Tüketiciler için yarın köklü değişiklik başlıyor! Reklamlarda indirim oyunlarına sıkı denetim geliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, düzenlemeyle dijital ortamda tüketicilerin daha etkin korunacağını belirterek, hedefli reklamlardan yapay zekâ ile oluşturulan tanıtımlara, sosyal medya etkileyicilerinin (influencer) paylaşımlarından indirim kampanyalarına kadar birçok alanda yeni kurallar getirildiğini söyledi.

HEDEFLİ REKLAMLARDA ŞEFFAFLIK ZORUNLU

Yeni düzenlemeyle reklam verenler, hedefli reklamların tüketicilere hangi kriterlere göre gösterildiğini ve bu kriterlerin nasıl değiştirilebileceğini açık ve kolay erişilebilir şekilde açıklamak zorunda olacak.

Ayrıca çocuklara yönelik kişisel verilere dayalı profilleme yöntemiyle hedefli reklam yapılması yasaklandı.

İNFLUENCER PAYLAŞIMLARINDA "REKLAM" İBARESİ MECBURİ

Sosyal medya etkileyicilerinin ücret, ücretsiz ürün, indirim veya etkinlik daveti gibi herhangi bir menfaat karşılığında yaptıkları paylaşımlarda yalnızca "Reklam" veya "Tanıtım" ifadelerini kullanmaları zorunlu hale getirildi.

Böylece tüketicilerde kafa karışıklığına neden olabilecek "iş birliği", "sponsorlu" veya "davet" gibi ifadeler tek başına yeterli olmayacak.