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  • SON DAKİKA! 65 yaş aylığı, dul ve yetim zammı ne kadar olacak? İşte milyonları ilgilendiren maaş hesabı

SON DAKİKA! 65 yaş aylığı, dul ve yetim zammı ne kadar olacak? İşte milyonları ilgilendiren maaş hesabı

Milyonlara Ocak 2027'de yapılacak zam oranı TÜİK tarafından açıklanan Eylül ayı TÜFE verileriyle bir kez daha şekillendi. Memur ve emeklinin yanı sıra 65 yaş, dul, yetim aylıklarından engelli maaşına, SED ödemelerinden kıdem tazminatına kadar birçok sosyal yardım kalemi için de hesaplamalar netleşti. İşte ayrıntılar...

01 SON DAKİKA! 65 yaş aylığı, dul ve yetim zammı ne kadar olacak? İşte milyonları ilgilendiren maaş hesabı
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

Emeklilere ve memurlara yapılacak maaş artışları için geri sayım devam ederken TÜİK tarafından açıklanan veriler 65 yaş aylığından dul ve yetim aylığına, evde bakım yardımından kıdem tazminatı tavanına kadar pek çok kalemde Ocak 2027 için ipuçlarını verdi.

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02 SON DAKİKA! 65 yaş aylığı, dul ve yetim zammı ne kadar olacak? İşte milyonları ilgilendiren maaş hesabı

MİLYONLAR İÇİN 3 AYLIK TABLO

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 1,84 artarken, yıllık enflasyon yüzde 29,73 olarak gerçekleşti. TÜFE, aralık ayına göre yüzde 24,32, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 31,49 arttı.

TÜFE, temmuz ayında yüzde 1,78, Ağustos ayında ise aylık %1,84 artmıştı. Eylül ayında da yüzde 1,84 oranında artışla birlikte 3 aylık toplam oran yüzde 5,57'ye yükseldi.

Son verilere göre SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 5,57'lik zammı cebe koydu. Memur ve 4C'Li emekliler için ise şuana kadar bir enflasyon farkı oluşmadı.

03 SON DAKİKA! 65 yaş aylığı, dul ve yetim zammı ne kadar olacak? İşte milyonları ilgilendiren maaş hesabı

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNLERİ NE YÖNDE?

Yıl sonu tahminlerine göre 6 aylık enflasyon Yüzde 8,7 ila yüzde 10,73 olacak. Memur maaşlarına yüzde 8.01-8.66 aralığında bir artış yapılacak. Memur maaşlarına yapılacak zam ile 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, engelli aylıkları ve kıdem tazminatı tavanında etkileyecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek katsayı ile bu kalemlere artış yapılacak.

Dul ve yetimlere ise bağlı oldukları sigorta koluna göre zam alacak.

04 SON DAKİKA! 65 yaş aylığı, dul ve yetim zammı ne kadar olacak? İşte milyonları ilgilendiren maaş hesabı

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük emekli aylığı 25.600 TL ila 26 bin 79 TL arasında olacak. En düşük memur maaşının ise 75 bin 849-76 bin 305 lira aralığına yükseleceği tahmin ediliyor.

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05 SON DAKİKA! 65 yaş aylığı, dul ve yetim zammı ne kadar olacak? İşte milyonları ilgilendiren maaş hesabı

MEMUR AİLE YARDIMI

Memurlara çalışmayan eş için ödenen aylık aile yardımının 3 bin 581,14 liradan yüzde 8,66'lık senaryoda 3 bin 891 liraya çıkması bekleniyor.

Çocuk yardımının 0-6 yaş grubu için 787,76 liradan 856 liraya, 6 yaş üzerindeki çocuklar için ise 393,88 liradan 428 liraya yükselmesi öngörülüyor.

