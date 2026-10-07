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  • Emekli, memur ve asgari ücretli için Ocak hesabı! Tabloya bak öğren: İşte milyonların beklediği rakamlar

Emekli, memur ve asgari ücretli için Ocak hesabı! Tabloya bak öğren: İşte milyonların beklediği rakamlar

Milyonlarca memur, emekli ve asgari ücretlinin 2027 yılında alacağı ücret için hesaplar yeniden yapılmaya başlandı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileriyle ocak hesabı netleşti. Peki emekli zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor kaç TL alacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte kalem kalem ayrıntılı hesap...

01 Emekli, memur ve asgari ücretli için Ocak hesabı! Tabloya bak öğren: İşte milyonların beklediği rakamlar
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Milyonlarca memur, emekli ve asgari ücretli maaşlarına Ocak 2027'de yapılacak zam için TÜİK tarafından açıklanacak verilere odakladı. Eylül ayı enflasyon verileriyle yapılacak zam oranı da netleşti.

02 Emekli, memur ve asgari ücretli için Ocak hesabı! Tabloya bak öğren: İşte milyonların beklediği rakamlar

EYLÜL AYI ENFLASYONU YÜZDE KAÇ OLDU?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 1,84 artarken, yıllık enflasyon yüzde 29,73 olarak gerçekleşti. TÜFE, aralık ayına göre yüzde 24,32, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 31,49 arttı.

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03 Emekli, memur ve asgari ücretli için Ocak hesabı! Tabloya bak öğren: İşte milyonların beklediği rakamlar

EMEKLİ VE MEMUR İÇİN 3 AYLIK ORAN BELLİ OLDU

TÜFE, temmuz ayında yüzde 1,78, Ağustos ayında ise aylık %1,84 artmıştı. Eylül ayında da yüzde 1,84 oranında artış oldu. 3 aylık toplam enflasyon yüzde 5,57'ye ulaştı. SSK ve Bağkur emeklileri şimdiden yüzde 5.57'lik zam oranını cebe koydu.

Halen 23 bin 552 lira olan en düşük emekli aylığı 3 aylık orana göre 24 bin 864 liraya ulaştı.

04 Emekli, memur ve asgari ücretli için Ocak hesabı! Tabloya bak öğren: İşte milyonların beklediği rakamlar

Memur ve memur emeklileri için ise enflasyon farkının oluşmasına yüzde 1,43'lük bir oran kaldı.

Ekim, Kasım ve Aralık ayında oluşacak enflasyonla yüzde 7'lik dilimin aşılması durumunda kamu çalışanları ocak ayında enflasyon farkı alabilecek.

05 Emekli, memur ve asgari ücretli için Ocak hesabı! Tabloya bak öğren: İşte milyonların beklediği rakamlar

ASGARİ ÜCRET İÇİN 9 AYLIK RAKAM

Doğrudan 7 milyonu aşkın çalışanı ve dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücret için de 9 aylık veri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre TÜFE, 2026 yılı başından bu yana yüzde 24,32 yükseldi.

Yılın ilk 9 ayında gerçekleşen yüzde 24,32'lik orana göre asgari ücrete en az 34.903,24 TL'ye ulaşacak. Kesim zam oranı ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından aralık ayında yapılacak görüşmeler sonucunda belirlenecek.

06 Emekli, memur ve asgari ücretli için Ocak hesabı! Tabloya bak öğren: İşte milyonların beklediği rakamlar

MASADAKİ 5 SENARYO

Emekli, memur ve asgari ücret yapılacak zam için yıl sonu enflasyon tahminleri önemli ipuçları veriyor. Bu beklentiler 5 senaryo üzerinde şekilleniyor.

07 Emekli, memur ve asgari ücretli için Ocak hesabı! Tabloya bak öğren: İşte milyonların beklediği rakamlar

1. SENARYO

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yıl sonu TÜFE beklentisini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltti. TCMB'nin yıl sonu beklentisi gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 8,70 olacak. Bu tahmine göre yüzde 1,59 enflasyon farkı oluşacak, toplam zam oranı yüzde 6,67 olacak.

08 Emekli, memur ve asgari ücretli için Ocak hesabı! Tabloya bak öğren: İşte milyonların beklediği rakamlar

2. SENARYO

Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak öngörülmüştü. OVP'ye göre 6 aylık enflasyon %9,04 olarak hesaplanıyor. Bu senaryoda memurlar için yaklaşık yüzde 1,91 enflasyon farkı oluşuyor. Toplam zam oranı ise yaklaşık yüzde 7 seviyesine geliyor.

