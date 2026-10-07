Emekli, memur ve asgari ücretli için Ocak hesabı! Tabloya bak öğren: İşte milyonların beklediği rakamlar

ASGARİ ÜCRET İÇİN 9 AYLIK RAKAM

Doğrudan 7 milyonu aşkın çalışanı ve dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücret için de 9 aylık veri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre TÜFE, 2026 yılı başından bu yana yüzde 24,32 yükseldi.

Yılın ilk 9 ayında gerçekleşen yüzde 24,32'lik orana göre asgari ücrete en az 34.903,24 TL'ye ulaşacak. Kesim zam oranı ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından aralık ayında yapılacak görüşmeler sonucunda belirlenecek.