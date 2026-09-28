SON DAKİKA! Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplanıyor! Masada 5 kritik başlık var: Fon mağduriyeti, Terörsüz Türkiye...

455 BİN YATIRIMCIYI İLGİLENDİREN FON MAĞDURİYETİ

Toplantının en önemli ekonomi başlığını, kamuoyunda fon mağduriyeti olarak bilinen ve 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren borsa manipülasyonu soruşturması oluşturuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kabine'ye detaylı bir sunum gerçekleştirecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen hukuki süreçle eş zamanlı olarak; 7 portföy yönetim şirketinin tasfiye süreçleri, fonlardaki varlıkların transferi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere dair kurumlar arası teknik çalışmalar değerlendirilecek. Başkan Erdoğan, New York temasları sırasında konuya değinerek söz konusu durumun Türkiye ekonomisi için bir risk oluşturmadığının altını çizmişti.