SON DAKİKA! 65 yaş aylığı, dul ve yetim zammı ne kadar olacak? İşte milyonları ilgilendiren maaş hesabı

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNLERİ NE YÖNDE?

Yıl sonu tahminlerine göre 6 aylık enflasyon Yüzde 8,7 ila yüzde 10,73 olacak. Memur maaşlarına yüzde 8.01-8.66 aralığında bir artış yapılacak. Memur maaşlarına yapılacak zam ile 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, engelli aylıkları ve kıdem tazminatı tavanında etkileyecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek katsayı ile bu kalemlere artış yapılacak.

Dul ve yetimlere ise bağlı oldukları sigorta koluna göre zam alacak.