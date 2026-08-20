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  • TikTok Katil İsrail'in kontrolünde mi? Katil Netanyahu ve siyonist çetenin yapay zeka ve sosyal medya oyunu

TikTok Katil İsrail'in kontrolünde mi? Katil Netanyahu ve siyonist çetenin yapay zeka ve sosyal medya oyunu

Teknoloji şirketlerinin İsrail’e verdiği destek sınır tanımıyor. Gözetleme, fişleme, konum bildirme gibi soykırım hizmetleriyle birlikte yapay zekâ uygulamaları İsrail’in savaş suçlarını örtbas ediyor. Filistin gerçeklerini haykıran ve dünyaya gerçeği gösteren yayınların sosyal medya platformlarından bilinçli olarak engellendiği bilinirken, son olarak TikTok'un da siyonist lobinin karanlık amaçlarını ifşa eden videoları sildiği görülmeye başlandı. Özellikle; TikTok'un algoritması ve içerik politikası ABD'deki faaliyetlerini sürdürebilmek için yaptığı anlaşmanın ardından 'İsrail yanlısı' ekseninde değişti.

TikTok Katil İsrail’in kontrolünde mi? Katil Netanyahu ve siyonist çetenin yapay zeka ve sosyal medya oyunu
https://isbh.tmgrup.com.tr/sbh/site/v3/i/sabah-dummy.jpg SABAH İNTERNET

Katil İsrail, Filistin'e yönelik saldırılarında kaybettiği algı savaşını yapay zeka ve sosyal medya platformları üzerinden değiştirmeye çalışıyor. PR ve lobi şirketleri aracılığıyla kurulan sistemde, bağımsız ve tarafsız görüntüsü verilen sahte düşünce kuruluşları üzerinden yüzlerce rapor hazırlanıyor. Söz konusu içeriklerle yapay zekaların Filistin meselesine vereceği cevapların yönlendirilmesi amaçlanıyor.

TikTok Katil İsrail’in kontrolünde mi? Katil Netanyahu ve siyonist çetenin yapay zeka ve sosyal medya oyunu

İÇERİK POLİTİKASI KATİL İSRAİL EKSENİNDE DEĞİŞTİ

Öte yandan; Youtube ve Instagram başta olmak üzere Filistin gerçeklerini haykıran hesaplara ve videolara bilinçli bir kısıtlama ve engelleme getirildiği bilinirken, TikTok'un da ABD'deki operasyonları için gerçekleştirdiği anlaşma sonrası Katil İsrail yanlısı politikası dikkat çekiyor.

TikTok Katil İsrail’in kontrolünde mi? Katil Netanyahu ve siyonist çetenin yapay zeka ve sosyal medya oyunu

TİKTOK'UN ABD'DEKİ FAALİYETLERİNİ SÜRDÜREBİLMESİNE YÖNELİK ANLAŞMA

Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un, ABD'deki operasyonlarına devam etmesini sağlayacak anlaşma kapsamında, çoğunluğu Amerikalılara ait bir ortak girişim kuruldu. TikTok ABD Veri Güvenliği (USDS) ortak girişiminden yapılan açıklamada, girişimin ABD Başkanı Donald Trump'ın 25 Eylül 2025'te imzaladığı kararnameye uygun olarak kurulduğu bildirildi.

TikTok Katil İsrail’in kontrolünde mi? Katil Netanyahu ve siyonist çetenin yapay zeka ve sosyal medya oyunu

ORACLE, SİLVER LAKE VE MGX YÜZDE 15'ER PAYA SAHİP

Ortak girişimin 7 üyeli, çoğunluğu Amerikalılardan oluşan yönetim kurulu tarafından yönetileceğine işaret edilen açıklamada, TikTok Üst Yöneticisi (CEO) Shou Chew'in yanı sıra Oracle, Silver Lake ve Abu Dabi merkezli MGX'ten yöneticilerin şirketin yönetim kurulunda yer alacağı aktarıldı. Açıklamada, TikTok USDS ortak girişiminin CEO'sunun Adam Presser olacağı kaydedildi. Ortak girişimin 3 yönetici yatırımcısı olduğuna değinilen açıklamada, Silver Lake, Oracle ve MGX'in her birinin şirkette yüzde 15'er hisseye sahip olacağı bildirildi. Açıklamada, diğer yatırımcılar arasında Dell Family Office, Vastmere Strategic Investments, Alpha Wave Partners, Revolution, Merritt Way, Via Nova, Virgo LI ve NJJ Capital'in yer aldığı ve ByteDance'in ortak girişimde yüzde 19,9 paya sahip olacağı belirtildi.

TikTok Katil İsrail’in kontrolünde mi? Katil Netanyahu ve siyonist çetenin yapay zeka ve sosyal medya oyunu

TİKTOK İSRAİL'İN KONTROLÜNE Mİ GEÇTİ?

Geçtiğimiz aylarda Euro News'te yayınlanan bir haberde de; 'TikTok İsrail'in kontrolüne mi giriyor' şeklinde bir haber yer almıştı.

