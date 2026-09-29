SON DAKİKA! AYM Yeni Parti hakkındaki kararını açıkladı! 1 ay süre verildi...

Süreç, Yenilik Partisi'nin Yeni Parti'nin ismine ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuruyla başladı. Başvurunun ardından Başsavcılık, Yeni Parti'ye isim değişikliği yapması için süre tanıdı. Verilen sürenin 18 Eylül'de dolmasının ardından Başsavcılık, talebi AYM'ye taşıdı.

AYM, Yeni Parti hakkındaki kararını açıkladı! 1 ay süre verildi... | Video

SAVUNMA İÇİN 1 AYLIK SÜRE

AYM Genel Kurulu, Yeni Parti'nin isminin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 96'ncı maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi talebini bugün ele aldı. Yüksek Mahkeme, Yeni Parti'nin savunmasını sunması için 1 ay süre verilmesine karar verdi.Yeni Parti'nin bu süre içerisinde savunmasını AYM'ye sunması bekleniyor. Mahkemenin incelemesi sonucunda parti isminin Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde, ismin hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilebilecek.