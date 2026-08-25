SON DAKİKA! Cem Küçük soruşturmasında 3 şüpheli hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve gazeteci Cem Küçük ile Tahir Sarıkaya'nın tutuklandığı soruşturma genişletildi. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve fuhuş suçları kapsamında sürdürülen soruşturmada Beyaz TV çalışanı İsmail Çanak, iş insanı Serdar Özyurt ve gazeteci Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Çanak ile Özyurt'un cep telefonlarını evlerinde bırakarak kayıplara karıştıkları, Kocatürk'ün ise yurt dışında firari olduğu öğrenildi. Başka bir dosya kapsamında tutuklu bulunan avukat Cem Duman'ın da soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınacağı belirtildi. Öte yandan Serdar Özyurt'un adının, Tahir Sarıkaya'ya yaptığı 64 ayrı para transferi nedeniyle daha önce de dosyada geçtiği ortaya çıkmıştı.

Serdar Özyurt

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteci Cem Küçük hakkında soruşturma başlatmış ve akabinde tutuklama karar verilmişti. Halkı yanıltıcı bilgi yayma suçundan tutuklanan Cem Küçük'ün şüpheli para hareketleri, iş insanlarıyla olan konuşmaları soruşturmanın göbeğinde yer alıyordu. Cem Küçük ile arasında çok sayıda para transferi bulunan gazeteci Tahir Sarıkaya da soruşturma kapsamında tutuklandı.

İsmail Çanak

SORUŞTURMAYA EKLENEN ÜÇ İSİME YAKALAMA

Aklama, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve fuhuş suçlarından devam eden soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Beyaz TV çalışanı İsmail Çanak, iş insanı Serdar Özyurt ve gazeteci Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Başka dosya kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan avukat Cem Duman'ın ise soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak.

TELEFONLARI BIRAKARAK FİRAR ETTİLER

Haklarında yakalama kararı bulunan İsmail Çanak ile Serdar Özyurt'un cep telefonlarını evlerinde bırakarak kayıplara karıştıkları belirlendi. Ahsen Melek Kocatürk'ün ise yurt dışında firari durumda olduğu öğrenildi.

Ahsen Melek Kocatürk

ÖZYURT'UN ADI PARA TRANSFERLERİNDE GEÇMİŞTİ

İş insanı Serdar Özyurt'un adı daha önce gazeteci Tahir Sarıkaya'ya yapılan para transferleriyle gündeme gelmişti. Sarıkaya'nın savcılık ifadesinde Özyurt'tan 64 ayrı para transferi aldığını kabul ettiği, söz konusu ödemelerin reklam, tanıtım ve sosyal medya çalışmalarının karşılığı olduğunu söylediği kamuoyuna yansımıştı.

Yine Tahir Sarıkaya ve İsmail Çanak arasında 300'de fazla para transferi gerçekleşmişti. Sarıkaya bu transferleri ailevi ilişkilerden, karşılıklı borçlardan ve katıldığı etkinliklerden kaynaklandığını savunmuştu.