VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuç takvimi!

VGM BURS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR? Burs değerlendirmeleri tamamlandığında öğrenciler, www.vgm.gov.tr adresinde açılacak sorgulama ekranından başvuru durumlarını kontrol edebilecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü, sonuçların kendi internet sitesi üzerinden ilan edileceğini duyurdu. Sorgulama için gerekli bilgiler ve ekranın kullanımına ilişkin ayrıntılar da sonuç duyurusuyla birlikte belli olacak. VGM RESMİ İNTERNET SİTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

2026 VGM BURSU NE KADAR, KAÇ AY ÖDENİYOR? Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2026-2027 eğitim yılı için belirlediği burs ve eğitim yardımı tutarları şöyle: Ortaöğrenim eğitim yardımı: Aylık 1.750 TL

Yükseköğrenim bursu: Aylık 4.000 TL VGM burs başvuruları başladı! 2026 VGM üniversite burs başvurusu nasıl yapılır, ne zaman sona erecek?