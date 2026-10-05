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  • Altın için 3 kritik alarm! Gram altın için gözler bu tarihte... İşte takip edilecek seviyeler

Altın için 3 kritik alarm! Gram altın için gözler bu tarihte... İşte takip edilecek seviyeler

Son 2 haftayı düşüşle kapatan altın fiyatları yeni haftada temkinli seyrini sürdürüyor. Güne yükselişle başlayan sarı metal ardından düşüşe geçti. ABD'den gelen zayıf istihdam verilerinin ardından gözler açıklanacak 3 kritik veriye çevrildi. İşte ayrıntılar...

01 Altın için 3 kritik alarm! Gram altın için gözler bu tarihte... İşte takip edilecek seviyeler
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

Altın fiyatları, ABD'de açıklanan zayıf ekonomik verilerin Fed'in ekim ayında faiz artıracağı beklentilerini belirgin şekilde azaltmasının ardından haftanın ilk işlem gününde temkinli seyrini sürdürüyor. Güne yükselişle başlayan altın fiyatları daha sonra ise sınırlı da olsa düşüşe geçti.

02 Altın için 3 kritik alarm! Gram altın için gözler bu tarihte... İşte takip edilecek seviyeler

FED'İN EKİM FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ GERİLEDİ

ABD'de istihdam artışının eylülde beklentilerin üzerinde yavaşlaması ve önceki iki aya ilişkin tarım dışı istihdam verilerinin sert şekilde aşağı yönlü revize edilmesi, para politikasına ilişkin beklentileri değiştirdi.

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03 Altın için 3 kritik alarm! Gram altın için gözler bu tarihte... İşte takip edilecek seviyeler

CME FedWatch Tool verilerine göre yatırımcıların Fed'in ekim ayında faiz artırma olasılığına ilişkin beklentisi bir hafta önceki yüzde 64 seviyesinden yüzde 22'ye geriledi. Aralık ayında faiz artırımı ihtimali ise yüzde 87 olarak fiyatlanıyor. Fed, geçen ay politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltmişti. Bu artış, merkez bankasının üç yıl aradan sonra gerçekleştirdiği ilk faiz artırımı olmuştu.

04 Altın için 3 kritik alarm! Gram altın için gözler bu tarihte... İşte takip edilecek seviyeler

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Daha zayıf iş gücü piyasası verileri, Ekim ayında Fed'in faiz artıracağı beklentilerinin azalmasına yardımcı oldu ve bu durum altını destekliyor. Ancak piyasa, Ekim ayında bir ara verilse bile Fed'in daha geniş kapsamlı faiz artırımı döngüsünün sürdüğünü düşünüyor" dedi.

05 Altın için 3 kritik alarm! Gram altın için gözler bu tarihte... İşte takip edilecek seviyeler

ALTIN DALGALI SEYRİNİ SÜRDÜRÜYOR

Geçtiğimiz hafta satışlarla 4 bin 111 dolara kadar gerileyerek 5 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gören ons altın yeni güne yüzde 0,4 artışla 4.158,17 dolardan başladı. Ardından ise 4.137 dolara geriledi.

06 Altın için 3 kritik alarm! Gram altın için gözler bu tarihte... İşte takip edilecek seviyeler

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Geçen hafta sonuna göre yüzde 1,53 azalışla 6 bin 613 liraya, gerileyen altının gramı ise haftaya 6.537 TL'den başladı. Günün ilk saatlerinde 6.580 TL'ye kadar yükselen gram altın daha sonra 6.539 TL'ye çekildi.

Spot piyasada çeyrek altın 10.694 TL'den, yarım altın 21.389 TL'den, Cumhuriyet altını ise 44.239 TL'den işlem görüyor.

07 Altın için 3 kritik alarm! Gram altın için gözler bu tarihte... İşte takip edilecek seviyeler

KAPALIÇARŞI'DA SON DURUM

Kapalıçarşı piyasasında ise gram altın 6.600 TL'nin üzrinde fiyatlanıyor. Altının gramı kuyumcularda 6.604 TL'den satılırken, 6.514 TL'den alınıyor.

Kuyumcularda çeyrek altın 10.759 TL'den, yarım altın 21.507 TL'den, tam altın ise 42.894 TL'den satılıyor.

08 Altın için 3 kritik alarm! Gram altın için gözler bu tarihte... İşte takip edilecek seviyeler

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUM DA YÜKSELDİ

Diğer değerli metallerde de yükseliş yaşandı. Spot gümüş yüzde 1,7 artışla ons başına 61,40 dolara yükseldi.

Platin yüzde 0,6 artışla 1.708,48 dolara, paladyum ise yüzde 0,6 yükselişle 1.175,04 dolara çıktı.

