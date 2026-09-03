SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanlığından Katil İsrail’in saldırgan politikalarına tepki

Son dakika: Millî Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

30 Ağustos'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne'den Taşucu/Mersin'e seyir hâlinde bulunan yolcu gemisinin alabora olması sonucu meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımız ile Kıbrıs Türkü kardeşlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, kurtarılan vatandaşlarımıza ise geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Arama kurtarma çalışmalarına, Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Işın ve TCG Alemdar dâhil olmak üzere 7 gemi ve 11 hava aracı ile hâlihazırda destek sağlanmaktadır.

Yine, 2 Eylül'de Marmara Denizi Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu batan gemi ve mürettebatına yönelik arama kurtarma çalışmalarına; Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 4 gemi ve 1 İHA ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 1 uçak ve 1 arama kurtarma helikopteri tarafından ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde destek sağlanmaktadır.

Yüksek mühendislik kabiliyeti, güçlü Ar-Ge altyapısı ve yenilikçi yaklaşımıyla farklı harekât ortamlarının ihtiyaçlarına yönelik oyun değiştirici çözümler geliştiren BAYKAR; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin keşif, gözetleme, istihbarat ve taarruz kabiliyetlerinin geliştirilmesine önemli katkılar sağlamakta, gerçekleştirdiği ihracatla da ülkemizin savunma sanayi alanındaki küresel etkinliğini artırmaktadır.

Bu kapsamda BAYKAR tarafından;

- Tam otonom uçuş ve hassas taarruz kabiliyetiyle muharebe sahasında etkinliği kanıtlanan ve 1 milyon 250 bin uçuş saatini geride bırakan Bayraktar TB2,

- Hava-hava görevlerinin yanı sıra denizaltı savunma ve su üstü harbi gibi operasyonları başarıyla yürüten Akıncı,

- Kısa pistli gemilerden tam otonom iniş ve kalkış kabiliyetine sahip Bayraktar TB3,

- Dünyada görüş ötesi hava-hava füzesi kullanan ilk insansız savaş uçağı Kızılelma,

- Tam otonom dikey iniş ve kalkış kabiliyetine sahip Bayraktar KALKAN DİHA,

- Yapay zekâ destekli hassas vuruş kabiliyetine sahip Kemankeş 1 ve 2 Mini Akıllı Seyir Füzeleri,

- Sürü otonomisi kabiliyetine sahip K2 Kamikaze İHA,

- Mızrak ve Sivrisinek Akıllı Dolanan Mühimmat ile,

- Bayraktar Mini İHA ve yeni nesil insansız sistemler başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerimizin günümüz ve geleceğin harekât ortamındaki ihtiyaçlarına yönelik birçok ileri teknoloji ürünü millî ve özgün imkânlarla geliştirilmektedir.

Bu vesileyle BAYKAR'a toplantımıza ev sahipliği yapmasından dolayı teşekkür ediyor, ülkemizin tam bağımsız savunma ve havacılık teknolojileri hedefleri doğrultusunda özveriyle çalışan tüm personeline çalışmalarında başarılar diliyoruz.

TERÖRLE MÜCADELE

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ülkemizin beka ve güvenliğine yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini sınırlarımızda ve ötesinde kesintisiz ve kararlı şekilde sürdürmektedir. Bu kapsamda geride bıraktığımız hafta içerisinde;

- 3 PKK'lı terörist daha teslim olmuştur.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Hudutlarımızda ise;

- 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 575 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 655 olmuş,

- Engellenen 1.123 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 48 bin 507'ye ulaşmıştır.

Yine, bu hafta içerisinde Hakkâri ve Van hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde toplam 8,5 kilogram (8.552 gram) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞ VE İSTİKRARA KATKILAR / NATO / İKİLİ İLİŞKİLER

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; uluslararası görevler ve ikili ilişkiler kapsamında, geniş bir coğrafyada barışın tesisi ve istikrarın sürdürülmesine katkı sunmaya devam etmektedir.

