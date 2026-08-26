  • Haberler
  • SON DAKİKA! Başkan Erdoğan: "Anadolu’nun harim-i ismetine uzanan kirli elleri söküp attık"

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan: "Anadolu’nun harim-i ismetine uzanan kirli elleri söküp attık"

Başkan Erdoğan: Anadolu'nun harim-i ismetine uzanan kirli elleri topraklarımızdan söküp atmak üzere başlattığımız Büyük Taarruz'un 104'üncü seneidevriyesinde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bağımsızlığımız için bedel ödeyen şehit ve gazilerimizi rahmetle ve şükranla yâd ediyorum

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan: Anadolu’nun harim-i ismetine uzanan kirli elleri söküp attık
https://isbh.tmgrup.com.tr/sbh/site/v3/i/sabah-dummy.jpg DHA

Başkan Erdoğan: Anadolu'nun harim-i ismetine uzanan kirli elleri topraklarımızdan söküp atmak üzere başlattığımız Büyük Taarruz'un 104'üncü seneidevriyesinde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bağımsızlığımız için bedel ödeyen şehit ve gazilerimizi rahmetle ve şükranla yâd ediyorum

#RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!