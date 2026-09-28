SON DAKİKA! Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplanıyor! Masada 5 kritik başlık var: Fon mağduriyeti, Terörsüz Türkiye...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. İç ve dış politikada sıcak gelişmelerin yaşandığı bir dönemde gerçekleştirilen toplantının masasında, 455 bin yatırımcıyı etkileyen fon soruşturması, Irak ile varılan güvenlik mutabakatı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu yansımaları ve okullardaki güvenlik tedbirleri bulunuyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren gündem maddeleriyle mesaiye başlıyor.
455 BİN YATIRIMCIYI İLGİLENDİREN FON MAĞDURİYETİ
Toplantının en önemli ekonomi başlığını, kamuoyunda fon mağduriyeti olarak bilinen ve 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren borsa manipülasyonu soruşturması oluşturuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kabine'ye detaylı bir sunum gerçekleştirecek.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen hukuki süreçle eş zamanlı olarak; 7 portföy yönetim şirketinin tasfiye süreçleri, fonlardaki varlıkların transferi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere dair kurumlar arası teknik çalışmalar değerlendirilecek. Başkan Erdoğan, New York temasları sırasında konuya değinerek söz konusu durumun Türkiye ekonomisi için bir risk oluşturmadığının altını çizmişti.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" HEDEFİ VE SİNCAR MUTABAKATI
Güvenlik politikaları kapsamında, Türkiye ile Irak arasında derinleştirilen iş birliği ve tarihi mutabakat mercek altına alınacak. Anlaşma çerçevesinde:
PKK terör örgütünün Sincar'dan tamamen çıkarılması, Bölgede Irak devlet otoritesinin bütünüyle tesis edilmesi, Başika'nın Irak makamlarına devredilmesi takvimi değerlendirilecek. İlgili birimlerin kontrolünde yürütülen "Terörsüz Türkiye" sürecinde örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye aşamasına yönelik tespitler Kabine'de incelenecek. Bu başlık, hafta içinde toplanması planlanan Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) da temel gündem maddelerinden biri olacak.