Bu kapsamda, Suriye'de istikrarın tesisi ve Suriye halkının günlük yaşamının normalleşmesine katkı sağlamak amacıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Suriye Silahlı Kuvvetlerinin iş birliğiyle Fırat Nehri üzerinde yürütülen ikinci yüzer köprü projesi 30 Ağustos'ta tamamlanmıştır.

Daha önce sel felaketi nedeniyle yıkılan köprünün yerine inşa edilen ve Fırat Nehri'nin iki yakası arasındaki ulaşımın kolaylaştırılmasına katkı sağlayacak söz konusu köprü, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki iş birliği ve dayanışmanın somut bir göstergesidir.

Türkiye, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve Suriye halkının huzur ve refahına yönelik desteğini sürdürmeye devam edecektir.

Diğer yandan, NATO'nun güncel güvenlik ortamına ilişkin iletişim yaklaşımları ile stratejik iletişim alanındaki gelişmelerin ele alınacağı NATO İletişimciler Konferansı 7-10 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da bulunan Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığımızda icra edilecektir.

Ayrıca, dost ve kardeş ülke Özbekistan'ın 1 Eylül Bağımsızlık Günü'nü bir kez daha kutluyoruz.

Sayın Bakanımız;

27 Ağustos'ta Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Başkanı'nı,

28 Ağustos'ta Moldova Büyükelçimiz ile Pakistan'ın Ankara Büyükelçisini kabul etmiş, müteakiben Bakanlığımızda düzenlenen Rütbe Terfi Töreni'ne katılmıştır.

Sayın Bakanımız 30 Ağustos'ta; Anıtkabir'de gerçekleştirilen törene, Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki tebrigata, Devlet Mezarlığındaki Anma Töreni ile Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarının Kara Harp Okulundaki Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne iştirak etmiştir.

Sayın Bakanımız 31 Ağustos'ta Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan "Mekke Savunma İttifakı" kapsamında oluşturulan "Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi"nin İstanbul'da gerçekleştirilen ilk toplantısına Sayın Genelkurmay Başkanımızla birlikte katılmıştır.

Söz konusu toplantı kapsamında Pakistan Savunma Bakanı ve Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile ikili görüşmeler gerçekleştiren Sayın Bakanımız, 1 Eylül'de Kırgızistan'da icra edilen "Şanghay İş Birliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı"na katılan Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmiştir.

Sayın Bakanımız 2 Eylül'de ise Birleşik Krallık Savunma Bakanı ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Sayın Bakanımız bugün (3 Eylül) Suriye Savunma Bakanı ile Bakanlığımızda bir araya gelecektir.

- Sayın Genelkurmay Başkanımız, 30 Ağustos'ta Libya Genelkurmay Başkanı'nı,

- Deniz Kuvvetleri Komutanımız ise 1 Eylül'de Nijerya Deniz Kuvvetleri Komutanı ve beraberindeki heyeti ağırlamıştır.

- Bakan Yardımcımız Sayın Musa Heybet, 31 Ağustos'ta Moğolistan Savunma Bakan Yardımcısı ile Bakanlığımızda ikili askerî ilişkiler ve savunma sanayi iş birliği konularında görüşme gerçekleştirmiş,

- Bakan Yardımcımız Sayın Salih Ayhan ise 1-4 Eylül tarihleri arasında Bosna Hersek'te ilk kez düzenlenen 1'inci Balkan Kalkanı Savunma Sanayi Fuarı'na katılmış; fuar kapsamında Bosna-Hersek Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı ile bir araya gelerek ikili askerî ilişkiler, savunma sanayi alanındaki iş birliği ile bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunmuştur.

İSRAİL

Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında; Ortadoğu'nun tamamını bir çatışma alanına dönüştürmek isteyen İsrail Hükûmetinin yayılmacı ve saldırgan tutumu uluslararası kamuoyunun gözü önünde sürmektedir.