09 Emekli, memur ve asgari ücretli için Ocak hesabı! Tabloya bak öğren: İşte milyonların beklediği rakamlar

3. SENARYO

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61'e yükseldi. Piyasa katılımcıları ise yüzde 10,07 artış bekliyor. Bu durumda memur ve memur emeklileri için yaklaşık yüzde 2,86 enflasyon farkı oluşuyor. Toplu sözleşme artışıyla birlikte toplam zam oranı yaklaşık yüzde 8,01 seviyesine ulaşıyor.

10 Emekli, memur ve asgari ücretli için Ocak hesabı! Tabloya bak öğren: İşte milyonların beklediği rakamlar

4. SENARYO

AA Finans'ın Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması ise yüzde 29,66 oldu. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 10,11 olacak. Bu tahmine göre memurlar ve memur emeklileri için yüzde 2,91 enflasyon farkı oluşacak. Toplam zam ise yüzde 8,05'e çıkacak.

11 Emekli, memur ve asgari ücretli için Ocak hesabı! Tabloya bak öğren: İşte milyonların beklediği rakamlar

5. SENARYO

Finansal Kurumlar Birliği'nin Ekonomik Görünüm Endeksi araştırmasına göre ise yıl sonu enflasyon yüzde 30,39 olacak. Buna göre 6 aylık TÜFE yüzde 10,73 olacak. Böylece yüzde 7'lik eşiğin üzerinde kalan yüzde 3,49'luk bölüm enflasyon farkı olarak memur ve memur emeklilerine yansıyacak. Yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış yüzde 8,66 olacak.

12 Emekli, memur ve asgari ücretli için Ocak hesabı! Tabloya bak öğren: İşte milyonların beklediği rakamlar

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük emekli aylığı şu şekilde olacak:

Mevcut maaş: 23.552 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 25.601 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 25.681 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 25.921 TL
  • AA finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 25 bin 933 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 26 bin 79 TL
13 Emekli, memur ve asgari ücretli için Ocak hesabı! Tabloya bak öğren: İşte milyonların beklediği rakamlar

14 Emekli, memur ve asgari ücretli için Ocak hesabı! Tabloya bak öğren: İşte milyonların beklediği rakamlar

Mevcut maaş: 23.552 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 25.601 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 25.681 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 25.921 TL
  • AA Finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 25.933 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 26.079 TL
15 Emekli, memur ve asgari ücretli için Ocak hesabı! Tabloya bak öğren: İşte milyonların beklediği rakamlar

Mevcut maaş: 24.000 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 26.088 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 26.170 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 26.414 TL
  • AA Finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 26.426 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 26.575 TL
16 Emekli, memur ve asgari ücretli için Ocak hesabı! Tabloya bak öğren: İşte milyonların beklediği rakamlar

Mevcut maaş: 25.000 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 27.175 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 27.260 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 27.515 TL
  • AA Finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 27.528 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 27.638 TL
17 Emekli, memur ve asgari ücretli için Ocak hesabı! Tabloya bak öğren: İşte milyonların beklediği rakamlar

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Mevcut 70 bin 224 liralık en düşük memur maaşı üzerinden hesaplama yapıldığında farklı senaryolarda şu rakamlar ortaya çıkıyor:

  • TCMB tahmini: Yüzde 6,67 zamlı 74.908 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 7 zamlı 75.141 TL
  • Piyasa tahmini:Yüzde 8,01 zamlı 75.849 TL
  • AA finans tahmini: Yüzde 8,05 zamlı 75 bin 877 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 8,66 zamlı yaklaşık 76.305 TL

Mevcut tahminlere göre öğretmen ve polis memurları 100 bin TL, hemşire 92 bin TL, avukat 111 bin TL, şube müdürü 116 bin TL aylık alacak. Uzman doktor ve profesörlere ise 200 bin TL'ye yakın aylık verilecek.

