  • Haberler
  • Galeri
  • Asgari ücret için cepteki zam oranı! İşte masadaki tüm senaryolar...

Asgari ücret için cepteki zam oranı! İşte masadaki tüm senaryolar...

Yıl sonunun yaklaşmasıyla asgari ücretin ne kadar olacağı merak konusu olmayı sürdürüyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileriyle asgari ücret için bir oran daha netleşti. Peki Ocak 2027'de özel sektörde uygulanan en düşük maaş ne kadar olacak? İşte masadaki tüm senaryolar...

01 Asgari ücret için cepteki zam oranı! İşte masadaki tüm senaryolar...
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

Doğrudan 7 milyonu aşkın çalışanı ve dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücret için süreç giderek yaklaşıyor. Asgari ücret zammından, milyonlarca SSK, BAĞ-KUR emeklisi ile memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranında belirleyici olacak enflasyon verileri dün itibarıyla açıklandı.

02 Asgari ücret için cepteki zam oranı! İşte masadaki tüm senaryolar...

Veriler sonrasında kıdem ve ihbar tazminatından işsizlik maaşına, sosyal destek ödemelerinden stajyer ücretine birçok kalemi doğrudan etkileyen asgari ücret için masadaki zam oranları yeniden şekillendi.

65 yaş aylığı, dul ve yetim zammı ne kadar olacak?
Memura 3. zam oranı! Polis, öğretmen, doktor maaşı ne kadar olacak?
Emekli maaşı için yeni tablo belli oldu: Emekliye zam ne kadar olacak?
03 Asgari ücret için cepteki zam oranı! İşte masadaki tüm senaryolar...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Ocak ayında asgari ücret zammı yüzde 27 zamla 28 bin 75 liraya kadar yükseldi. Brüt asgari ücret ise 33 bin 30 lira olarak belirlendi. 2025 yılı yıl sonu enflasyonu yüzde 30,89 olarak hesaplandı. Geçtiğimiz Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında bir araya gelmiş, yapılan toplantılar sonrasında yeni asgari geçim ücreti belli oldu.

04 Asgari ücret için cepteki zam oranı! İşte masadaki tüm senaryolar...

EYLÜL AYINDA YILLIK ENFLASYON YÜZDE KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre eylülde enflasyon aylık bazda yüzde 1,84 artarken, yıllık enflasyon yüzde 29,73 olarak gerçekleşti.

TÜFE, 2026 yılı başından bu yana yüzde 24,32, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 31,49 arttı.

05 Asgari ücret için cepteki zam oranı! İşte masadaki tüm senaryolar...

Asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından aralık ayında yapılacak görüşmeler sonucunda belirlenecek. Yılın ilk 9 ayında gerçekleşen yüzde 24,32'lik orana göre asgari ücrete en az 34.903,24 TL'ye ulaşacak.

06 Asgari ücret için cepteki zam oranı! İşte masadaki tüm senaryolar...

ZAM İÇİN MASADAKİ DİĞER SENARYOLAR

Asgari ücrete zam için yıl sonu enflasyon tahminleri de önemli ipuçları veriyor. Bu beklentiler 5 senaryo üzerinde şekilleniyor.

07 Asgari ücret için cepteki zam oranı! İşte masadaki tüm senaryolar...

1. SENARYO

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yıl sonu TÜFE beklentisini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltti. Yüzde 28 oranında zam yapılması halinde net asgari ücretin 35 bin 936 TL'ye çıkacak. Bu senaryoda çalışanın maaşındaki artış 7 bin 861 TL olacak.

08 Asgari ücret için cepteki zam oranı! İşte masadaki tüm senaryolar...

2. SENARYO

Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak belirlendi. OVP'ye göre net asgari ücretin 36 bin 49 TL olması bekleniyor. Bu durumda zam tutarı yaklaşık 7 bin 973 TL olacak.

09 Asgari ücret için cepteki zam oranı! İşte masadaki tüm senaryolar...

3. SENARYO

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61'e yükseldi. Bu senaryoya göre net ücret 36 bin 389 TL seviyesine çıkacak. Bu senaryoda zam tutarı yaklaşık 8 bin 313 TL olacak.

10 Asgari ücret için cepteki zam oranı! İşte masadaki tüm senaryolar...

4. SENARYO

AA Finans'ın Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması ise yüzde 29,66 oldu. Bu orana göre yapılan hesaplamada net asgari ücret 36 bin 403 TL seviyesine ulaşacak. Böylece mevcut ücrete göre yaklaşık 8 bin 327 TL artış gerçekleşecek.

11 Asgari ücret için cepteki zam oranı! İşte masadaki tüm senaryolar...

5. SENARYO

Finansal Kurumlar Birliği'nin Ekonomik Görünüm Endeksi araştırmasına göre ise yıl sonu enflasyon yüzde 30,39 olacak. Yüzde 30,39 yıl sonu enflasyon tahmini üzerinden hesaplandığında ise net asgari ücret 36 bin 608 TL olacak. Bu senaryoda zam tutarı yaklaşık 8 bin 532 TL seviyesinde bulunacak.

12 Asgari ücret için cepteki zam oranı! İşte masadaki tüm senaryolar...

13 Asgari ücret için cepteki zam oranı! İşte masadaki tüm senaryolar...

5 senaryoya göre zamlı maaş hesaplama tablosu şu şekilde:

Mevcut Net Maaş TCMB (%28,00) OVP (%28,40) Piyasa Kat. (%29,61) AA Finans (%29,66) FKB (%30,39)
28.075,50 TL (Asgari Ücret) 35.936,64 36.048,94 36.388,66 36.402,69 36.607,64
30.000,00 TL 38.400,00 38.520,00 38.883,00 38.898,00 39.117,00
35.000,00 TL 44.800,00 44.940,00 45.363,50 45.381,00 45.636,50
40.000,00 TL 51.200,00 51.360,00 51.844,00 51.864,00 52.156,00
45.000,00 TL 57.600,00 57.780,00 58.324,50 58.347,00 58.675,50
50.000,00 TL 64.000,00 64.200,00 64.805,00 64.830,00 65.195,00
55.000,00 TL 70.400,00 70.620,00 71.285,50 71.313,00 71.714,50
60.000,00 TL 76.800,00 77.040,00 77.766,00 77.796,00 78.234,00
65.000,00 TL 83.200,00 83.460,00 84.246,50 84.279,00 84.753,50
70.000,00 TL 89.600,00 89.880,00 90.727,00 90.762,00 91.273,00
75.000,00 TL 96.000,00 96.300,00 97.207,50 97.245,00 97.792,50
80.000,00 TL 102.400,00 102.720,00 103.688,00 103.728,00 104.312,00
85.000,00 TL 108.800,00 109.140,00 110.168,50 110.211,00 110.831,50
90.000,00 TL 115.200,00 115.560,00 116.649,00 116.694,00 117.351,00
95.000,00 TL 121.600,00 121.980,00 123.129,50 123.177,00 123.870,50
100.000,00 TL 128.000,00 128.400,00 129.610,00 129.660,00 130.390,00
14 Asgari ücret için cepteki zam oranı! İşte masadaki tüm senaryolar...

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret hükümetin hakemliğinde işçi ve işveren temsilcilerinin bir araya geldiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan önceki asgari ücret sürecinde komisyonun Aralık ayının başında çalışmalarına başlayacağını açıklamıştı. Bu yıl da zam görüşmelerinin yine Aralık ayının ilk haftalarında başlaması ve ay sonuna doğru kesin rakamın belirlenmesi bekleniyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#ASGARİ ÜCRET #ORTA VADELİ PROGRAM #ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!