İsrail; bir yandan Suriye'nin ve Lübnan'ın toprak bütünlüğünü ihlal eden askerî faaliyetlerini sürdürürken, diğer yandan Filistin'deki yasa dışı yerleşimci terörünü teşvik etmeye devam etmekte, münhasıran Müslümanlara ait Kudüs'teki kutsal mekânların tarihî ve hukuki statüsünü de ihlal eden provokatif eylemlerini sürdürmektedir.

İsrail'in sadece bölgesel istikrar ve güvenliğe değil, aynı zamanda küresel istikrar ve güvenliğe de zarar veren bu tutumları, bölge halkı nezdinde uluslararası hukuka olan inancı da her geçen gün daha fazla zedelemektedir.

Bölgede huzur ve istikrarın tesisi için çaba göstermeye, İsrail'in bu yayılmacı ve soykırımcı tutumu karşısında uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler alma konusunda ortak bir sorumluluğu bulunduğunu hatırlatmaya devam edeceğiz.

EĞİTİM-TATBİKAT FAALİYETLERİ / ULUSLARARASI GÖREVLER

Daha etkin, daha caydırıcı ve daha hazır bir Türk Silahlı Kuvvetleri için eğitim ve tatbikat faaliyetleri de kesintisiz olarak sürdürülmektedir.

Bu kapsamda 31 Ağustos'ta;

- Kırklareli'de başlayan Şehit Personel Yarbay Rasim Sayın Yıldırım Seferberlik Tatbikatı 11 Eylül'e,

- Portekiz'de başlayan Repmus İnsansız Deniz Sistemlerinin Denenmesi Tatbikatı ise 25 Eylül'e kadar devam edecektir.

7-18 Eylül tarihleri arasında;

- Macaristan'da Air Wolf Hunting Arama Kurtarma,

- Tunus'ta Phoenix Express Deniz Güvenliği,

- Bulgaristan'da Triton Mayın Harekâtı Tatbikatı ile,

- Portekiz'de NATO Bold Machina Deniz Özel Harekât tatbikatlarına katılım sağlanacaktır.

Brezilya Deniz Kuvvetleri unsuru Brasil tarafından 31 Ağustos-4 Eylül tarih aralığında İstanbul'a liman ziyareti gerçekleştirmektedir.

Somali Deniz Görev Grubu faaliyetlerine destek ve Somali'ye lojistik nakliyat görevi kapsamında 3-4 Eylül'de Cibuti'ye liman ziyareti gerçekleştiren TCG Kemalreis ve TCG Yzb.Güngör Durmuş gemilerimiz, 8 Eylül'de Mogadişu/Somali Limanı'na aborda olacaktır.

Diğer yandan İtalya Deniz Kuvvetleri Okul Gemisi Corsaro II tarafından, 5-8 Eylül tarihleri arasında Çeşme/İzmir'e, 10-13 Eylül tarihleri arasında Bodrum/Muğla'ya liman ziyaretleri yapılacaktır.

Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekât ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak Birleşik Krallık ile Eurofighter Typhoon uçağı tedarik faaliyetlerine devam edilmektedir.

Bu kapsamda, Birleşik Krallık'a gönderilecek pilotlarımızın eğitimlerine 7 Eylül'de başlanması planlanmaktadır.

Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca;

- "2'nci El-Alameyn Hava Fuarı" çerçevesinde 8-10 Eylül tarihleri arasında Mısır'da Türk Yıldızları Akrobasi Timimiz tarafından,

- "İzmir'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 104'üncü Yıl dönümü Kutlamaları" kapsamında 9 Eylül'de İzmir'de SOLOTÜRK Gösteri Ekibimiz tarafından gösteri uçuşları icra edilecektir.