09 Altın için 3 kritik alarm! Gram altın için gözler bu tarihte... İşte takip edilecek seviyeler

ALTINDA İLK KRİTİK SAAT BUGÜN 17.00

Yeni haftanın altın açısından ilk önemli gelişmesi bugün TSİ 17.00'de açıklanacak ABD eylül ayı ISM hizmet sektörü PMI verisi olacak.

Piyasalar özellikle hizmet sektöründeki fiyat baskıları ile istihdam göstergelerini takip edecek. Beklentilerin üzerinde güçlü ekonomik aktivite ve yüksek fiyat baskısına işaret eden veriler, Fed'in yeniden faiz artırabileceği beklentisini güçlendirebilir.

Daha zayıf bir görünüm ise cuma günü açıklanan istihdam verilerinin ardından oluşan yeni Fed fiyatlamasını destekleyebilir.

10 Altın için 3 kritik alarm! Gram altın için gözler bu tarihte... İşte takip edilecek seviyeler

FED TUTANAKLARI ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇIKLANACAK

Altın yatırımcılarının takip edeceği ikinci önemli gelişme 7 Ekim Çarşamba günü yaşanacak. Fed, eylül ayındaki para politikası toplantısının tutanaklarını TSİ 21.00'de yayımlayacak.

Fed, söz konusu toplantıda politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 aralığına çıkarmıştı.

Tutanaklarda Fed üyelerinin enflasyon, işgücü piyasası ve olası yeni faiz artışlarına ilişkin değerlendirmeleri takip edilecek. Kurul içerisindeki görüş ayrılıklarının boyutu ve üyelerin ek faiz artışına ne kadar yakın olduğu, altının kısa vadeli yönü açısından önem taşıyacak.

11 Altın için 3 kritik alarm! Gram altın için gözler bu tarihte... İşte takip edilecek seviyeler

WALLER'IN İSTANBUL'DAKİ MESAJLARI TAKİP EDİLECEK

Haftanın Türkiye açısından dikkat çeken gelişmesi ise 8 Ekim Perşembe günü İstanbul'da gerçekleşecek.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, TSİ 11.30'da TCMB İstanbul Ekonomi Forumu'nda ekonomik görünüme ilişkin konuşacak.

Waller'ın mesajları, ABD istihdam verilerinin ardından Fed beklentilerinin değiştiği ve ekim toplantısına yalnızca birkaç hafta kaldığı dönemde gelecek. Konuşmada enflasyon, istihdam piyasası ve faizlerin seyrine ilişkin verilecek mesajlar küresel piyasalar tarafından yakından izlenecek.

12 Altın için 3 kritik alarm! Gram altın için gözler bu tarihte... İşte takip edilecek seviyeler

ALTINDA 4 BİN 200 DOLAR KRİTİK EŞİK

Teknik görünümde ons altında 4 bin 200 dolar seviyesi ilk önemli eşik olarak öne çıkıyor.

Geçen hafta 4 bin 100-4 bin 135 dolar bölgesinde alımların güçlendiği görülürken, 4 bin 200 dolar çevresindeki yükseliş denemeleri satış baskısıyla karşılaştı.

Bu nedenle 4 bin 200 doların yeniden aşılması, kısa vadeli toparlanmanın güçlenmesi açısından önemli bir gösterge olabilir. Tersi senaryoda 4 bin 100 dolar bölgesinin aşağı yönlü kırılması halinde piyasanın dikkati yeniden psikolojik açıdan önemli 4 bin dolar seviyesine çevrilebilir.

13 Altın için 3 kritik alarm! Gram altın için gözler bu tarihte... İşte takip edilecek seviyeler

GRAM ALTINDA DOLAR/TL ETKİSİ

Türkiye'deki yatırımcılar açısından ons altının yanı sıra dolar/TL kuru da altın fiyatlamasında belirleyici olmaya devam ediyor.

Ons altındaki toparlanma gram altını yukarı yönlü desteklerken, dolar/TL'nin 49 liranın üzerindeki seyri TL cinsinden altın fiyatlarının yüksek kalmasına katkıda bulunuyor.

Bu nedenle yeni haftada gram altının yönünü yalnızca ons altındaki hareket belirlemeyecek. Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler, ABD doları ve tahvil getirilerinin yanı sıra dolar/TL'deki seyir de Türkiye'deki altın fiyatlamasının temel unsurları arasında yer alacak.

Önümüzdeki dört günlük süreçte ISM hizmet verisi, Fed tutanakları ve Christopher Waller'ın İstanbul'daki konuşması, değerli metalde iki haftalık satışın ardından başlayan toparlanmanın devam edip etmeyeceğine ilişkin yeni sinyaller verecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#CUMHURİYET ALTINI #GRAM ALTIN

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