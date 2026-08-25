SON DAKİKA! Hasan İmamoğlu’na mahkemede soğuk duş! ! 1 milyon euroluk valiz skandalında köşeye sıkıştı

İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında "Eylem 34" kapsamında Bodrum Ortakent'te bulunan dev arazi ve üzerindeki lüks villanın alımına ilişkin gizlenen karanlık para trafiği duruşma savcısının sorularıyla bir bir ifşa oldu.





Yargılama aşamasında sanık Tuncay Yılmaz'ın siyah valizler içerisinde getirip elden teslim ettiği 1 milyon euroluk kayıt dışı para gündeme geldi. Savcının "Bu paranın kaynağı nedir?" soruları karşısında Hasan İmamoğlu, 1 milyon Euro'nun finansal kaynağını açıklayamadı.

"MUHASEBE KAYDI VAR MI?" SORUSUNDA TOPU AVUKATLARA ATTI



Bavullarla ve elden taşındığı tespit edilen devasa nakit paranın legalliğini soran savcı, paranın muhasebe kaydının olup olmadığını sordu.

Hasan İmamoğlu, "Vallahi ben şirketle ilgilenmediğim için muhasebe kaydı var mı diye incelemedim. Mutlaka vardır. Vallahi onları avukatlar cevap versin. Ben şu anda o konuda fazla bilgim yok." dedi.

DURUŞMA SAVCISINDAN HASAN İMAMOĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU



Çapraz sorgunun ardından para trafiğini izah edemeyen Hasan İmamoğlu hakkında duruşma savcısının talebi üzerine, "Suç Gelirlerini Aklama" suçundan suç duyurusunda bulunuldu.