1 Eylül'de muharip uçaklarımız ve NATO AWACS uçağının katılımıyla hava sahamızda NEXUS ACE görevi yapılmıştır.

Diğer yandan;

- 26-29 Ağustos tarihleri arasında Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Üniversiteler Kürek Şampiyonası'nda;

- Sekiztek dümencili (8+) sınıfında Final B birincisi,

- Dörttek (4-) sınıfında Final B üçüncüsü,

- İkiçifte (2X) sınıfında ise Final B dördüncüsü olan Millî Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Kürek Takımımızı;

- 29-30 Ağustos'ta 8 ülkenin katılımıyla Hollanda'da gerçekleştirilen 25'inci Uluslararası Askerî Binicilik Müsabakası'nda takım klasmanında birinci olan TSK Spor Gücü Komutanlığı Askerî Binicilik Takımımızı,

- 24 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında İtalya'da düzenlenen 20'nci Akdeniz Oyunları'nda 10 metre tabanca karışık takım branşında altın, 10 metre tüfek karışık takım branşında bronz madalya kazanan TSK Spor Gücü Atış Takımımızı ve derece elde eden sporcularımızı tebrik ediyoruz.

SAVUNMA SANAYİ / ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Değerli Basın Mensupları,

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin modern ve etkin savunma gücünün, yerli ve millî savunma sanayimizin ileri teknoloji ürünleriyle güçlendirilmesi çalışmaları da kararlılıkla devam etmektedir.

Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda;

- Zırhlı Tanksavar Aracı OMTAS ile,

- Karinalı Bot Sistemi'nin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır.

Bosna-Hersek'te ilk kez düzenlenen Balkan Kalkanı Fuarı kapsamında, MKE ile Mısır Askerî Üretim Bakanlığı arasında, savunma sanayi alanındaki mevcut iş birliğinin geliştirilmesi ve yeni iş birliği alanlarının oluşturulmasına yönelik Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

Fuar kapsamında imzalanan ilk anlaşma olma özelliğini taşıyan söz konusu Mutabakat Zaptı ile patlayıcı başta olmak üzere çeşitli alanlarda ortak üretim ve iş birliği faaliyetlerinin yürütülmesi planlanmaktadır.

MKE tarafından ayrıca,

- 8-10 Eylül tarihleri arasında Mısır'da gerçekleştirilecek El Alamein International Airshow 2026'ya,

- 8-11 Eylül tarihleri arasında Polonya'da gerçekleştirilecek "MSPO Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı"na katılım sağlanacaktır.

31 Ağustos'ta Moğolistan Savunma Bakan Yardımcısı ve beraberindeki heyet tarafından ziyaret edilen ASFAT, 1-4 Eylül tarihleri arasında Bosna-Hersek'te düzenlenen "Balkan Kalkanı Fuarı"na katılmaktadır.

MİLGEM 6-12'nci Gemiler Tedariki Projesi kapsamında, Anadolu Tersanesi'nde inşa ve donatım faaliyetleri devam eden 2'nci İstif Sınıfı Fırkateyn İzmir'in deniz kabul testi faaliyetlerine 31 Ağustos'ta başlanmıştır.

Dünyanın en iyi savunma sanayi şirketlerinin yer aldığı "Defence News Top 100" listesinde yer alan Bakanlığımıza bağlı MKE ile ASELSAN, TUSAŞ, ARCA Savunma ve ROKETSAN'ı kutluyor, savunma sanayimize güç katan ve bizleri gururlandıran çalışmalarında başarılar diliyoruz.

ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ FAALİYETLERİ / ÖNEMLİ DUYURULAR

Yapılan planlamalara uygun şekilde yürütülen personel ve askerî öğrenci alım/temin işlemleri kapsamında;

- "Türk Silahlı Kuvvetleri 2026 Yılı Hukuk Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini" başvuruları 7 Eylül-7 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Diğer yandan, terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dâhil askerî personeli, Emniyet Teşkilatının Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personeli ile güvenlik korucularının muvazzaf ve emeklilerine yönelik 3713 sayılı Kanun kapsamındaki başvurular 1 Eylül itibarıyla e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaya başlanmıştır.

