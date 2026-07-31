Tüketiciler için yarın köklü değişiklik başlıyor! Reklamlarda indirim oyunlarına sıkı denetim geliyor
Ticaret Bakanlığının tüketiciyi aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara karşı korumayı amaçlayan yeni düzenlemeleri 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe giriyor. Yapay zeka ile hazırlanan reklamlar, influencer paylaşımları, hedefli reklamlar ve indirim kampanyalarına yeni kurallar geliyor.
Ticaret Bakanlığının Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında hazırladığı yeni düzenlemeler, 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, düzenlemeyle dijital ortamda tüketicilerin daha etkin korunacağını belirterek, hedefli reklamlardan yapay zekâ ile oluşturulan tanıtımlara, sosyal medya etkileyicilerinin (influencer) paylaşımlarından indirim kampanyalarına kadar birçok alanda yeni kurallar getirildiğini söyledi.
HEDEFLİ REKLAMLARDA ŞEFFAFLIK ZORUNLU
Yeni düzenlemeyle reklam verenler, hedefli reklamların tüketicilere hangi kriterlere göre gösterildiğini ve bu kriterlerin nasıl değiştirilebileceğini açık ve kolay erişilebilir şekilde açıklamak zorunda olacak.
Ayrıca çocuklara yönelik kişisel verilere dayalı profilleme yöntemiyle hedefli reklam yapılması yasaklandı.
İNFLUENCER PAYLAŞIMLARINDA "REKLAM" İBARESİ MECBURİ
Sosyal medya etkileyicilerinin ücret, ücretsiz ürün, indirim veya etkinlik daveti gibi herhangi bir menfaat karşılığında yaptıkları paylaşımlarda yalnızca "Reklam" veya "Tanıtım" ifadelerini kullanmaları zorunlu hale getirildi.
Böylece tüketicilerde kafa karışıklığına neden olabilecek "iş birliği", "sponsorlu" veya "davet" gibi ifadeler tek başına yeterli olmayacak.
YAPAY ZEKA REKLAMLARINA YENİ KURAL
Yapay zekâ teknolojileriyle oluşturulan ve gerçek insandan ayırt edilmesi güç dijital karakterlerin yer aldığı reklamlarda bunun açık şekilde belirtilmesi zorunlu olacak.
Ayrıca, gerçek kişilerin yapay zekâ ile oluşturulan dijital kopyalarının, gerçekte kullanmadıkları bir ürün veya hizmeti deneyimlemiş ya da tavsiye ediyormuş izlenimi veren reklamlara izin verilmeyecek.