18 Emekli, memur ve asgari ücretli için Ocak hesabı! Tabloya bak öğren: İşte milyonların beklediği rakamlar

19 Emekli, memur ve asgari ücretli için Ocak hesabı! Tabloya bak öğren: İşte milyonların beklediği rakamlar

Uzman Doktor Mevcut maaş: 170.730 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 182.118 TL — Zam farkı: +11.388 TL

  • OVP (%7 zam): 182.681 TL — Zam farkı: +11.951 TL

  • Piyasa (%8,01 zam): 184.405 TL — Zam farkı: +13.675 TL

  • AA Finans (%8,05 zam): 184.474 TL — Zam farkı: +13.744 TL

  • FKE (%8,66 zam): 185.515 TL — Zam farkı: +14.785 TL

Profesör Mevcut maaş: 153.208 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 163.427 TL — Zam farkı: +10.219 TL

  • OVP (%7 zam): 163.933 TL — Zam farkı: +10.725 TL

  • Piyasa (%8,01 zam): 165.480 TL — Zam farkı: +12.272 TL

  • AA Finans (%8,05 zam): 165.541 TL — Zam farkı: +12.333 TL

  • FKE (%8,66 zam): 166.476 TL — Zam farkı: +13.268 TL

Mühendis Mevcut maaş: 109.185 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 116.468 TL — Zam farkı: +7.283 TL

  • OVP (%7 zam): 116.828 TL — Zam farkı: +7.643 TL

  • Piyasa (%8,01 zam): 117.931 TL — Zam farkı: +8.746 TL

  • AA Finans (%8,05 zam): 117.974 TL — Zam farkı: +8.789 TL

  • FKE (%8,66 zam): 118.640 TL — Zam farkı: +9.455 TL

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) Mevcut maaş: 107.110 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 114.254 TL — Zam farkı: +7.144 TL

  • OVP (%7 zam): 114.608 TL — Zam farkı: +7.498 TL

  • Piyasa (%8,01 zam): 115.690 TL — Zam farkı: +8.580 TL

  • AA Finans (%8,05 zam): 115.732 TL — Zam farkı: +8.622 TL

  • FKE (%8,66 zam): 116.386 TL — Zam farkı: +9.276 TL

Araştırma Görevlisi Mevcut maaş: 102.779 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 109.634 TL — Zam farkı: +6.855 TL

  • OVP (%7 zam): 109.974 TL — Zam farkı: +7.195 TL

  • Piyasa (%8,01 zam): 111.012 TL — Zam farkı: +8.233 TL

  • AA Finans (%8,05 zam): 111.053 TL — Zam farkı: +8.274 TL

  • FKE (%8,66 zam): 111.680 TL — Zam farkı: +8.901 TL

Avukat Mevcut maaş: 102.135 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 108.947 TL — Zam farkı: +6.812 TL

  • OVP (%7 zam): 109.284 TL — Zam farkı: +7.149 TL

  • Piyasa (%8,01 zam): 110.316 TL — Zam farkı: +8.181 TL

  • AA Finans (%8,05 zam): 110.357 TL — Zam farkı: +8.222 TL

  • FKE (%8,66 zam): 110.980 TL — Zam farkı: +8.845 TL

20 Emekli, memur ve asgari ücretli için Ocak hesabı! Tabloya bak öğren: İşte milyonların beklediği rakamlar

Başkomiser Mevcut maaş: 101.242 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 107.995 TL — Zam farkı: +6.753 TL

  • OVP (%7 zam): 108.329 TL — Zam farkı: +7.087 TL

  • Piyasa (%8,01 zam): 109.351 TL — Zam farkı: +8.109 TL

  • AA Finans (%8,05 zam): 109.392 TL — Zam farkı: +8.150 TL

  • FKE (%8,66 zam): 110.010 TL — Zam farkı: +8.768 TL

Polis Memuru Mevcut maaş: 92.618 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 98.796 TL — Zam farkı: +6.178 TL

  • OVP (%7 zam): 99.101 TL — Zam farkı: +6.483 TL

  • Piyasa (%8,01 zam): 100.037 TL — Zam farkı: +7.419 TL

  • AA Finans (%8,05 zam): 100.074 TL — Zam farkı: +7.456 TL

  • FKE (%8,66 zam): 100.639 TL — Zam farkı: +8.021 TL

21 Emekli, memur ve asgari ücretli için Ocak hesabı! Tabloya bak öğren: İşte milyonların beklediği rakamlar

Uzman Öğretmen Mevcut maaş: 92.166 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 98.313 TL — Zam farkı: +6.147 TL

