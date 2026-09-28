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  • SON DAKİKA! Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplanıyor! Masada 5 kritik başlık var: Fon mağduriyeti, Terörsüz Türkiye...

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplanıyor! Masada 5 kritik başlık var: Fon mağduriyeti, Terörsüz Türkiye...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. İç ve dış politikada sıcak gelişmelerin yaşandığı bir dönemde gerçekleştirilen toplantının masasında, 455 bin yatırımcıyı etkileyen fon soruşturması, Irak ile varılan güvenlik mutabakatı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu yansımaları ve okullardaki güvenlik tedbirleri bulunuyor.

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplanıyor! Masada 5 kritik başlık var: Fon mağduriyeti, Terörsüz Türkiye...
https://isbh.tmgrup.com.tr/sbh/site/v3/i/sabah-dummy.jpg SABAH İNTERNET

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren gündem maddeleriyle mesaiye başlıyor.

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplanıyor! Masada 5 kritik başlık var: Fon mağduriyeti, Terörsüz Türkiye...

455 BİN YATIRIMCIYI İLGİLENDİREN FON MAĞDURİYETİ

Toplantının en önemli ekonomi başlığını, kamuoyunda fon mağduriyeti olarak bilinen ve 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren borsa manipülasyonu soruşturması oluşturuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kabine'ye detaylı bir sunum gerçekleştirecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen hukuki süreçle eş zamanlı olarak; 7 portföy yönetim şirketinin tasfiye süreçleri, fonlardaki varlıkların transferi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere dair kurumlar arası teknik çalışmalar değerlendirilecek. Başkan Erdoğan, New York temasları sırasında konuya değinerek söz konusu durumun Türkiye ekonomisi için bir risk oluşturmadığının altını çizmişti.

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplanıyor! Masada 5 kritik başlık var: Fon mağduriyeti, Terörsüz Türkiye...

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" HEDEFİ VE SİNCAR MUTABAKATI

Güvenlik politikaları kapsamında, Türkiye ile Irak arasında derinleştirilen iş birliği ve tarihi mutabakat mercek altına alınacak. Anlaşma çerçevesinde:

PKK terör örgütünün Sincar'dan tamamen çıkarılması, Bölgede Irak devlet otoritesinin bütünüyle tesis edilmesi, Başika'nın Irak makamlarına devredilmesi takvimi değerlendirilecek. İlgili birimlerin kontrolünde yürütülen "Terörsüz Türkiye" sürecinde örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye aşamasına yönelik tespitler Kabine'de incelenecek. Bu başlık, hafta içinde toplanması planlanan Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) da temel gündem maddelerinden biri olacak.

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplanıyor! Masada 5 kritik başlık var: Fon mağduriyeti, Terörsüz Türkiye...

BM TEMASLARI VE GAZZE'DEKİ SON DURUM

Başkan Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" ve BM Güvenlik Konseyi reformu çağrılarını yinelediği 81. BM Genel Kurulu temaslarının diplomatik yansımaları toplantıda ele alınacak. New York'taki ikili görüşmelerin sonuçlarına ek olarak dış politika ekseninde şu konular masaya yatırılacak: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Mekke Anlaşması kapsamındaki Suudi Arabistan ziyareti. Küresel ticaret için kritik önem taşıyan Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer serbestisinin korunmasına yönelik adımlar. İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan son gelişmeler.

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplanıyor! Masada 5 kritik başlık var: Fon mağduriyeti, Terörsüz Türkiye...

OKULLARDA ERKEN RİSK TESPİTİ VE ADLİ DOSYALAR

İç güvenlik gündeminde, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının ardından alınacak önlemler bulunuyor. Okul çevrelerindeki güvenlik tedbirlerinin artırılması ve şiddet olaylarına karşı erken risk tespiti mekanizmaları Kabine'de detaylandırılacak. Ayrıca, Adalet Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen faili meçhul soruşturmalar ve eski davalara yönelik son adli gelişmeler de toplantının gündem maddeleri arasında yer alıyor.

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplanıyor! Masada 5 kritik başlık var: Fon mağduriyeti, Terörsüz Türkiye...

ULUSLARARASI ZİRVE HAZIRLIKLARI

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek iki büyük uluslararası organizasyonun lojistik ve diplomatik hazırlıkları için Kabine'de ayrı bir parantez açılacak. Bu kapsamda, 29 Ekim'de Ankara'da toplanacak olan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi ile 9-20 Kasım tarihleri arasında 190'ı aşkın ülkenin katılımıyla Antalya'da düzenlenecek olan COP31 İklim Zirvesi'ne yönelik çalışmalar gözden geçirilecek.

#TÜRKİYE #BEŞTEPE #İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #KABİNE TOPLANTISI

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