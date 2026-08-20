İSRAİL'İN YAPAY ZEKA OYUNU: NASIL MANİPÜLE EDİYOR?

İsrail hükümeti destekli bir operasyonun, kendisini bağımsız bir Amerikan düşünce kuruluşu gibi gösteren "Hanover Institute" üzerinden yapay zeka sistemlerinin Filistin meselesine ilişkin vereceği yanıtları etkilemeye çalıştığı belirtildi. Kısa sürede 100'den fazla rapor yayımlayan kuruluşun, içeriklerini özellikle yapay zeka sistemlerinin bilgi toplama ve güvenilirlik değerlendirme biçimine göre hazırladığı belirtildi.

BAĞIMSIZ KURULUŞ GÖRÜNTÜSÜ VERDİLER

Responsible Statecraft'ın araştırmasına göre Hanover Institute for Public Policy, internet sitesinde kendisini ABD merkezli bağımsız düşünce kuruluşu olarak tanıtıyor. Ancak sitenin alt kısmındaki açıklamada kuruluşun, İsrail Hükümeti Reklam Ajansı adına oluşturulduğu belirtiliyor. Operasyonun yüklenicisi ise film yapımcısı Daniel Rosenberg'in kurucuları arasında bulunduğu Piro Inc.

Piro'nun İsrail hükümetinden bu çalışma kapsamında 900 bin dolar aldığı bildirildi. Şirketin çalışmaları ise Fransız halkla ilişkiler devi Havas Media üzerinden taşeronlaştırıldı. Kuruluşun yayımladığı raporlarda ise bireysel yazar isimlerine yer verilmemesi dikkat çekiyor.