletimizin her şeye gücünün yeteceğini düşünüyoruz. 10 tane insan orada aileleri burada bekliyor. Bir mucizenin olmasını bekliyoruz" dedi.

8 ÇOCUĞU VARDI EMEKLİLİK İÇİN GÜN SAYIYORDU



Öte yandan batan gemideki Abdülbaki Mirzaoğlu'nun aslen Şırnaklı olduğu ve İstanbul Zeytinburnu'nda yaşadığı öğrenildi. 8 çocuğu bulunan Mirzaoğlu'nun emekliliğine 8 ay kaldığı belirtildi. 4 yıldır batan geminin bağlı olduğu şirkette 4 -5 aydır da batan gemide çalıştığı öğrenildi.