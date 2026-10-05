Altın için 3 kritik alarm! Gram altın için gözler bu tarihte... İşte takip edilecek seviyeler

GRAM ALTINDA DOLAR/TL ETKİSİ
Türkiye'deki yatırımcılar açısından ons altının yanı sıra dolar/TL kuru da altın fiyatlamasında belirleyici olmaya devam ediyor.
Ons altındaki toparlanma gram altını yukarı yönlü desteklerken, dolar/TL'nin 49 liranın üzerindeki seyri TL cinsinden altın fiyatlarının yüksek kalmasına katkıda bulunuyor.
Bu nedenle yeni haftada gram altının yönünü yalnızca ons altındaki hareket belirlemeyecek. Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler, ABD doları ve tahvil getirilerinin yanı sıra dolar/TL'deki seyir de Türkiye'deki altın fiyatlamasının temel unsurları arasında yer alacak.
Önümüzdeki dört günlük süreçte ISM hizmet verisi, Fed tutanakları ve Christopher Waller'ın İstanbul'daki konuşması, değerli metalde iki haftalık satışın ardından başlayan toparlanmanın devam edip etmeyeceğine ilişkin yeni sinyaller verecek.