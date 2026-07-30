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TCMB ile Suriye arasında TL mevduat anlaşması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Suriye Merkez Bankası arasında "Türk Lirası Mevduat Hesabı Anlaşması" imzalandı.

TCMB ile Suriye arasında TL mevduat anlaşması
AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Suriye Merkez Bankası arasında ekonomiyi ilgilendiren yeni bir anlaşma imzalandı.

TCMB'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Suriye Merkez Bankası adına Türk lirası mevduat hesabı açılması amacıyla bir anlaşma imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Anlaşma, Başkanımız Fatih Karahan ile Suriye Merkez Bankası Başkanı Mohammad Safwat Raslan tarafından imzalanmıştır." denildi.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#FATİH KARAHAN #TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI #TÜRK LİRASI

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