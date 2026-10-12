SON DAKİKA! Antalya siyasetinde flaş kulis: Büyükşehir Başkan Vekili Büşra Özdemir AK Parti'ye mi geçiyor?
İzmir'in ardından siyaset kulislerini hareketlendiren yeni iddiaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir ve bazı ilçe belediye başkanlarının AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü. Kulis bilgilerini paylaşan gazeteci Sinan Burhan, muhalefet partileri arasındaki gerilimin kentteki hizmetleri aksattığını belirterek, uyum arayışındaki yerel yöneticilerin AK Parti'ye geçişinin sürpriz olmayacağını ifade etti.
Siyaset kulisleri, İzmir'de yaşanan gelişmelerin ardından yeni bir iddiayla hareketlendi. A Haber ekranlarında konuşan Gazeteci Sinan Burhan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir'in AK Parti saflarına katılmasının beklendiğini öngördüğünü ifade etti.
ÇİFT YÖNLÜ GÖRÜŞMELER YAPILDI
Kulis bilgilerini aktarırken kaynak teyidinin önemine vurgu yapan Burhan, iddialarını hem AK Parti hem de CHP ve Yeni Parti'ye yakın kaynaklarla yaptığı çift yönlü görüşmelere dayandırdığını belirtti.
COP 31 ZİRVESİ VE ANTALYA'NIN GELECEĞİ
Antalya'nın stratejik önemine dikkat çeken Burhan, şehrin 100'den fazla devlet başkanını ağırlayacağı COP 31 Zirvesi gibi devasa bir organizasyona ev sahipliği yapacağını hatırlattı. Bu doğrultuda, belediye yönetiminin kentin kronik sorunlarını çözmek ve şehri daha ileriye taşımak adına yeni atılımlar ve hizmet arayışı içinde olduğu vurgulandı.