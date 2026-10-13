SON DAKİKA | Etimesgut Belediyesi’ne 2. dalga yolsuzluk operasyonu! 25 gözaltı kararı

Son dakika haberi: Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon düzenlendi. Çalışmalar kapsamında Belediye Başkan yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır dahil 25 kişi hakkında "suç örgütü kurma, yönetme veya üyelik", "zimmet", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Düzenlenen operasyonda 25 şüphelinin tamamı gözaltına alındı.







Gültekin Bayındır

YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA 39 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI



Ayrıca, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının Etimesgut Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirdiği yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 39 şüpheli tutuklanmıştı.