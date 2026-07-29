SON DAKİKA! Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme! 2 ismin daha test sonucu pozitif çıktı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında 25 şüpheli gözaltına alınmış, şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmıştı. Ünlülerin Adli Tıp Kurumu'na verdiği testlerin sonuçları çıktı. Daha önce, Akın Altan, Asude Mercan, Ayşenur Balcı, Buğra Balkaya, Büşra Tatar , Cenk Çöteli, Emre Avar, Hilal Zeynep Hedbe, İlyas Yalçıntaş, Orhan Yıldız ve Şefik Ömer Dolman'ın test sonuçları pozitif çıkmıştı.

Melis Selçukoğlu

SAÇTA KOKAİN



Öte yandan, test sonucu pozitif çıkan isimler arasına işletmeci Kübra Altay ve Türkiye Jokey Kulübü (TJK) bünyesinde at sahibi olan ve yarış camiasında da tanınan Melis Selçukoğlu da eklendi. İkilinin saçında kokain tespit edildi.

NELER OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Şarkıcı İlyas Yalçıntaş ve fenomen Asude Mercan'ın da aralarında bulunduğu 11 ismin test sonucu pozitif çıktı.