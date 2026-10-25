VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuç takvimi!
Vakıflar Genel Müdürlüğünün eğitim yardımına başvuruda bulunan öğrenciler, burs sonuçlarının duyurulmasını bekliyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik VGM burs başvurularının tamamlanmasıyla birlikte değerlendirme sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar...
VGM bursuna başvuran öğrenciler için artık sıra, eğitim yardımından kimlerin yararlanacağının belirlenmesine geldi. Vakıflar Genel Müdürlüğü, başvuru bilgilerini ve burs şartlarını inceleyerek hak sahiplerini açıklayacak. Öğrenciler ise burs almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek için sonuçların duyurulmasını bekliyor.
VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2026-2027 eğitim öğretim yılı için Vakıflar Genel Müdürlüğüne yapılan ortaöğrenim burs başvurularının sonuçları henüz açıklanmadı. Kurumun son duyurusunda, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik eğitim yardımı başvurularının değerlendirmeye alındığı bildirildi.
Başvuruda bulunan öğrenciler, burs almaya hak kazanıp kazanmadıklarını VGM'nin internet sitesinde yayımlanacak sonuç ekranından öğrenebilecek.
VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026 ortaöğrenim burs sonuçlarının ilan edileceği kesin tarihi henüz paylaşmadı. Geçen yıl 1-15 Ekim tarihleri arasında alınan başvuruların sonuçları 31 Ekim 2025'te açıklanmıştı.
Önceki yılın takvimi dikkate alındığında bu yıl da ekim ayının son günleri veya kasım ayının başlarında sonuçların duyurulabileceği değerlendiriliyor.