SON DAKİKA! 65 yaş aylığı, dul ve yetim zammı ne kadar olacak? İşte milyonları ilgilendiren maaş hesabı

MİLYONLAR İÇİN 3 AYLIK TABLO
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 1,84 artarken, yıllık enflasyon yüzde 29,73 olarak gerçekleşti. TÜFE, aralık ayına göre yüzde 24,32, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 31,49 arttı.
TÜFE, temmuz ayında yüzde 1,78, Ağustos ayında ise aylık %1,84 artmıştı. Eylül ayında da yüzde 1,84 oranında artışla birlikte 3 aylık toplam oran yüzde 5,57'ye yükseldi.
Son verilere göre SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 5,57'lik zammı cebe koydu. Memur ve 4C'Li emekliler için ise şuana kadar bir enflasyon farkı oluşmadı.