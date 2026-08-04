SON DAKİKA! Bennu Gerede gözaltına alındı! "Müstehcenlik" suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, katıldığı bir programda kullandığı ifadelerle kamuoyunda tepki çeken oyuncu Bennu Gerede hakkında re'sen soruşturma başlattı. Gerede, "Müstehcenlik" suçundan gözaltına alındı.





SKANDALIN PERDE ARKASI



Gerede, katıldığı yayın sırasında erotik bir obje göstererek skandal ifadelerde sınır tanımadı. Sosyal medyada hızla yayılan program kesiti kamuoyunda büyük tepki toplarken, söz konusu YouTube kanalı ve içerik hakkında da erişim engeli talebinde bulunulduğu öğrenildi.