SON DAKİKA… Sigara satışında yeni düzenleme! Sağlık Bakanı Memişoğlu detayları açıkladı: Yasağı etkin hale getirmek için çalışıyoruz

SON DAKİKA… Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigarayla ilgili düzenlemelere ilişkin, "Sadece 18 yaş altına sigara satılmasını engelleyecek bir yöntemle insanlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize bu zararlı maddenin satılmasını engellemeye çalışıyoruz. Bu yasağı nasıl daha etkin hale getiririz ona çalışıyoruz." dedi. Memişoğlu, "nöbetçi bakan" uygulaması kapsamında geldiği Meclis'te, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaretlerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

KALP KRİZİ, KANSER VE İNMENİN EN BÜYÜK SEBEBİ

Türkiye'de özellikle kalp krizi, kanser ve inme hastalıklarının en büyük sebebinin tütün ve tütün mamulleri kullanımı olduğunu belirten Memişoğlu, bugün insanların yüzde 63'ünün kanser ve bu tür hastalıklardan hayatını kaybettiğine dikkati çekti. Sigara içen vatandaşların bu alışkanlıktan kurtulmasını istediklerini ifade eden Memişoğlu, bugün Yeşilay'ın yaptığı bir araştırmanın sigara içen insanların yüzde 80'inin sigarayı bırakmaya çalıştığını gösterdiğini aktardı. Memişoğlu, sigara içenlerin de sigaradan memnun olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Biz de diyoruz ki 'gelin beraber bırakalım', hep beraber sigara ile mücadele edelim. Çünkü bu sizi kanser yapıyor, kalp krizi geçirme riskini artırıyor, nefes darlığı yapıyor, uyku kalitenizi bozuyor. Zararlı bir şey. Türkiye olarak 2008-2010 yılları arasında büyük bir başarı elde etmiştik ancak son yıllarda bu başarı geriledi. Biz de bunu yeniden hareketlendirmeye çalışıyoruz. Özellikle sigarayı gençlerimizden, çocuklarımızdan uzak tutmaya çalışıyoruz ve görünür olmasından, ortada olmasından kurtarmaya çalışıyoruz bu ülkeyi. Maalesef akciğer kanserinde özellikle erkeklerde dünyanın birincisiyiz"