TikTok'un ABD'de yeniden yapılandırılması, platformun İsrail'in etkisi altına girip girmediği tartışmasını yeniden gündeme getirdi. ABD'li kullanıcı verilerinin Oracle sunucularında tutulması ve algoritmanın ABD verileriyle yeniden eğitilmesi planlanırken, Oracle yönetiminin İsrail'le yakın ilişkileri eleştirilere neden oluyor. Özellikle Gazze savaşı sırasında Filistin yanlısı içeriklerin TikTok'ta geniş kitlelere ulaşması, platformun ABD'deki siyasi tartışmaların merkezine oturmasına yol açmıştı.

TikTok Katil İsrail’in kontrolünde mi? Katil Netanyahu ve siyonist çetenin yapay zeka ve sosyal medya oyunu

KULLANICILARDAN TEPKİ

TikTok kullanıcıları platform için ürettikleri içeriklerde ve videolarda; Katil İsrail'e yönelik eleştiri getiren paylaşımlarının engellendiğini paylaşıyor. Kullanıcılar, 'TikTok İsrail medyası mı oldu?' şeklinde duruma tepkilerini dile getiriyor.

İsrail Başbakanı Katil Binyamin Netanyahu da yaptığı bir açıklamada sosyal medyanın yeni bir "savaş aracı" olduğunu savunarak, TikTok'tan sonra sıranın X platformunda olduğunu ve şirketin sahibi Elon Musk ile de görüşeceklerini söylemişti.

TikTok Katil İsrail’in kontrolünde mi? Katil Netanyahu ve siyonist çetenin yapay zeka ve sosyal medya oyunu

İSRAİL'İN YAPAY ZEKA OYUNU: NASIL MANİPÜLE EDİYOR?

İsrail hükümeti destekli bir operasyonun, kendisini bağımsız bir Amerikan düşünce kuruluşu gibi gösteren "Hanover Institute" üzerinden yapay zeka sistemlerinin Filistin meselesine ilişkin vereceği yanıtları etkilemeye çalıştığı belirtildi. Kısa sürede 100'den fazla rapor yayımlayan kuruluşun, içeriklerini özellikle yapay zeka sistemlerinin bilgi toplama ve güvenilirlik değerlendirme biçimine göre hazırladığı belirtildi.

BAĞIMSIZ KURULUŞ GÖRÜNTÜSÜ VERDİLER

Responsible Statecraft'ın araştırmasına göre Hanover Institute for Public Policy, internet sitesinde kendisini ABD merkezli bağımsız düşünce kuruluşu olarak tanıtıyor. Ancak sitenin alt kısmındaki açıklamada kuruluşun, İsrail Hükümeti Reklam Ajansı adına oluşturulduğu belirtiliyor. Operasyonun yüklenicisi ise film yapımcısı Daniel Rosenberg'in kurucuları arasında bulunduğu Piro Inc.

Piro'nun İsrail hükümetinden bu çalışma kapsamında 900 bin dolar aldığı bildirildi. Şirketin çalışmaları ise Fransız halkla ilişkiler devi Havas Media üzerinden taşeronlaştırıldı. Kuruluşun yayımladığı raporlarda ise bireysel yazar isimlerine yer verilmemesi dikkat çekiyor.

TikTok Katil İsrail’in kontrolünde mi? Katil Netanyahu ve siyonist çetenin yapay zeka ve sosyal medya oyunu

İKİ HAFTADA 100'DEN FAZLA FİLİSTİN RAPORU

Hanover Institute, 6 Ağustos'ta yayın hayatına başlamasının ardından yalnızca Filistin meselesine odaklanan 100'den fazla rapor yayımladı.

Rapor başlıkları özellikle tartışmalı konuları hedef aldı:

  • İsrail Gazze'de kasıtlı bir açlık kampanyası mı yürütüyor?
  • 1948'de Filistinlilerin yerinden edilmesine ne sebep oldu?
  • AIPAC seçimlerde 'karanlık para' kullanıyor mu?
  • İsrail ordusu dünyanın en ahlaklı ordusu mu?

İçeriklerin yoğun biçimde istatistik, dipnot ve kaynak kullanması ve klasik Amerikan düşünce kuruluşlarının raporlarını andıran bir formatta hazırlanması, operasyonun en dikkat çeken yönlerinden biri olarak gösteriliyor.

HEDEFTE CHATGPT VE DİĞER YAPAY ZEKA SİSTEMLERİ VAR

Araştırmaya göre raporların hazırlanış biçimi, geleneksel internet kullanıcılarından çok yapay zeka sistemlerinin bilgi değerlendirme yöntemlerine hitap edecek şekilde tasarlanmış. Raporların önemli bir bölümü, kullanıcıların bir yapay zeka sohbet robotuna yöneltebileceği sorulara benzer başlıklarla hazırlanıyor.

