SON DAKİKA! Antalya siyasetinde flaş kulis: Büyükşehir Başkan Vekili Büşra Özdemir AK Parti’ye mi geçiyor?

İLÇE BELEDİYELERİNDE DE GEÇİŞ BEKLENTİSİ Siyasi hareketliliğin yalnızca Büyükşehir Belediyesi ile sınırlı kalmayacağı belirtiliyor. Burhan'ın paylaştığı bilgilere göre; Kepez, Demre ve Finike gibi ilçe belediyelerinin de AK Parti'ye geçiş yapmak üzere beklemede olduğu iddia ediliyor.

BÜŞRA ÖZDEMİR'İN SİYASİ GEÇMİŞİ Başkan Vekili Büşra Özdemir'in siyasi geçmişine ilişkin detaylar da paylaşan Burhan, Özdemir'in Muhittin Böcek'in tutuklanma sürecinde grup başkan vekili olarak atandığını ve sonrasında yine Böcek'in onayıyla başkan vekilliğine getirildiğini aktardı. Ayrıca Özdemir'in geleneksel CHP tabanından ziyade merkez sağ siyasete daha yakın bir profilde olduğu ifade edildi.