06 SON DAKİKA! 65 yaş aylığı, dul ve yetim zammı ne kadar olacak? İşte milyonları ilgilendiren maaş hesabı

Eşi çalışmayan ve 0-6 yaş arasında iki çocuğu bulunan bir memurun aylık aile yardımı da mevcut 5 bin 157 liradan 5 bin 570-5 bin 603 lira aralığına çıkabilecek.

Memurlara aylık ödenen toplu sözleşme ikramiyesinin ise mevcut 1.113,88 liradan 1.203-1.210 lira seviyesine yükselmesi bekleniyor.

07 SON DAKİKA! 65 yaş aylığı, dul ve yetim zammı ne kadar olacak? İşte milyonları ilgilendiren maaş hesabı

65 YAŞ AYLIĞI

Tahminlere göre 65 yaş aylığının mevcut 7 bin 257,36 liradan 7 bin 839-7 bin 886 lira aralığına yükselmesi bekleniyor.

08 SON DAKİKA! 65 yaş aylığı, dul ve yetim zammı ne kadar olacak? İşte milyonları ilgilendiren maaş hesabı

EVDE BAKIM YARDIMI

Evde bakım yardımının 15 bin 755,12 liradan 17 bin 17-17 bin 120 liraya, kronik hastalara yapılan yardımın da aynı aralığa çıkabileceği hesaplandı.

09 SON DAKİKA! 65 yaş aylığı, dul ve yetim zammı ne kadar olacak? İşte milyonları ilgilendiren maaş hesabı

ENGELLİ AYLIĞI

Yüzde 40-69 oranında engeli bulunanlara ödenen aylığın 5 bin 793,32 liradan 6 bin 257-6 bin 295 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli bulunanların aylığının ise 8 bin 689,97 liradan 9 bin 386-9 bin 443 liraya yükselmesi bekleniyor.

10 SON DAKİKA! 65 yaş aylığı, dul ve yetim zammı ne kadar olacak? İşte milyonları ilgilendiren maaş hesabı

SED ÖDEMELERİ

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) kapsamında yapılan ortalama ödemenin de 11 bin 38,08 liradan 11 bin 922-11 bin 994 lira aralığına çıkabileceği öngörülüyor.

11 SON DAKİKA! 65 yaş aylığı, dul ve yetim zammı ne kadar olacak? İşte milyonları ilgilendiren maaş hesabı

KIDEM TAZMİNATI TAVANI

Mevcut kıdem tazminatı tavanı 73 bin 729,87 lira seviyesinde bulunuyor. Tahminlere göre tavanın 79 bin 636-80 bin 115 lira aralığına yükselmesi bekleniyor. Damga vergisi kesintisi sonrasında yıllık ödenebilecek en yüksek kıdem tazminatının ise 79 bin 31-79 bin 507 lira seviyesinde olması öngörülüyor.

12 SON DAKİKA! 65 yaş aylığı, dul ve yetim zammı ne kadar olacak? İşte milyonları ilgilendiren maaş hesabı

DUL VE YETİM MAAŞI

Dul ve yetim maaşlarının hesaplanmasında vefat eden sigortalının SSK, Bağ-Kur veya emekli sandığı mensubu olup olmamasına göre değişiklik gösteriyor. SSK, Bağ-Kur dul ve yetim maaşları "kök maaşı" üzerinden enflasyon oranında yapılan zam ile belirlenirken, memur dul ve yetim maaşı memur katsayısına göre belirleniyor.

13 SON DAKİKA! 65 yaş aylığı, dul ve yetim zammı ne kadar olacak? İşte milyonları ilgilendiren maaş hesabı

Mevcut en düşük emekli aylığının 25 bin 600 TL ile 26 bin 79 TL arasına yükselmesi durumunda dul ve yetim aylıkları da hisse oranlarına göre değişecek.

Buna göre;

%75 hisse: 19.200–19.559 TL
%50 hisse: 12.800–13.040 TL
%25 hisse: 6.400–6.520 TL

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#KIDEM TAZMİNATI

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