SON DAKİKA | Maltepe'de 6 katlı bina çöktü! Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi
Son dakika haberi: Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokakta bulunan bir binada çökme meydana geldi. 6 katlı binanın ilk 2 katında çökme yaşandı. arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Binada mahsur kalanları tahliye çalışmaları devam ediyor.
Son dakika haberi: Son dakika haberi: Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokakta bulunan bir binada çökme meydana geldi. 6 katlı binanın ilk 2 katında çökme yaşandı. arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Binada mahsur kalanları tahliye çalışmaları devam ediyor.
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