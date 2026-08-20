TikTok Katil İsrail'in kontrolünde mi? Katil Netanyahu ve siyonist çetenin yapay zeka ve sosyal medya oyunu
Teknoloji şirketlerinin İsrail’e verdiği destek sınır tanımıyor. Gözetleme, fişleme, konum bildirme gibi soykırım hizmetleriyle birlikte yapay zekâ uygulamaları İsrail’in savaş suçlarını örtbas ediyor. Filistin gerçeklerini haykıran ve dünyaya gerçeği gösteren yayınların sosyal medya platformlarından bilinçli olarak engellendiği bilinirken, son olarak TikTok'un da siyonist lobinin karanlık amaçlarını ifşa eden videoları sildiği görülmeye başlandı. Özellikle; TikTok'un algoritması ve içerik politikası ABD'deki faaliyetlerini sürdürebilmek için yaptığı anlaşmanın ardından 'İsrail yanlısı' ekseninde değişti.
Katil İsrail, Filistin'e yönelik saldırılarında kaybettiği algı savaşını yapay zeka ve sosyal medya platformları üzerinden değiştirmeye çalışıyor. PR ve lobi şirketleri aracılığıyla kurulan sistemde, bağımsız ve tarafsız görüntüsü verilen sahte düşünce kuruluşları üzerinden yüzlerce rapor hazırlanıyor. Söz konusu içeriklerle yapay zekaların Filistin meselesine vereceği cevapların yönlendirilmesi amaçlanıyor.
İÇERİK POLİTİKASI KATİL İSRAİL EKSENİNDE DEĞİŞTİ
Öte yandan; Youtube ve Instagram başta olmak üzere Filistin gerçeklerini haykıran hesaplara ve videolara bilinçli bir kısıtlama ve engelleme getirildiği bilinirken, TikTok'un da ABD'deki operasyonları için gerçekleştirdiği anlaşma sonrası Katil İsrail yanlısı politikası dikkat çekiyor.
TİKTOK'UN ABD'DEKİ FAALİYETLERİNİ SÜRDÜREBİLMESİNE YÖNELİK ANLAŞMA
Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un, ABD'deki operasyonlarına devam etmesini sağlayacak anlaşma kapsamında, çoğunluğu Amerikalılara ait bir ortak girişim kuruldu. TikTok ABD Veri Güvenliği (USDS) ortak girişiminden yapılan açıklamada, girişimin ABD Başkanı Donald Trump'ın 25 Eylül 2025'te imzaladığı kararnameye uygun olarak kurulduğu bildirildi.