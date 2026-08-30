SON DAKİKA! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Girne'de alabora olan tekneye ilişkin paylaşım!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada "Girne açıklarında alabora olan feribottaki yolcuların hiç kimse zarar görmeden kurtarılmasını diliyoruz. Tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Kurtarma çalışmaları en güçlü şekilde devam ediyor. Dualarımız onlarla…" ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada "Girne açıklarında alabora olan feribottaki yolcuların hiç kimse zarar görmeden kurtarılmasını diliyoruz. Tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Kurtarma çalışmaları en güçlü şekilde devam ediyor. Dualarımız onlarla…" ifadelerini kullandı.
Girne açıklarında alabora olan feribottaki yolcuların hiç kimse zarar görmeden kurtarılmasını diliyoruz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) August 30, 2026
Tüm imkanlar seferber edilmiş durumda.
Kurtarma çalışmaları en güçlü şekilde devam ediyor.
Dualarımız onlarla…