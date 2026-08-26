SON DAKİKA! Başkan Erdoğan: "Anadolu’nun harim-i ismetine uzanan kirli elleri söküp attık"

Başkan Erdoğan: Anadolu'nun harim-i ismetine uzanan kirli elleri topraklarımızdan söküp atmak üzere başlattığımız Büyük Taarruz'un 104'üncü seneidevriyesinde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bağımsızlığımız için bedel ödeyen şehit ve gazilerimizi rahmetle ve şükranla yâd ediyorum

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