Vatanımızın istiklali için topyekûn mücadele kararının alındığı ve Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 107'nci yıl dönümünü şimdiden kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

30 Ağustos Zaferi'ni mümkün kılan milletimizin sarsılmaz iradesi ile kahraman ordumuzun cesaret, fedakârlık ve mücadele azminden güç alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; 104 yıl önce olduğu gibi bugün de aziz milletimizin güven ve desteğiyle, yüksek donanımı, tecrübeli personeli ve üstün harekât kabiliyetiyle;

Hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından tüm terör örgütleriyle etkin ve kararlı mücadeleye,

Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrarın desteklenmesine,

Geniş kapsamlı tatbikatların icrasından yerli ve millî savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye büyük bir azim ve kararlılıkla devam edecektir.

SORU - CEVAPLAR

Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekât ihtiyacının karşılanması amacıyla Birleşik Krallık Hükümeti ile imzalanan Eurofighter Typhoon uçağı tedariki kapsamında, ağustos ayında pilotlarımızın eğitimleri başlamıştır.

Terminoloji eğitimlerini tamamlayan pilotlarımızın uçuş eğitimlerine 7 Eylül 2026 tarihinde başlaması planlanmaktadır.

Pilotlarımız, 8 ay sürecek uçuş eğitiminin ardından 3 aylık Öğretmen Pilot Eğitimi de alacaktır.

Bahse konu eğitimlere pilotlarımız dönemler halinde gönderilmeye devam edecektir.

SOMALİ'DE KAÇIRILAN GEMİ HK.

Somali Federal Cumhuriyeti karasularında gerçekleşen deniz haydutluğu olayına ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığımız ile eşgüdüm içerisinde iki ülke arasında imzalanan anlaşmalar çerçevesinde, Somali makamlarına gerekli destek sağlanmıştır.

Somali makamlarınca gerçekleştirilen operasyon neticesinde deniz haydutlarının gemiyi terk etmesi sağlanmış ve söz konusu gemi kurtarılmıştır.

MEKKE SAVUNMA İTTİFAKI

Mekke Savunma İttifakı kapsamında Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Savunma ve Dışişleri Bakanları ile Genelkurmay Başkanları, 31 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul'da bir araya gelmiştir.

Toplantıda, ittifak kapsamındaki iş birliğinin daha kurumsal bir yapıya kavuşturulması amacıyla atılacak adımlar ele alınmış; ittifakın Sekretarya'sını yürütmek üzere Suudi Arabistan'da bir Genel Sekreter başkanlığında Sekretarya kurulması kararlaştırılmıştır.

Üç ülke arasında dönüşümlü olarak yürütülecek Genel Sekreterlik görevini ilk olarak, üç yıl süreyle Pakistan İslam Cumhuriyeti'nden bir Genel Sekreter üstlenecektir.

Askerî alanda müşterek planlama, eğitim ve tatbikat faaliyetleri ile birlikte çalışabilirliğin artırılması; savunma sanayii alanında ise ortak üretim, teknoloji geliştirme ve tecrübe paylaşımının güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Söz konusu mekanizmaların ittifakın savunma kapasitesi ve caydırıcılığını güçlendirmenin yanı sıra bölgesel barış ve istikrara da katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

SDG'NİN FESİH SÜRECİ

Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve "tek devlet, tek ordu" anlayışının güçlendirilmesi kapsamında yürütülen fesih süreci tarafımızdan titizlikle takip edilmektedir.

Bu kapsamda, SDG mensubu yabancı unsurların Suriye'den ayrılacağı ve bir kısmının Türkiye'ye geleceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Konuya ilişkin resmî açıklamalarımız dışında yer alan haber ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir.