Emekli, memur ve asgari ücretli için Ocak hesabı! Tabloya bak öğren: İşte milyonların beklediği rakamlar
Emekli, memur ve asgari ücretli için Ocak hesabı! Tabloya bak öğren: İşte milyonların beklediği rakamlar
Milyonlarca memur, emekli ve asgari ücretlinin 2027 yılında alacağı ücret için hesaplar yeniden yapılmaya başlandı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileriyle ocak hesabı netleşti. Peki emekli zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor kaç TL alacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte kalem kalem ayrıntılı hesap...
Giriş Tarihi: 07 Ekim 2026 06:46Son Güncelleme: 07 Ekim 2026 07:24