TikTok Katil İsrail’in kontrolünde mi? Katil Netanyahu ve siyonist çetenin yapay zeka ve sosyal medya oyunu

NewsGuard analisti Alice Lee, söz konusu içeriklerin güçlü istatistikler, kaynaklar ve akademik görünümlü bir tasarımla hazırlandığını belirterek bunların tipik bir Amerikan düşünce kuruluşunu taklit ettiğini söyledi. Bu durum, İsrail hükümeti destekli operasyonun yalnızca kamuoyunu değil, yapay zeka modellerinin çevrimiçi bilgi ekosistemini de etkilemeyi amaçladığı yönündeki şüpheleri güçlendirdi.

"YAPAY ZEKAYA GÖRE İÇERİK ÜRETİYOR"

Operasyonun arkasındaki Piro şirketinin kendi internet sitesindeki ifadeler de iddiaları daha dikkat çekici hale getiriyor. Şirket, "AI Story Optimization" adını verdiği hizmet kapsamında, büyük dil modellerinin güvenilirliği nasıl değerlendirdiğine göre içerik hazırlayabildiğini açıkça pazarlıyor.

Şirketin kurucularından Rosenberg de daha önce ChatGPT, Gemini ve Perplexity gibi sistemlerin hangi bilgileri kullanarak yanıt oluşturduğunu anlamaya yönelik çalışmalar yaptıklarını kamuoyuna duyurmuştu. Bu nedenle Hanover Institute projesi, internete yalnızca İsrail lehine propaganda metinleri eklemekten öte, yapay zekaların Filistin meselesine vereceği cevapları etkilemeye yönelik organize bir bilgi operasyonu olarak değerlendiriliyor.

TikTok Katil İsrail’in kontrolünde mi? Katil Netanyahu ve siyonist çetenin yapay zeka ve sosyal medya oyunu

İSRAİL KAYNAKLI RAPORLAR KULLANILDI

Hanover Institute'un yayınlarında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, açlık, İsrail ordusunun faaliyetleri, Filistinlilerin yerinden edilmesi gibi konular ele alınıyor. Kuruluş kaynaklarının "hakemli ve akademik" olduğunu savunsa da araştırmada İsrail hükümeti, İsrail ordusu ve İsrail Dışişleri Bakanlığı gibi resmi İsrail kaynaklarının da raporlarda sıkça kullanıldığı belirtildi.

YAPAY ZEKA TESTİ DE DİKKAT ÇEKTİ

Responsible Statecraft, Hanover Institute'un hazırladığı 12 raporu yapay zeka tarafından yazılıp yazılmadığını anlamaya yarayan GPTZero adlı programla test etti. Test sonucunda 12 rapordan 11'inin yapay zeka tarafından yazılmış olma ihtimali "yüksek", birinin ise "orta" seviyede çıktı. Bu testlerin sonuçları dikkat çekici. Özellikle şirketin içeriklerini yapay zeka sistemlerinin nasıl çalıştığına göre hazırladığını açıkça söylemesi, raporların nasıl üretildiğine ilişkin soru işaretlerini artırıyor.

TikTok Katil İsrail’in kontrolünde mi? Katil Netanyahu ve siyonist çetenin yapay zeka ve sosyal medya oyunu

İSRAİL'İN YAPAY ZEKA SAVAŞI GENİŞLİYOR

Hanover Institute operasyonunun tek örnek olmadığı da bildiriliyor.

İsrail'in daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın eski seçim kampanyası yöneticisi Brad Parscale ile 46,5 milyon dolarlık bir proje kapsamında, yapay zeka sistemlerinin cevaplarını etkilemeye yönelik İsrail yanlısı internet siteleri oluşturmak için çalıştığı bildirilmişti. Drop Site News tarafından yapılan önceki bir araştırmada ise Microsoft Copilot ve Google Gemini gibi bazı yapay zeka sistemlerinin söz konusu sitelerdeki bilgileri cevaplarında kullandığı iddia edilmişti.

TikTok Katil İsrail’in kontrolünde mi? Katil Netanyahu ve siyonist çetenin yapay zeka ve sosyal medya oyunu

YENİ PROPAGANDA CEPHESİ: YAPAY ZEKALAR

İsrail'in ABD'de yürüttüğü kamu diplomasisi faaliyetlerinin de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından ciddi biçimde büyüdüğü belirtiliyor. Quincy Institute for Responsible Statecraft'ın araştırmasına göre İsrail, 2023'ten bu yana kamu diplomasisi faaliyetlerine 1 milyar doların üzerinde kaynak ayırdı. Foreign Agents Registration Act kapsamında açıklanan ABD'deki etki operasyonlarının maliyetinin ise 100 milyon doların üzerine çıktığı bildirildi.

Hanover Institute vakası, İsrail'in propaganda ve kamu diplomasisi mücadelesini artık yalnızca televizyon, gazete ve sosyal medya platformlarında değil, yapay zekaların bilgi dünyasında da yürüttüğü yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

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