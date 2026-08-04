SON DAKİKA! Bennu Gerede gözaltına alındı! "Müstehcenlik" suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü fotoğrafçı Bennu Gerede hakkında, katıldığı bir YouTube programında dile getirdiği açıklamalar ve kullandığı cinsel ifadeler nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesi "Müstehcenlik" suçundan re'sen soruşturma başlattı. Gerede gözaltına alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, katıldığı bir programda kullandığı ifadelerle kamuoyunda tepki çeken oyuncu Bennu Gerede hakkında re'sen soruşturma başlattı. Gerede, "Müstehcenlik" suçundan gözaltına alındı.
SKANDALIN PERDE ARKASI
Gerede, katıldığı yayın sırasında erotik bir obje göstererek skandal ifadelerde sınır tanımadı. Sosyal medyada hızla yayılan program kesiti kamuoyunda büyük tepki toplarken, söz konusu YouTube kanalı ve içerik hakkında da erişim engeli talebinde bulunulduğu öğrenildi.