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  • SON DAKİKA! Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme! 2 ismin daha test sonucu pozitif çıktı

SON DAKİKA! Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme! 2 ismin daha test sonucu pozitif çıktı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce aralarında İlyas Yalçıntaş ve Ayşenur Balcı'nın da bulunduğu 13 ismin test sonucu pozitif çıkarken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Adli Tıp Kurumu'na test veren Kübra Altay ve Melis Selçukoğlu'nun da test sonucu pozitif çıktı. İki ismin de saçında kokain tespit edildi.

SON DAKİKA! Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme! 2 ismin daha test sonucu pozitif çıktı
Batuhan ALTINBAŞ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında 25 şüpheli gözaltına alınmış, şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmıştı. Ünlülerin Adli Tıp Kurumu'na verdiği testlerin sonuçları çıktı. Daha önce, Akın Altan, Asude Mercan, Ayşenur Balcı, Buğra Balkaya, Büşra Tatar , Cenk Çöteli, Emre Avar, Hilal Zeynep Hedbe, İlyas Yalçıntaş, Orhan Yıldız ve Şefik Ömer Dolman'ın test sonuçları pozitif çıkmıştı.

SON DAKİKA! Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme! 2 ismin daha test sonucu pozitif çıktı

Melis Selçukoğlu

SAÇTA KOKAİN

Öte yandan, test sonucu pozitif çıkan isimler arasına işletmeci Kübra Altay ve Türkiye Jokey Kulübü (TJK) bünyesinde at sahibi olan ve yarış camiasında da tanınan Melis Selçukoğlu da eklendi. İkilinin saçında kokain tespit edildi.

NELER OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Şarkıcı İlyas Yalçıntaş ve fenomen Asude Mercan'ın da aralarında bulunduğu 11 ismin test sonucu pozitif çıktı.

SON DAKİKA! Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme! 2 ismin daha test sonucu pozitif çıktı

25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI...

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında 25 şüpheli gözaltına alınmış, şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmıştı. Ünlülerin Adli Tıp Kurumu'na verdiği testlerin sonuçları çıktı. Edinilen bilgiye göre, Akın Altan, Asude Mercan, Ayşenur Balcı, Buğra Balkaya, Büşra Tata , Cenk Çöteli, Emre Avar, Hilal Zeynep Hedbe, İlyas Yalçıntaş, Orhan Yıldız ve Şefik Ömer Dolman'ın test sonuçları pozitif çıktı.

SON DAKİKA! Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme! 2 ismin daha test sonucu pozitif çıktı

İLYAS YALÇINTAŞ'IN TESTİNDE ESRAR ETKEN MADDESİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan analizler sonucunda Yalçıntaş'ın kan, idrar ve saç örneklerinde esrar etken maddesi THC (tetrahidrokannabinol) bulunduğu belirlendi. Evinde ele geçirilen hassas teraziyi "spor diyeti" kapsamında kullandığını savunan Yalçıntaş, kavanozlarda bulunan maddelerin ise annesinin köyden gönderdiği kekik olduğunu öne sürmüştü.

SON DAKİKA! Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme! 2 ismin daha test sonucu pozitif çıktı

MODEL AYŞENUR BALCI'NIN İDRAR VE SAÇINDA KOKAİN TESPİT EDİLDİ

Operasyon kapsamında tutuklu bulunan model Ayşenur Balcı'nın test sonucu pozitif çıktı. Balcı'nın idrar ve saçında kokain çıktığı öğrenildi.

SON DAKİKA! Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme! 2 ismin daha test sonucu pozitif çıktı

ŞARKICI SILA'DA İLAÇ ETKEN MADDELERİ SAPTANDI

Öta yandan, Sıla Gençoğlu'nun kan, idrar ve saçında uyuşturucu maddeye rastlanmazken, ilaç etken maddesi 'Bromazepam' tespit edildi.

#BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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