Altın için 3 kritik alarm! Gram altın için gözler bu tarihte... İşte takip edilecek seviyeler

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Daha zayıf iş gücü piyasası verileri, Ekim ayında Fed'in faiz artıracağı beklentilerinin azalmasına yardımcı oldu ve bu durum altını destekliyor. Ancak piyasa, Ekim ayında bir ara verilse bile Fed'in daha geniş kapsamlı faiz artırımı döngüsünün sürdüğünü düşünüyor" dedi.