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  • VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuç takvimi!

VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuç takvimi!

Vakıflar Genel Müdürlüğünün eğitim yardımına başvuruda bulunan öğrenciler, burs sonuçlarının duyurulmasını bekliyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik VGM burs başvurularının tamamlanmasıyla birlikte değerlendirme sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar...

VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuç takvimi!

VGM bursuna başvuran öğrenciler için artık sıra, eğitim yardımından kimlerin yararlanacağının belirlenmesine geldi. Vakıflar Genel Müdürlüğü, başvuru bilgilerini ve burs şartlarını inceleyerek hak sahiplerini açıklayacak. Öğrenciler ise burs almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek için sonuçların duyurulmasını bekliyor.

VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuç takvimi!

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için Vakıflar Genel Müdürlüğüne yapılan ortaöğrenim burs başvurularının sonuçları henüz açıklanmadı. Kurumun son duyurusunda, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik eğitim yardımı başvurularının değerlendirmeye alındığı bildirildi.

Başvuruda bulunan öğrenciler, burs almaya hak kazanıp kazanmadıklarını VGM'nin internet sitesinde yayımlanacak sonuç ekranından öğrenebilecek.

VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuç takvimi!

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026 ortaöğrenim burs sonuçlarının ilan edileceği kesin tarihi henüz paylaşmadı. Geçen yıl 1-15 Ekim tarihleri arasında alınan başvuruların sonuçları 31 Ekim 2025'te açıklanmıştı.

Önceki yılın takvimi dikkate alındığında bu yıl da ekim ayının son günleri veya kasım ayının başlarında sonuçların duyurulabileceği değerlendiriliyor.

VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuç takvimi!

VGM BURS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

Burs değerlendirmeleri tamamlandığında öğrenciler, www.vgm.gov.tr adresinde açılacak sorgulama ekranından başvuru durumlarını kontrol edebilecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü, sonuçların kendi internet sitesi üzerinden ilan edileceğini duyurdu. Sorgulama için gerekli bilgiler ve ekranın kullanımına ilişkin ayrıntılar da sonuç duyurusuyla birlikte belli olacak.

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2026 VGM BURSU NE KADAR, KAÇ AY ÖDENİYOR?

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2026-2027 eğitim yılı için belirlediği burs ve eğitim yardımı tutarları şöyle:

  • Ortaöğrenim eğitim yardımı: Aylık 1.750 TL
  • Yükseköğrenim bursu: Aylık 4.000 TL
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VGM BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Burs almaya hak kazanan öğrencilerin ödeme işlemleri, sonuçların duyurulmasının ardından gerekli belgelerin ve banka hesap bilgilerinin tamamlanmasıyla başlayacak.

VGM'nin uygulamasına göre ilk ödeme, ekim ayından itibaren biriken burs tutarlarını da kapsayacak şekilde yapılabiliyor. Sonraki ödemeler ise burs verilen aylarda, her ayın 10'una kadar öğrencilerin banka hesaplarına yatırılıyor.

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