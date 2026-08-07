Trump'tan Powell'ın ardından Warsh'a faiz baskısı: "Karar ona bağlı değil"

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın seçimden önce faiz oranlarının artırılıp artırılmaması konusunda alacağı karara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Punchbowl News'e konuşan Trump, kararın kısmen Warsh'a bağlı olduğunu ancak tamamen onun kontrolünde olmadığını söyledi.

Trump, faiz kararına ilişkin, "Bu karar biraz ona bağlı, ama tamamen değil. Çok siyasi bir yönetim kurulu var... Karar tamamen ona ait değil; bir kurula bağlı." ifadelerini kullandı.

Warsh'a yönelik olumlu ifadeler kullanan Trump, "Bence o harika biri. Onu eleştirmeyeceğim." diye konuştu.

TRUMP, POWELL'I SERT SÖZLERLE ELEŞTİRMİŞTİ

Trump'ın Fed'e yönelik açıklamaları, önceki Fed Başkanı Jerome Powell döneminde de gündemin önemli başlıklarından biri olmuştu.

ABD Başkanı, Powell'ı faizleri artırmadığı gerekçesiyle birçok kez eleştirmiş, açıklamalarında Powell için "ahmak" ve "berbat" gibi ifadeler kullanmıştı.

Trump ayrıca politika faizinin düşürülmesi yönündeki çağrılarını tekrarlarken, Powell'ı görevden alabileceği veya istifaya zorlayabileceği yönünde mesajlar vermişti.

Son açıklamasında ise Warsh'a yönelik daha olumlu bir tutum sergileyen Trump, faiz kararının yalnızca Fed başkanına bağlı olmadığını vurguladı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör