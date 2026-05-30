SON DAKİKA... Zonguldak'ta şüpheli ölüm! 56 yaşındaki Fikret Ekim evinde o halde bulundu

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ekim'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma gerçekleştirdi.



Fikret Ekim'in cenazesi, incelemelerin tamamlanmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.