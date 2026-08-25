SON DAKİKA! Kocaeli tribünündeki sarı poşet provokasyonuna soruşturma

Turka Kocaeli Stadyumu'nda Kocaelispor ve Amedspor arasında oynanan futbol müsabakası öncesinde yaşanan olaylar adliyeye taşındı. Kocaelispor taraftarlarının bulunduğu tribünlerde bazı kişilerin sarı poşet sallayarak rakip takım taraftarlarına yönelik provokatif eylemlerde bulunması üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Olayın ardından inceleme başlatan savcılık, spor alanlarındaki huzuru bozmaya yönelik girişime karşı adli süreci başlattı.

HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK SUÇLAMASIYLA İŞLEM

Başsavcılık açıklamasına göre, söz konusu eylemi gerçekleştiren şüpheliler hakkında iki ayrı ciddi suçtan işlem yürütülüyor. Soruşturma, Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde yer alan halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu ile sporda şiddeti önlemeyi amaçlayan 6222 sayılı Kanun'un 14. maddesindeki tehdit veya hakaret içeren tezahürat suçları kapsamında derinleştirildi.

5 GÖZALTI

Soruşturma dosyasında somut adımlar da atılmaya başlandı. Güvenlik kameraları ve tribün kayıtlarının titizlikle incelenmesi sonucunda, tahrik edici eylemlere karıştığı kesinleşen 5 kişinin kimliği tespit edildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, kimlikleri belirlenen bu 5 şüpheli hakkında gözaltına alınmaları yönünde kesin talimat verdi. Emniyet güçlerinin şüphelileri yakalayarak adliyeye sevk etmesi bekleniyor.