  • OVP (%7 zam): 98.618 TL — Zam farkı: +6.452 TL

  • Piyasa (%8,01 zam): 99.548 TL — Zam farkı: +7.382 TL

  • AA Finans (%8,05 zam): 99.585 TL — Zam farkı: +7.419 TL

  • FKE (%8,66 zam): 100.148 TL — Zam farkı: +7.982 TL

Vaiz Mevcut maaş: 86.983 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 92.785 TL — Zam farkı: +5.802 TL

  • OVP (%7 zam): 93.072 TL — Zam farkı: +6.089 TL

  • Piyasa (%8,01 zam): 93.950 TL — Zam farkı: +6.967 TL

  • AA Finans (%8,05 zam): 93.985 TL — Zam farkı: +7.002 TL

  • FKE (%8,66 zam): 94.516 TL — Zam farkı: +7.533 TL

Hemşire (Üniversite Mezunu) Mevcut maaş: 84.845 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 90.504 TL — Zam farkı: +5.659 TL

  • OVP (%7 zam): 90.784 TL — Zam farkı: +5.939 TL

  • Piyasa (%8,01 zam): 91.641 TL — Zam farkı: +6.796 TL

  • AA Finans (%8,05 zam): 91.675 TL — Zam farkı: +6.830 TL

  • FKE (%8,66 zam): 92.193 TL — Zam farkı: +7.348 TL

Öğretmen Mevcut maaş: 83.254 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 88.807 TL — Zam farkı: +5.553 TL

  • OVP (%7 zam): 89.082 TL — Zam farkı: +5.828 TL

  • Piyasa (%8,01 zam): 89.923 TL — Zam farkı: +6.669 TL

  • AA Finans (%8,05 zam): 89.956 TL — Zam farkı: +6.702 TL

  • FKE (%8,66 zam): 90.464 TL — Zam farkı: +7.210 TL

22 Emekli, memur ve asgari ücretli için Ocak hesabı! Tabloya bak öğren: İşte milyonların beklediği rakamlar

Teknisyen (Lise Mezunu) Mevcut maaş: 75.877 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 80.938 TL — Zam farkı: +5.061 TL

  • OVP (%7 zam): 81.188 TL — Zam farkı: +5.311 TL

  • Piyasa (%8,01 zam): 81.955 TL — Zam farkı: +6.078 TL

  • AA Finans (%8,05 zam): 81.985 TL — Zam farkı: +6.108 TL

  • FKE (%8,66 zam): 82.448 TL — Zam farkı: +6.571 TL

Memur (Üniversite Mezunu) Mevcut maaş: 73.070 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 77.944 TL — Zam farkı: +4.874 TL

  • OVP (%7 zam): 78.185 TL — Zam farkı: +5.115 TL

  • Piyasa (%8,01 zam): 78.923 TL — Zam farkı: +5.853 TL

  • AA Finans (%8,05 zam): 78.952 TL — Zam farkı: +5.882 TL

  • FKE (%8,66 zam): 79.398 TL — Zam farkı: +6.328 TL

En Düşük Memur Maaşı Mevcut maaş: 70.224 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 74.908 TL — Zam farkı: +4.684 TL

  • OVP (%7 zam): 75.140 TL — Zam farkı: +4.916 TL

  • Piyasa (%8,01 zam): 75.849 TL — Zam farkı: +5.625 TL

  • AA Finans (%8,05 zam): 75.877 TL — Zam farkı: +5.653 TL

  • FKE (%8,66 zam): 76.305 TL — Zam farkı: +6.081 TL

23 Emekli, memur ve asgari ücretli için Ocak hesabı! Tabloya bak öğren: İşte milyonların beklediği rakamlar

EN DÜŞÜK 4C'Lİ EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur emeklilerinde de temmuz itibarıyla 31 bin 527 lira 77 kuruş olan en düşük aylığın, dört farklı zam senaryosuna göre yeniden yükselmesi bekleniyor. Yüzde 6,67'lik zam senaryosunda en düşük aylık yaklaşık 33 bin 631 liraya, yüzde 7'lik senaryoda 33 bin 735 liraya, yüzde 8,01'lik senaryoda 34 bin 53 liraya, yüzde 8,66'lık senaryoda ise 34 bin 258 liraya çıkacak.

24 Emekli, memur ve asgari ücretli için Ocak hesabı! Tabloya bak öğren: İşte milyonların beklediği rakamlar