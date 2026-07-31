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  • Tüketiciler için yarın köklü değişiklik başlıyor! Reklamlarda indirim oyunlarına sıkı denetim geliyor

Tüketiciler için yarın köklü değişiklik başlıyor! Reklamlarda indirim oyunlarına sıkı denetim geliyor

Ticaret Bakanlığının tüketiciyi aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara karşı korumayı amaçlayan yeni düzenlemeleri 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe giriyor. Yapay zeka ile hazırlanan reklamlar, influencer paylaşımları, hedefli reklamlar ve indirim kampanyalarına yeni kurallar geliyor.

Tüketiciler için yarın köklü değişiklik başlıyor! Reklamlarda indirim oyunlarına sıkı denetim geliyor
AA

Ticaret Bakanlığının Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında hazırladığı yeni düzenlemeler, 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, düzenlemeyle dijital ortamda tüketicilerin daha etkin korunacağını belirterek, hedefli reklamlardan yapay zekâ ile oluşturulan tanıtımlara, sosyal medya etkileyicilerinin (influencer) paylaşımlarından indirim kampanyalarına kadar birçok alanda yeni kurallar getirildiğini söyledi.

Tüketiciler için yarın köklü değişiklik başlıyor! Reklamlarda indirim oyunlarına sıkı denetim geliyor

HEDEFLİ REKLAMLARDA ŞEFFAFLIK ZORUNLU

Yeni düzenlemeyle reklam verenler, hedefli reklamların tüketicilere hangi kriterlere göre gösterildiğini ve bu kriterlerin nasıl değiştirilebileceğini açık ve kolay erişilebilir şekilde açıklamak zorunda olacak.

Ayrıca çocuklara yönelik kişisel verilere dayalı profilleme yöntemiyle hedefli reklam yapılması yasaklandı.

İNFLUENCER PAYLAŞIMLARINDA "REKLAM" İBARESİ MECBURİ

Sosyal medya etkileyicilerinin ücret, ücretsiz ürün, indirim veya etkinlik daveti gibi herhangi bir menfaat karşılığında yaptıkları paylaşımlarda yalnızca "Reklam" veya "Tanıtım" ifadelerini kullanmaları zorunlu hale getirildi.

Böylece tüketicilerde kafa karışıklığına neden olabilecek "iş birliği", "sponsorlu" veya "davet" gibi ifadeler tek başına yeterli olmayacak.

Tüketiciler için yarın köklü değişiklik başlıyor! Reklamlarda indirim oyunlarına sıkı denetim geliyor

YAPAY ZEKA REKLAMLARINA YENİ KURAL

Yapay zekâ teknolojileriyle oluşturulan ve gerçek insandan ayırt edilmesi güç dijital karakterlerin yer aldığı reklamlarda bunun açık şekilde belirtilmesi zorunlu olacak.

Ayrıca, gerçek kişilerin yapay zekâ ile oluşturulan dijital kopyalarının, gerçekte kullanmadıkları bir ürün veya hizmeti deneyimlemiş ya da tavsiye ediyormuş izlenimi veren reklamlara izin verilmeyecek.

Tüketiciler için yarın köklü değişiklik başlıyor! Reklamlarda indirim oyunlarına sıkı denetim geliyor

İNDİRİM OYUNLARINA SINIR

İndirimli satış reklamlarında da önemli değişiklik yapıldı.

Buna göre, indirimli satışlarda kullanılan üzeri çizili fiyat, indirimin başladığı tarihten önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat olmak zorunda olacak.

Meyve, sebze gibi çabuk bozulabilen ürünler ile hizmetlerde ise esas alınacak fiyat, indirimden önce uygulanan son fiyat olacak.

FALCI VE YASA DIŞI ŞANS OYUNLARI REKLAMLARI DA YASAK

Düzenlemeyle; falcı, medyum ve astrolog reklamlarına ilişkin yasaklar korunurken, yasa dışı bahis ve kumarın yanı sıra yasa dışı şans oyunlarına yönelik reklamlar da yasak kapsamına alındı.

ÇEVRE DOSTU İDDİALARI İSPATLANACAK

"Çevre dostu", "yeşil", "doğa dostu" gibi genel çevresel ifadeler artık açıklama yapılmadan kullanılamayacak.

Reklamlarda, bu iddiaların ürünün veya hizmetin yaşam döngüsünün hangi aşamasıyla ilgili olduğu açıkça belirtilecek.

Tüketiciler için yarın köklü değişiklik başlıyor! Reklamlarda indirim oyunlarına sıkı denetim geliyor

TÜKETİCİ YORUMLARINA DA DÜZENLEME

Yeni yönetmelikle doğrulanamayan tüketici yorumlarının yayımlanması yasaklandı.

Bir ürün veya hizmete ilişkin değerlendirmeler; ürün, teslimat, satıcı gibi farklı başlıklar altında sunuluyorsa, tüm değerlendirmelerin tüketicinin kolayca görebileceği şekilde birlikte yayımlanması gerekecek.

Ayrıca satıcı ve sağlayıcılara tüketici şikayetlerine cevap vermeleri için tanınan süre 72 saatten 48 saate indirildi. Bu süre içinde yanıt verilmezse değerlendirmeler doğrudan yayımlanabilecek.

BAKAN BOLAT: TÜKETİCİLER DAHA ETKİN KORUNACAK

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yapılan değişikliklerin tüketicileri yanıltıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalara karşı daha güçlü şekilde koruyacağını belirterek, vatandaşların bilgi ve tecrübe eksikliklerinin istismar edilmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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